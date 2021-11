Tăng hạn dùng thêm 3 tháng với 2 lô vaccine Pfizer

Dân trí Hai lô vaccine Pfizer có hạn dùng 6 tháng in trên nhãn sẽ được cho phép tăng thêm 3 tháng hạn dùng.

Thông tin được nêu trong Công văn số 2758/VSDTTƯ-TCQG của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh/thành phố.

Theo đó, ngày 25/11, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có Quyết định số 1595 về việc phân bổ vaccine phòng Covid-19 đợt 94, cấp 2.960.100 liều vaccine Pfizer trong 2 lô 124001 và 123002 mua từ nguồn ngân sách nhà nước cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh/thành phố, để triển khai tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.

Vaccine Covid-19 của Pfizer.

Theo thông tin tại giấy chứng nhận xuất xưởng vaccine, 2 lô vaccine này có hạn sử dụng ngày 30/11/2021.

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương căn cứ vào văn bản số 12926/QLD-KD ngày 22/10 của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế về việc tăng hạn dùng của vaccine Comirnaty (Pfizer) nhập khẩu về Việt Nam, áp dụng hạn dùng mới 9 tháng đối với các lô vaccine có hạn dùng 6 tháng in trên nhãn (tăng 3 tháng hạn dùng so với hạn dùng in trên nhãn), thời gian áp dụng từ ngày 22/10 và văn bản số PFZ/1824-2111/REG ngày 29/11 của Công ty TNHH Pfizer Việt Nam khẳng định hạn dùng của 2 lô vaccine 12401 và 123002 là ngày 28/2/2022, qua đó đề nghị:

CDC các tỉnh thành thông báo tới các đơn vị, điểm tiêm chủng áp dụng hạn dùng của 2 lô vaccine Pfizer 124001 và 123002 là ngày 28/2/2022, đồng thời chỉ đạo cán bộ y tế tư vấn kỹ cho đối tượng tiêm chủng, cung cấp cho cha mẹ đầy đủ thông tin, tránh hiểu sai về hạn dùng của vaccine nêu trên.

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng yêu cầu CDC các tỉnh thành chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tiếp nhận và tổ chức tiêm ngay số vaccine được phân bổ tại quyết định ngày 29/11 của Viện cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi trên địa bàn, đảm bảo "sử dụng vaccine hiệu quả, đúng mục đích, hoàn thành trong thời gian sớm nhất, không để hủy bỏ vaccine do hết hạn sử dụng".

Ngày 22/10, Cục Quản lý Dược đã có văn bản gửi Công ty Pfizer Việt Nam. Theo đó, căn cứ kết luận của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc ngày 30/9, xét đề nghị tăng hạn dùng vaccine từ 6 tháng lên 9 tháng ở điều kiện bảo quản -90 độ C tới -60 độ C, Cục đồng ý việc tăng hạn dùng này ở điều kiện bảo quản nói trên.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Công ty Pfizer Việt Nam phải chịu trách nhiệm về sự thay đổi này. Việc áp dụng hạn dùng mới của vaccine Pfizer, theo quyết định, sẽ có thời hạn trong 6 tháng tính từ 22/10.

Vaccine Pfizer bào chế dạng hỗn dịch đậm đặc pha tiêm, mỗi liều 0,3ml chứa 30mcg vaccine mARN Covid-19. Đây là vaccine Covid-19 đầu tiên được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt sử dụng khẩn cấp.

Minh Nhật