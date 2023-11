Thay vì uống bổ sung vitamin C, D, bạn hãy làm 5 việc đơn giản này

Mùa cảm lạnh và cúm đang đến gần, điều đó có nghĩa nhiều người đang tìm cách tăng cường hệ thống miễn dịch và giữ sức khỏe tốt nhất có thể trong mùa đông này. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải dự trữ vitamin C và vitamin D?

Tiến sĩ Michael Ben-Aderet, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Cedars-Sinai, cho biết, chúng ta có thể nhận được hầu hết các loại vitamin từ chế độ ăn uống lành mạnh thông thường.

Thực tế chưa có bất kỳ lợi ích lâm sàng nào được chứng minh về việc bổ sung vitamin ở những người có chế độ ăn uống bình thường, lành mạnh và không bị thiếu vitamin lâm sàng.

Việc lấy vitamin từ các nguồn tự nhiên bao giờ cũng tốt hơn (Ảnh: Getty Images).

Dù vậy, ông lưu ý một số người bị thiếu vitamin C và vitamin D nghiêm trọng (có thể dẫn đến sưng, chảy máu nướu hoặc gãy xương", việc bổ sung vitamin là một biện pháp rất hiệu quả và cần thiết.

Vitamin C và vitamin D có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn không?

"Một đánh giá của Cochrane năm 2013 cho thấy việc bổ sung vitamin C hàng ngày không làm giảm tỷ lệ mắc cảm lạnh. Tuy nhiên, ít nhất nó đã làm giảm mức độ nghiêm trọng và thời gian bị cảm lạnh", Tiến sĩ John Mafi, Trường Y David Geffen, Đại học California, Los Angeles (Mỹ), cho biết.

Chuyên gia này cho biết, không sai khi nói rằng vitamin C và vitamin D thực sự có thể giúp hỗ trợ chức năng của hệ thống miễn dịch của bạn.

Theo đó, vitamin C tăng cường sản xuất tế bào lympho B (tế bào B) của cơ thể và ngăn chặn các tế bào T xấu đi. Cả hai đều là những tế bào miễn dịch rất quan trọng, về cơ bản có nhiệm vụ xác định và chống lại vi khuẩn và virus.

Tiến sĩ Mafi cho biết, vitamin D giúp cơ thể bạn tạo ra một peptide kháng khuẩn gọi là cathelicidin, có tác dụng ngăn chặn vi khuẩn và virus và điều chỉnh chức năng của các tế bào T trong cơ thể bạn.

Theo CNBC Make It, một đánh giá có hệ thống về các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng được công bố trên Tạp chí Y học Anh năm 2017 cho thấy việc bổ sung vitamin D hàng ngày có thể bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính.

Tuy nhiên, Mafi lưu ý nó dường như hiệu quả nhất ở những bệnh nhân bị thiếu vitamin D.

5 loại "thuốc" tự nhiên tăng cường miễn dịch

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Ben-Aderet có nhiều cách đã được chứng minh để tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn ngoài các chất bổ sung như vitamin C và vitamin D.

Để tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn, ông khuyến nghị:

- Ăn một chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh.

- Tập thể dục.

- Ưu tiên giấc ngủ.

- Thực hành vệ sinh tay tốt.

- Tiêm vaccine chống lại các virus đường hô hấp đang lưu hành.

Và nếu bạn thực sự muốn thử bổ sung vitamin C hoặc vitamin D, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Mafi lưu ý, nếu quyết định bổ sung vitamin C, bạn nên đảm bảo không vượt quá 2.000 miligam vitamin C mỗi ngày. Theo Mayo Clinic, quá nhiều vitamin C có thể gây ra các vấn đề về dạ dày như buồn nôn, nôn mửa và sỏi thận.

Tuy nhiên, việc lấy vitamin từ các nguồn tự nhiên bao giờ cũng tốt hơn. Để có được vitamin C, bạn có thể ăn các loại trái cây họ cam quýt như cam, bưởi và chanh. Một số loại rau xanh như cải xoăn và súp lơ cũng có lượng lớn vitamin C.

Tốt nhất mỗi người cần có một chế độ ăn phong phú, giàu trái cây, rau xanh để cơ thể được hấp thu đầy đủ các dưỡng chất, các loại vitamin từ thực phẩm. Chỉ trong điều kiện khó khăn do đi công tác xa, ngoài biển đảo, thời gian dài chúng ta ăn không đủ vitamin C từ trái cây, rau củ có thể bổ sung nhưng cần liều lượng.