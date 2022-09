Thẩm mỹ đẹp nhất là chỉnh sửa thuận theo vẻ đẹp tự nhiên

Vậy liệu thực sự có vẻ đẹp nào là tiêu chuẩn để làm thước đo hay chính là thẩm mỹ theo vẻ đẹp tự nhiên mới là xu hướng nhất. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thạc sĩ - Bác sĩ Bùi Tuấn Anh, chuyên khoa Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Đa Khoa Hồng Ngọc.

Bác sĩ có nhận xét gì về bức tranh tổng quan của ngành phẫu thuật thẩm mỹ tại Việt Nam hiện nay?

- Hiện nay, nhu cầu làm đẹp của mọi người ngày một cao, ngành PTTM ở trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đang phát triển rất mạnh. Đối tượng cũng không chỉ thu hẹp ở phụ nữ mà ngay cả nam giới, hay những người trung tuổi đều có thể thẩm mỹ. Bây giờ ngay cả những ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng cũng không ngần ngại về việc có tác động thẩm mỹ để chỉnh sửa nhan sắc. Đại đa số thị hiếu cũng không còn kỳ thị về "vẻ đẹp dao kéo" như xưa nữa.

Nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ cũng đã thay đổi nhiều, không chỉ dừng lại ở những chỉnh sửa nhỏ, kín đáo nữa mà đã thay đổi nhiều hơn, thậm chí là cả khuôn mặt. Dù vẫn còn những ý kiến trái chiều nhưng đa phần mọi người đã cởi mở hơn về khái niệm phẫu thuật thẩm mỹ bởi nó cũng có những ưu điểm tác động tích cực đến cuộc sống của mọi người. Mục tiêu của phương pháp này là giúp làm tăng sự tự tin cho người thực hiện phẫu thuật, mở ra nhiều cơ hội và giúp họ hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Chung quy lại, ai trong chúng ta cũng đều mong muốn mình đẹp hơn mà.

Là bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện lớn như Hồng Ngọc cũng từng thực hiện rất nhiều ca thẩm mỹ khác nhau, theo bác sĩ liệu có một tiêu chuẩn làm đẹp nào trong phẫu thuật thẩm mỹ không?

- Thực ra, một vẻ đẹp tiêu chuẩn thường rất khó định nghĩa vì nó tùy thuộc vào cảm quan của mỗi người. Ví dụ ở các nước châu Á như Việt Nam, Hàn Quốc thì phải da trắng, mắt to, mũi cao, mình dây… còn ở các nước như Mỹ thì lại ưa làn da rám nắng và thân hình hơi đậm một chút… Vậy nên đa phần khi chúng ta tự thấy mình thiếu cái gì thì sẽ mong muốn chỉnh sửa được cái đó. Bởi không phải ai sinh ra cũng may mắn sở hữu đường nét gương mặt ưa nhìn, hoàn hảo về mọi mặt nên dịch vụ thẩm mỹ xuất hiện giống như một cầu nối kéo gần mơ ước của mọi người lại hơn.

Tuy nhiên cái gì "quá" thì cũng không tốt, đặc biệt là việc chạy đua theo xu hướng làm đẹp làm không biết điểm dừng. Thẩm mỹ bị lạm dụng sẽ dễ rơi vào tình trạng mang vẻ đẹp "công nghiệp, đại trà" thậm chí có nhan sắc bị "hư bột, hư đường" sau phẫu thuật.

Mỗi năm chúng ta đều chứng kiến vô số xu hướng làm đẹp mới khởi sinh và thoái trào. Thậm chí có những quy chuẩn từng được coi là thước đo nhan sắc, được bao người ước ao thì nay lại thành lỗi thời. Rồi khái niệm như "tỷ lệ vàng" của khuôn mặt được hàng loạt cơ sở thẩm mỹ quảng cáo để lôi kéo khách. Nhiều người đã tiêu tốn hàng đống tiền chỉ vì theo đuổi tỉ lệ vàng, vì muốn "đập đi xây lại" toàn bộ.

Vậy nên theo tôi, không có nguyên tắc hay tiêu chuẩn vẻ đẹp nào là lâu bền cả nên chúng ta đừng cố gắng chạy đua với nó. Hãy nghĩ rằng phẫu thuật thẩm mỹ không phải để bạn trở thành một người khác, mà là cách để giúp bạn khai phá và làm tôn lên những nét đẹp vốn có nhưng chưa được hoàn thiện của bản thân mà thôi. Hay nói cách khác, vẻ đẹp tự nhiên của bản thân mỗi người lúc nào cũng là đẹp nhất.

Bác sĩ vừa nhắc đến khái niệm "vẻ đẹp tự nhiên". Đẹp tự nhiên trong phẫu thuật thẩm mỹ liệu có mâu thuẫn không hay còn khái niệm nào khác thưa bác sĩ?

- Nó không hề mâu thuẫn. Bạn đã bao giờ nghe thấy câu "đẹp tự nhiên mà không tự nhiên đẹp" chưa? Vẻ đẹp tự nhiên ở đây tôi muốn nói, là phẫu thuật thẩm mỹ để giữ được nét riêng của mỗi người, đẹp trong sự hài hòa cân đối với tổng thể. Vì mỗi người sinh ra đều có những đường nét riêng và phẫu thuật thẩm mỹ sẽ giúp bạn đẹp hơn chính mình ở thể hiện tại chứ không thể giúp bạn lột xác hoàn toàn biến thành một người khác. Ví dụ như nếu bạn chỉ lo sửa duy nhất chiếc cằm thật dài, một chiếc mũi nhọn, cao vút…thì gương mặt sẽ khó đẹp vì nó không có sự tương xứng với các bộ phận khác; rồi dần dần bạn sẽ sa đà vào sửa hết lần này đến lần khác mà không biết rằng nó có phù hợp hay không.

Vậy nên, khi khách hàng đến với Thẩm mỹ viện Hồng Ngọc nhờ tư vấn, chúng tôi không bao giờ chỉ định cho bệnh nhân là phải làm gì mà luôn lắng nghe các yêu cầu, từ đó phân tích kỹ thuật cũng như các yếu tố liên quan để khách hàng có thể hiểu tường tận cốt lõi vấn đề cũng như quy trình xử lý từ đó khách hàng sẽ đưa ra quyết định chính xác là có thực hiện hay. Bác sĩ tại Hồng Ngọc sẽ không nói "phải" mà chỉ nói "nên" với khách hàng và đưa ra tư vấn hợp lý.

Theo bác sĩ tại sao nên phẫu thuật thẩm mỹ theo vẻ đẹp tự nhiên?

- Những ai từng đi phẫu thuật thẩm mỹ đều có tâm lý chung là càng ít bị nhận ra là "đồ giả" thì càng tốt. Mọi sự phát triển của máy móc, các công nghệ thẩm mỹ hiện nay đều phục vụ cho mục đích khiến cho mọi người đẹp hơn, phẫu thuật sao cho tự nhiên hơn. Chúng ta nên biết rằng, phẫu thuật thẩm mỹ đẹp tự nhiên không phải là trào lưu mà đó là xu hướng chung, và sẽ không bao giờ lỗi mốt.

Bên cạnh đó, phẫu thuật thẩm mỹ đẹp tự nhiên sẽ giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều chi phí. Bởi bạn sẽ không cần chạy theo một hình mẫu lý tưởng hay khuôn mặt tỷ lệ vàng nào đó mà phải lần lượt sửa hết các bộ phận, thậm chí sửa nhiều lần. Chúng ta chỉ đơn giản là sửa những bộ phận nguyên bản chưa đẹp lắm trên cơ thể chúng ta trở nên đẹp và hài hòa hơn với tổng thể mà thôi. Điều này cũng sẽ giúp giảm nguy cơ gây hại cho sức khỏe chúng ta. Phẫu thuật thẩm mỹ là con dao hai lưỡi, có thể giúp bạn đẹp hơn nhưng nếu lạm dụng hoặc không may thì hoàn toàn có thể xảy ra biến chứng.

Vậy nên không có cái gì là đẹp toàn diện. Dù bạn có mong muốn có khuôn mặt này thì vẫn sẽ có khuyết điểm nếu đem tiêu chuẩn tỷ lệ vàng ra so sánh. Phẫu thuật thẩm mỹ chỉ nên dừng ở mức bạn cảm thấy phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, với cuộc sống và công việc đang có. Hãy nhớ rằng, phẫu thuật thẩm mỹ để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình chứ không phải biến thành bản sao của ai khác.

Vậy khi nào nên phẫu thuật thẩm mỹ thưa bác sĩ?

- Phương pháp này chỉ an toàn khi được áp dụng cho những người từ 1 tuổi trở lên. Trước khi quyết định thực hiện, bạn cần tìm hiểu kỹ càng nhiều khía cạnh của vấn đề như cơ sở mình định làm, phương pháp thực hiện, các quy trình phẫu thuật hay hậu phẫu như thế nào…

Phẫu thuật thẩm mỹ dù mục đích chính là làm đẹp nhưng vẫn phải đặt song song với yếu tố an toàn cho sức khỏe. Dù là ai thì hãy cứ mạnh dạn đến tư vấn ở các chuyên gia trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ để giúp bạn thay đổi khuôn mặt khả ái hơn từ đó tự tin và hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Tôi nghĩ rằng trong một vài năm tới, phẫu thuật thẩm mỹ ở nước ta sẽ phát triển không kém gì các nước trong khu vực như Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Philippin….

Xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của Bác sĩ Tuấn Anh!

Chuyên mục Hiểm họa thẩm mỹ trôi nổi do Báo Dân trí và Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc phối hợp mở từ ngày 13/9/2022. Với thông điệp "Thẩm mỹ an toàn - An tâm chất lượng" chuyên mục nhằm đưa ra những kiến thức, kinh nghiệm để giúp chị em có lựa chọn làm đẹp đúng đắn. Bên cạnh đó, chuyên mục cũng là nơi để chị em giải bày, chia sẻ quá trình làm đẹp của mình. Đồng hành cùng chuyên mục là đội ngũ bác sĩ, chuyên gia đầu ngành về thẩm mỹ.

Để được tư vấn các thông tin về làm đẹp hãy gọi Hotline đường dây nóng: 0915.810.138

- Tư vấn 24/7: https://www.facebook.com/thammyvienhongngoc