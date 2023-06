Tập yoga có giúp giảm cân, giảm béo không?

Theo truyền thống, yoga không được coi là một bài tập dạng aerobic (tập luyện hoạt động thể chất sức bền), tuy nhiên một số hình thức có thể giúp bạn giảm cân. Các phong cách yoga năng động, cường độ cao giúp bạn đốt cháy nhiều calo nhất. Điều này có thể giúp ngăn ngừa tăng cân.

Ashtanga, vinyasa và yoga sức mạnh (power yoga) là những ví dụ về các loại yoga tập trung vào thể chất hơn.

Vinyasa và yoga sức mạnh giúp bạn di chuyển gần như liên tục, giúp đốt cháy calo. Tập yoga cũng có thể giúp săn chắc cơ bắp và cải thiện quá trình trao đổi chất.

Theo Healthline, mặc dù yoga phục hồi không phải là một loại yoga đặc biệt về thể chất, nhưng nó vẫn có thể giúp giảm cân. Một nghiên cứu cho thấy yoga phục hồi có hiệu quả trong việc giúp phụ nữ thừa cân giảm cân, bao gồm cả mỡ bụng.

Yoga có thể là một cách đầy hứa hẹn để giúp thay đổi hành vi, giảm cân và duy trì cân nặng bằng cách đốt cháy calo, nâng cao chánh niệm và giảm căng thẳng. Những yếu tố này có thể giúp bạn giảm lượng thức ăn và nhận thức được tác động của việc ăn quá nhiều.

Cần có nhiều nghiên cứu chuyên sâu hơn để mở rộng những phát hiện này.

Bạn hãy tập yoga thường xuyên nhất có thể để giảm cân. Bạn có thể thực hành tích cực hơn, cường độ cao ít nhất 3 đến 5 lần mỗi tuần trong ít nhất 1 giờ.

Vào những ngày khác, hãy cân bằng việc luyện tập của bạn với một lớp học nhẹ nhàng, thư giãn hơn. Các lớp yoga trị liệu, yin và hatha là những lựa chọn tuyệt vời.

Nếu bạn là người mới bắt đầu, hãy bắt đầu từ từ, bắt đầu với 20 phút luyện tập và tăng dần từ đó. Điều này cho phép bạn xây dựng sức mạnh và tính linh hoạt và ngăn ngừa chấn thương. Ngoài ra, hãy nhớ cho phép bản thân nghỉ ngơi trọn vẹn 1 ngày mỗi tuần.

Kết hợp thực hành yoga của bạn với các hoạt động như đi bộ, đạp xe hoặc bơi lội để tăng thêm lợi ích cho tim mạch.

Dưới đây là một số bài tập bạn có thể thực hành khi ở nhà:

- Thực hiện ít nhất 10 lần bài Chào mặt trời. Bạn có thể tăng cường độ bằng cách giữ một số tư thế trong thời gian lâu hơn hoặc tăng tốc độ.

- Tư thế con thuyền: Tư thế này giúp tăng cường sức mạnh của cả cơ thể, đặc biệt là cơ lõi, giảm căng thẳng.

- Tư thế plank (tư thế tấm ván): Bạn có thể dành 10-20 phút để thực hiện các biến thể của tư thế tấm ván.

Ngày 12/8, "F5 Yourself with Yoga" - ngày hội yoga lớn nhất Hà Nội sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Hoạt động do báo Dân trí tổ chức hướng tới việc xác lập kỷ lục "Màn đồng diễn Yoga đông người tham gia nhất Việt Nam".

Tham gia ngày hội yoga lớn nhất, lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội, người tham dự không chỉ góp mặt trong màn đồng diễn kỷ lục, mà còn được tiếp thêm năng lượng tích cực bởi loạt hoạt động ý nghĩa, truyền cảm hứng sống vui khỏe, hội ngộ cùng 5.000 người chung niềm đam mê với bộ môn yoga.

Độc giả đăng ký mua vé tại https://ticketbox.vn/event/f5-yourself-with-yoga-87049 hoặc qua ứng dụng Vin ID https://id.vin/YOGA.