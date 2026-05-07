Ngày 7/5, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, theo thống kê của Phòng Công tác xã hội, đơn vị đã tiếp nhận, hỗ trợ 6 trường hợp nghi ngờ bạo hành và 2 trường hợp nghi bị xâm hại tình dục trong giai đoạn 2024-2026.

Đây là những vụ việc có tính chất nhạy cảm, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, công an, luật sư và các tổ chức bảo vệ trẻ em để can thiệp kịp thời, đảm bảo an toàn, quyền lợi cho trẻ.

Một trong những trường hợp điển hình được bệnh viện phối hợp xử lý là vụ việc của bệnh nhi N.K.P.U. (sinh năm 2009, thời điểm xảy ra sự việc mới 15 tuổi). Bé mắc bệnh đái tháo đường mãn tính và đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Sau khi cha mẹ ly thân khoảng 4 năm, bé sống cùng mẹ và em gái.

Bé U. những ngày điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Hoàng Lê).

Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, bà N. (mẹ bé) đã gợi ý con gái bán trinh cho một người đàn ông để lấy tiền chữa bệnh. Bé gái sau đó bị ép thực hiện hành vi này hai lần.

Mãi đến khi đọc nhật ký của con, người cha ruột mới phát hiện toàn bộ sự việc nên lập tức tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc, phía luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em đã liên hệ với Bệnh viện Nhi đồng 2 (nơi bé điều trị) để phối hợp can thiệp khẩn cấp.

Từ cuộc gọi lúc 23h, bệnh viện cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng xây dựng phương án bảo vệ trẻ. Bệnh viện bố trí riêng một căn phòng để tách bé gái khỏi mẹ nhằm tránh nguy cơ người mẹ phát hiện, bỏ trốn hoặc tiếp tục gây áp lực cho trẻ.

Sáng hôm sau, lực lượng công an cùng luật sư có mặt tại bệnh viện để triển khai kế hoạch can thiệp. Để tránh gây hoảng loạn cho bệnh nhi và đảm bảo bí mật nghiệp vụ, các cán bộ công an mặc áo blouse bác sĩ khi tiếp cận hiện trường.

Chỉ trong khoảng 30 phút, người mẹ bị khống chế. Kết quả giám định tại Bệnh viện Nhi đồng 2 xác định nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Tại cơ quan điều tra, người mẹ và đối tượng mua dâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngoài vụ việc trên, Bệnh viện Nhi đồng 2 còn tiếp nhận nhiều trường hợp đặc biệt khác cần sự phối hợp liên ngành.

Đó là trẻ bị tai nạn giao thông nhưng chưa xác định được nhân thân; trẻ dưới 14 tuổi có quan hệ tình dục phải cấp cứu tại bệnh viện; trẻ bị bỏ rơi hoặc bị bạo hành từ gia đình, trường học; ca bệnh sử dụng bảo hiểm y tế của người khác; các trường hợp phụ huynh tự ý cho trẻ uống thuốc không theo chỉ định của bác sĩ...

Một trường hợp bé trai bị mẹ và "cha dượng" bạo hành, đang điều trị ở TPHCM (Ảnh: BV).

Theo đánh giá của Bệnh viện Nhi đồng 2, mô hình phối hợp đa ngành, liên ngành mà nơi này triển khai từ cuối năm 2024 đã bước đầu mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Mô hình giúp hình thành mạng lưới bảo vệ trẻ em chặt chẽ hơn, giúp các trường hợp bạo hành, xâm hại được phát hiện và hỗ trợ toàn diện.

Nhiều trường hợp trẻ em đã được tiếp cận đầy đủ các chính sách an sinh, được can thiệp đồng bộ về y tế, pháp lý và tâm lý để phục hồi, phát triển trong môi trường an toàn hơn. Đồng thời, việc phối hợp liên ngành cũng góp phần giảm nguy cơ tái diễn các vụ việc tương tự.

PGS.TS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 nhận định, để mô hình phát huy hiệu quả bền vững, cần có sự chung tay của các cấp, các ngành, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Do đó, Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa tiếp tục tổ chức ký kết quy chế phối hợp liên ngành cùng Công an phường Sài Gòn, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, cơ quan báo chí, ngân hàng và luật sư, nhằm can thiệp, bảo vệ trẻ em trong các trường hợp đặc biệt.