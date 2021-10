Thiếu nữ 18 tuổi chết oan sau gần 2 năm bị chó cắn

Bệnh nhân là H.T.H.N 18 tuổi, trú tại Trùng Khánh, Cao Bằng. Theo người nhà, khoảng gần 2 năm trước, bệnh nhân bị chó cắn nhưng do chủ quan, không đi tiêm phòng dại. Hai ngày gần đây, bệnh nhân nôn khan nhiều kèm theo kích thích, hoảng loạn nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trùng Khánh khám, điều trị.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng với chẩn đoán theo dõi bệnh dại.

Theo các bác sĩ khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, bệnh nhân nhập viện vào ngày 18/10 trong tình trạng kích thích, bồn chồn cùng các triệu chứng sợ nước, sợ gió, sợ tiếng ồn. Sau khi nhập viện, bệnh nhân tiến triển xấu và tử vong vào sáng 19/10.

Có một quan điểm từ lâu đã ăn sâu vào tiềm thức của đa số người dân là tiêm phòng dại sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, khiến bệnh nhân suy giảm trí nhớ, thậm chí giảm tuổi thọ. Chính vì lo sợ như vậy mà nhiều người đã không tiêm vaccine phòng dại khi bị chó cắn. Hậu quả là khi người bệnh phát cơn dại thì không thể cứu được nữa.

Hiện nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ, vaccine phòng dại thế hệ mới là vaccine vô bào, chất lượng vaccine rất tốt và hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng có hại nào ảnh hưởng đến trí não, hệ thần kinh của người được tiêm phòng.

Bệnh dại lây truyền chủ yếu qua vết cắn, cào, liếm của con vật bị bệnh dại lên vùng da bị tổn thương. Bệnh dại trên người có thể hoàn toàn điều trị dự phòng bằng vaccine hay huyết thanh kháng dại. Nếu người bị cắn được tiêm ngay lập tức và đúng phác đồ có thể phòng bệnh 100%.

Biểu hiện của bệnh dại trên người là sợ nước, sợ gió, co giật, liệt. Khi đã lên cơn dại, tỷ lệ tử vong gần như 100% đối với cả người và động vật. Đặc thù của bệnh dại là thời gian ủ bệnh dài và phát hiện bệnh muộn tùy tình trạng vết cắn, thường sau vài tuần, có khi hàng năm nên vết thương do chó cắn đã liền sẹo, thậm chí đã quên mất từng bị chó cắn.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân, khi bị chó, mèo cắn cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn về tiêm phòng dại. Khi nghi ngờ bị chó, mèo cào, cắn, liếm lên vết thương hở cần đưa đi tiêm phòng dại ngay. Nhà có trẻ em cần quan sát, chú ý trông nom trẻ cẩn thận, không nên cho trẻ chơi chung với chó, mèo. Nếu nhà có nuôi chó mèo thì bắt buộc phải tiêm phòng dại đầy đủ theo hướng dẫn của thú y.

Theo Chương trình Quốc gia về Kiểm soát và Loại trừ Bệnh dại của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, từ đầu năm đến nay, đã có 40 người đã tử vong vì bệnh dại tại 22 tỉnh thành ở Việt Nam. Mặc dù số trường hợp tử vong do bệnh dại tại một số tỉnh đã giảm rõ rệt, nhưng tổng số trường hợp tử vong do bệnh dại trên người trong giai đoạn 2017-2021 đã tăng tại 20 tỉnh so với giai đoạn 2011-2016. Đây là điều đáng lo ngại khi nhiều tỉnh trước đây từng báo cáo là không có trường hợp bệnh giờ đã báo cáo xuất hiện các trường hợp bệnh.

Tiêm vaccine cho chó là biện pháp hiệu quả nhất và tiết kiệm chi phí nhất để bảo vệ mọi người không mắc bệnh dại. Độ bao phủ của vaccine cần đạt được ít nhất là 70% tổng đàn chó để chấm dứt sự lây truyền bệnh dại từ chó sang người. Vaccine cho người an toàn và hiệu quả cũng sẵn có và là vaccine dự phòng cho trước và sau phơi nhiễm.