Tăng gấp đôi tỷ lệ bú mẹ, Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm ra khu vực

Ngày 18/3, tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam tổ chức Lễ phát động Ngày Sức khỏe Thế giới và công bố cam kết tài trợ của Chính phủ Ireland nhằm nhân rộng “Mô hình điểm chăm sóc bà mẹ và trẻ em” tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trên các quốc gia Đông Nam Á.

Cam kết tài trợ của Chính phủ Ireland nhằm nhân rộng “Mô hình điểm chăm sóc bà mẹ và trẻ em” tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trên các quốc gia Đông Nam Á (Ảnh: Minh Nhật).

Phát biểu tại sự kiện, đại diện phía Ireland nhấn mạnh: “Chính phủ Ireland cam kết tiếp tục đồng hành cùng các đối tác tại Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Việc hỗ trợ nhân rộng mô hình điểm tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang là minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả giữa Ireland và Việt Nam trong lĩnh vực y tế.”

Theo PGS.TS.BS Đỗ Đình Tùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện này là cơ sở y tế công lập đầu tiên tại Hà Nội được công nhận là “Bệnh viện Thực hành Nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc”.

Đồng thời, bệnh viện đã hợp tác với Bệnh viện Nhi Trung ương triển khai mô hình Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc có nguy cơ cao, giúp trẻ có thêm cơ hội phát triển khỏe mạnh ngay từ những ngày đầu đời.

“Việc được lựa chọn là mô hình điểm để nhân rộng trong khu vực là niềm vinh dự lớn đối với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Sự hỗ trợ của Chính phủ Ireland và các tổ chức quốc tế sẽ giúp bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời lan tỏa những kinh nghiệm tốt trong chăm sóc bà mẹ và trẻ em tới nhiều cơ sở y tế khác", PGS Tùng nhấn mạnh.

Thông qua chương trình hợp tác này, các đối tác hướng tới phát triển Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trở thành trung tâm học tập và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc bà mẹ và trẻ em, từ đó nhân rộng các mô hình chăm sóc hiệu quả tới các cơ sở y tế tại Đông Nam Á.

Theo chia sẻ của chuyên gia tại chương trình, mặc dù có nhiều cải thiện, tình trạng suy dinh dưỡng các thể vẫn còn tồn tại, đặc biệt ở Lào và Campuchia.

Tỷ lệ bú mẹ hoàn toàn giảm nhanh ở Campuchia, suy dinh dưỡng gầy còm và thiếu máu phụ nữ mang thai có xu hướng tăng ở Lào.

Việt Nam với kết quả ấn tượng khi tăng gấp đôi tỷ lệ bú mẹ hoàn toàn trong vòng 10 năm, nhưng đáng lo ngại là tình hình thiếu máu phụ nữ mang thai giảm chậm và thừa cân trẻ nhỏ tăng nhanh.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, trong các can thiệp dự phòng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em luôn được coi là một trong những đầu tư hiệu quả nhất cho tương lai của một quốc gia.

Những thực hành đơn giản nhưng có tác động lớn, như chăm sóc thai sản an toàn, nuôi con bằng sữa mẹ và chăm sóc sơ sinh thiết yếu sẽ góp phần tạo nền tảng cho một thế hệ khỏe mạnh ngay từ những ngày đầu đời.

Việc Chính phủ Ireland cam kết tài trợ nhân rộng mô hình của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang ra các quốc gia Đông Nam Á đã đưa bệnh viện từ vai trò một cơ sở y tế tuyến thành phố trở thành một trung tâm tham chiếu mô hình trong khu vực, khẳng định năng lực dẫn dắt, lan tỏa và hội nhập quốc tế của y tế Thủ đô.