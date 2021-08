Thêm sản phẩm mì khô vị bò gà phải thu hồi vì chứa thuốc bảo vệ thực vật

Dân trí Chiều 28/8, Cục An toàn thực phẩm cho biết, cơ quan này nhận được thông tin Liên minh Châu Âu (EU) đã thu hồi sản phẩm mì khô vị bò gà có tên tiếng Anh "Dried noodles with chicken - and beefspices".

Ngày 28/8, Cục An toàn thực phẩm tiếp tục nhận được thông tin cảnh báo về việc Liên minh Châu Âu (EU) đã thu hồi sản phẩm mì khô vị bò gà có tên tiếng Anh "Dried noodles with chicken - and beefspices", nhà sản xuất: Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Hương, địa chỉ: Số 1 Lê Đức Thọ, khu phố 02, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh tại thị trường Na Uy do có chứa 0,052 mg/kg - ppm ethylene oxide (Vi phạm Chỉ thị của EU số 91/414/EEC). Cục An toàn thực phẩm cho biết, trước thông tin nêu trên, các cơ quan chức năng đang phối hợp kiểm tra, xác minh làm rõ để kịp thời thông báo tới người tiêu dùng. Trước đó, ngày 20/8, Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI) ra thông báo thu hồi một số lô mì ăn liền do có chứa chất ethylene oxide, trong đó có mì tôm chua cay Hảo Hảo và phở Good của Acecook Việt Nam. Theo website của cơ quan này, ethylene oxide (thuốc bảo vệ thực vật) không được phép sử dụng trong thực phẩm bán ở thị trường EU. Mặc dù việc tiêu thụ sản phẩm có chứa chất này không gây nguy hiểm ngay nhưng sẽ có vấn đề về sức khỏe nếu sử dụng trong thời gian dài. Do đó, cơ quan này khuyến cáo cần hạn chế tối đa với việc tiếp xúc với chất này. Trong thông báo thu hồi liên quan đến chất này của FSAI có sản phẩm mì tôm chua cay Hảo Hảo (trọng lượng 77 g, hạn sử dụng đến ngày 24/9/2022) và phở Good (trọng lượng 56 g, hạn sử dụng đến ngày 10/11/2022) do Công ty Acecook Việt Nam sản xuất. Ngoài ra còn có mì hải sản Yato (trọng lượng 120 g, hạn sử dụng đến ngày 30/11/2022) có xuất xứ từ Trung Quốc. Hồng Hải