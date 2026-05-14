Tai nạn bất ngờ khiến người đàn ông ôm tai lao vào bệnh viện

Theo lời kể của bệnh nhân, trên đường đi làm về, ông bất ngờ cảm thấy có vật lạ bay thẳng vào tai phải. Sau đó xuất hiện tiếng vo ve kèm theo đau tai dữ dội, khiến ông choáng váng, chóng mặt, mất bình tĩnh.

“Tôi chỉ cảm thấy có cái gì đó bay vụt vào tai, rồi đau buốt vùng tai lan lên đỉnh đầu kèm theo ù tai, chóng mặt và nghe thấy tiếng động liên tục trong tai. Càng cố lắc đầu càng đau hơn”, bệnh nhân chia sẻ.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ tại khoa Tai Mũi Họng đã nhanh chóng thăm khám. Qua nội soi, bác sĩ phát hiện một con côn trùng (nghi ngờ là ong) còn sống ở sâu trong ống tai phải.

Bác sĩ gắp thành công dị vật là một con ong vò vẽ dài khoảng 2cm (Ảnh: BVCC).

Sau ít phút xử trí, bác sĩ đã gắp thành công dị vật là một con ong vò vẽ có kích thước khoảng 2cm ra ngoài, giúp bệnh nhân thoát khỏi cơn đau và ổn định tâm lý.

Theo ThS.BS Nguyễn Thành Luân, Khoa Tai Mũi Họng, côn trùng chui vào tai là tình huống thường gặp, đặc biệt vào mùa hè hoặc khi di chuyển ngoài trời. Khi vào trong ống tai, côn trùng có thể cử động, cào xước gây chấn thương thành ống tai hoặc màng nhĩ gây đau tai, ù tai, chảy máu, thậm chí ảnh hưởng thính lực nếu xử trí không đúng cách.

Bác sĩ khuyến cáo khi nghi ngờ có dị vật hoặc côn trùng bay vào tai, người dân tuyệt đối không dùng tăm bông, nhíp hoặc vật cứng để tự lấy ra vì có thể khiến dị vật chui sâu hơn, gây tổn thương ống tai và màng nhĩ. Người bệnh nên giữ bình tĩnh, hạn chế ngoáy tai và đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng để được xử trí an toàn, kịp thời.

Dị vật tai, đặc biệt là côn trùng sống, có thể gây ra nhiều biến chứng nếu xử trí chậm trễ hoặc không đúng. Việc thăm khám sớm không chỉ giúp giảm đau nhanh chóng mà còn hạn chế nguy cơ tổn thương thính giác về lâu dài.