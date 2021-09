Tập thể thao theo giờ sinh học, bạn biết chưa?

Cuộc sống hàng ngày với những lo toan đời thường nhiều khi làm cản trở việc luyện tập thể thao để nâng cao sức khỏe cho mỗi chúng ta. Chính vì vậy, hãy tận dụng tốt những lúc rảnh rỗi để luyện tập thể thao.

Không phải ai cũng biết được khoảng thời gian để luyện tập thể dục thể thao tốt nhất dựa trên lợi ích bạn muốn đạt được là gì. Rất nhiều nghiên cứu từ các chuyên gia vận động trên thế giới được đưa ra giúp cho chúng ta có được sự cân bằng trong thể trạng, tâm lý cũng như nâng cao được sức khỏe bằng cách vận động, luyện tập thể thao đúng cách và đúng với những yêu cầu từ bản thân mỗi người.

Những bài tập ngắn, cường độ trung bình sẽ giúp cho cơ thể mỗi người dịu tâm lý căng thẳng, khiến phản ứng căng thẳng trong não bộ biến mất. Bạn sẽ cảm thấy tác dụng khoảng 15 phút ngay sau khi có các bài tập thể dục đơn giản. Không cần phải thực hiện những động tác cầu kì hay quá khó khăn, bạn chỉ cần một vài vận động của cơ thể như đi lại, hít thở, kéo giãn cơ thể… là đã như tự bổ sung một liều tăng lực miễn phí mang lại sự thoải mái cho mình, nhất là trước một cuộc họp căng thẳng, một công việc nhóm đòi hỏi phải đóng góp những ý kiến mang tính tranh luận và căng thẳng.

Rèn luyện cơ bắp, hãy tập thể thao sau bữa tối

Muốn cơ bắp săn chắc, bạn nên tập luyện vào một khoảng thời gian nhất định sau bữa tối. Thông thường nhiệt độ của cơ thể con người thường hay tăng vào cuối ngày nên hiệu quả tập luyện thể thao chắc chắn sẽ cao hơn. Sức bền của cơ thể sẽ được tăng lên một chút, khả năng điều khiển chuyển động tốt hơn và lượng oxy truyền tới các cơ cũng tăng nhiều hơn nên việc tập luyện của bạn sẽ dễ dàng.

Cho dù việc luyện tập ở thời điểm này hơi lạ với thói quen của nhiều người nhưng về lâu dài việc nó mang lại những hiệu quả thiết thực cho các khối cơ bắp sẽ khiến bạn vượt qua được sự ngại ngần.

Tập thể thao trước giờ đi ngủ sẽ giúp giấc ngủ ngon hơn

Tập nặng trước lúc ngủ có thể sẽ gây khó ngủ, nhưng theo một báo cáo mới nhất của National Sleep Foundation, những ai tập luyện thể dục thể thao vào bất kỳ thời điểm nào ban ngày hay ban đêm đều sẽ mang lại một giấc ngủ ngon hơn những người lười tập. Cách này cũng an toàn hơn thuốc ngủ, còn giảm thiểu khá nhiều sự mệt mỏi vào sáng hôm sau.

Tập thể thao vào chiều tối, ngừa chấn thương tốt hơn

Thông thường bắt đầu cho một ngày mới, khi cơ thể bạn chưa sẵn sàng cho việc tập luyện thì rất dễ gây nên các chấn thương đáng tiếc. Vì vậy, thời điểm thích hợp nhất cho các bài tập thể dục thể thao của mỗi người nên thường bắt đầu vào khung giờ chiều tối là tốt nhất. Tiến sĩ Michael Deschenes, Giáo sư và Chủ tịch khoa vận động học và khoa học sức khỏe tại Đại học William & Mary, Virginia (Mỹ) đã đánh giá qua rất nhiều những bài test thực tế cho thấy tập luyện thể dục thể thao vào thời gian này không chỉ giúp bạn giảm mệt mỏi sau một ngày làm việc mà còn tránh được các chấn thương vì lúc này cơ thể đã quen với các vận động, thải loại được các độc hại sau cả một ngày căng thẳng, giúp cơ thể thoát được sức ì và trở nên thanh thoát, hấp thụ mọi đồ ăn thức uống ngon nhất.

Tập luyện trước bữa ăn sáng sẽ giảm cân hiệu quả

Theo các nhà nghiên cứu của Anh, luyện tập thể dục thể thao không chỉ làm toát ra mồ hôi mà còn khiến dạ dày rỗng, đốt cháy lượng mỡ thừa hiệu quả, giúp giảm vòng eo, giảm lượng lớn chất béo trong máu.

Các nhà nghiên cứu cho biết, nếu không chịu nổi cơn đói vào buổi sáng, có thể ăn một ít bánh mì nướng trước khi tập luyện. Sở dĩ vậy là vì cơ thể của bạn đạt khả năng đốt cháy mỡ cao nhất vào buổi sáng.

Tờ British Journal of Nutrition (Anh) công bố rằng những người chạy bộ bằng máy tập thể dục trước bữa sáng sẽ đốt cháy nhiều hơn khoảng 20% lượng mỡ thừa so với người ăn sáng trước. Cơ thể của bạn sẽ tiêu thụ lượng mỡ tích trữ trong cơ thể rất hiệu quả trong thời điểm này, do đó giúp giảm cân hết sức hiệu quả.