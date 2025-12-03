Tăng cường chăm sóc cho bệnh nhân ung thư phổi từ mô hình câu lạc bộ “Thương phổi”

Ung thư phổi là một trong những căn bệnh có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng. Theo số liệu Globocan 2022, đây là bệnh ung thư phổ biến thứ ba với 24.426 ca mắc mới, chiếm 13,5% tổng số ca ung thư. Khoảng 75% bệnh nhân chỉ được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, di căn sang các cơ quan khác, làm giảm đáng kể khả năng điều trị triệt căn. Khi phát hiện muộn, tỷ lệ sống sót sau 5 năm chỉ đạt khoảng 14,8%, trong khi phát hiện sớm có thể giúp con số này đạt tới 90%.

Vai trò của sàng lọc sớm và điều trị cá thể hoá

Tại chương trình sinh hoạt câu lạc bộ “Thương phổi” do Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng (BFF) tổ chức với sự tài trợ của AstraZeneca Việt Nam tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) ngày 25/11, PGS.TS Nguyễn Thị Thái Hòa, Trưởng khoa Nội 2 (Ung thư phổi và ung thư vùng đầu mặt cổ), Bệnh viện K, cho biết ung thư phổi hiện nằm trong nhóm bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất tại Việt Nam, đứng thứ hai ở nữ sau ung thư vú, thứ hai ở nam sau ung thư gan và đứng thứ ba trên toàn bộ hai giới, với tỷ lệ tử vong xếp thứ hai.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thái Hòa - Trưởng khoa Nội 2 - Bệnh viện K chia sẻ tại buổi sinh hoạt CLB “Thương phổi” (Ảnh: BTC).

“Trước tình hình cấp thiết này, đội ngũ y tế chúng tôi tập trung vào hai giải pháp mang tính then chốt: sàng lọc để phát hiện sớm và nâng cao hiệu quả điều trị ở mọi giai đoạn. Nhờ những tiến bộ toàn cầu, Việt Nam đang đi đúng hướng bằng mô hình điều trị đa chuyên khoa cũng như cá thể hóa, giúp bệnh nhân tiếp cận phương pháp điều trị phù hợp, giảm tác dụng phụ và cải thiện thời gian sống”, PGS.TS Nguyễn Thị Thái Hòa chia sẻ.

Những năm gần đây, ung thư phổi đã có những bước tiến lớn nhờ xét nghiệm dấu ấn sinh học và điều trị cá thể hóa. Những tiến bộ vượt bậc này không chỉ giúp cứu sống mà còn mở ra cơ hội sống lâu, sống tốt hơn cho nhiều bệnh nhân. Điều này càng nhấn mạnh hơn vai trò của việc nâng cao nhận thức cộng đồng về sàng lọc sớm và chẩn đoán chính xác trong cuộc chiến chống ung thư phổi tại Việt Nam.

Không gian kết nối đồng hành cùng người bệnh

Là sáng kiến thuộc chiến dịch 5 năm cùng tên do Quỹ Ngày mai tươi sáng phát động từ tháng 8/2023, được AstraZeneca Việt Nam tài trợ, câu lạc bộ “Thương phổi” là chương trình nhằm nâng cao nhận thức của người mắc ung thư phổi tại Việt Nam. Đối với bệnh nhân ung thư phổi - nhóm bệnh nhân thường chịu áp lực lớn về tâm lý và thể chất - việc có môi trường giao lưu an toàn, cởi mở đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tinh thần và tuân thủ điều trị.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Thái Hòa, mô hình sinh hoạt câu lạc bộ vừa là một không gian chia sẻ - kết nối, vừa là một phần quan trọng trong hành trình điều trị ung thư phổi: “Thương phổi mang đến môi trường hỗ trợ đồng đẳng, nơi bệnh nhân được chia sẻ trải nghiệm với những người cùng hoàn cảnh, tìm thấy tiếng nói của chính mình và vượt qua các rào cản tâm lý trong quá trình điều trị”.

Đại diện Quỹ Ngày mai tươi sáng tham gia buổi sinh hoạt cùng các bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện K (Ảnh: BTC).

Câu lạc bộ “Thương phổi” là một phần trong hệ sinh thái các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân ung thư phổi mà AstraZeneca phối hợp thực hiện tại Việt Nam. Từ năm 2021, công ty cũng đã hỗ trợ các bệnh viện triển khai đưa vào sử dụng công nghệ AI hỗ trợ đọc phim X-quang phổi tại hơn 30 bệnh viện trên cả nước.

Công nghệ này giúp phát hiện sớm bất thường ở phổi, tăng độ chính xác trong sàng lọc. Cùng với đó, AstraZeneca tài trợ nghiên cứu ghi nhận ung thư phổi với quy mô 9.000 bệnh nhân, hỗ trợ xét nghiệm đột biến EGFR và đồng hành cùng Hội Ung thư Việt Nam trong việc cập nhật hướng dẫn chẩn đoán - điều trị.

Ông Atul Tandon - Tổng giám đốc AstraZeneca Việt Nam chia sẻ: “AstraZeneca cam kết đồng hành cùng hệ thống y tế và các tổ chức đối tác nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam. Chúng tôi tin rằng việc tăng cường tầm soát, kết hợp với các tiến bộ khoa học và sự thấu hiểu bệnh nhân, sẽ góp phần cải thiện đáng kể khả năng phát hiện sớm và điều trị hiệu quả ung thư phổi”.

Với mục tiêu đến năm 2030 tăng gấp đôi tỷ lệ sống còn tại thời điểm 5 năm đối với bệnh nhân ung thư phổi, AstraZeneca Việt Nam cam kết tiếp tục mang đến những thay đổi tích cực cho người bệnh thông qua thuốc tiên tiến, hợp tác chiến lược với các bệnh viện, hội chuyên ngành và đội ngũ nhân viên y tế. Tất cả những nỗ lực này khẳng định quyết tâm đồng hành lâu dài của AstraZeneca cùng cộng đồng bệnh nhân ung thư phổi Việt Nam.