Tái tạo vành tai đã đứt rời, mất sụn vì tai nạn giao thông cho cô gái

Người bệnh là Đ.T.B.T. (sinh năm 1998) gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng hồi tháng 11/2025, khiến vành tai bị đứt rời, mất cả da và sụn vành tai. Bệnh nhân T. được đưa vào Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) trong tình trạng hoảng loạn, lo âu, tâm lý căng thẳng khi đối diện nguy cơ khiếm khuyết vĩnh viễn.

Vành tai trước và sau khi tái tạo của người bệnh (Ảnh: BV).

Tại đây, các bác sĩ tiến hành tái tạo vành tai, lấy và chuyển phần da sau tai lên che phủ vùng da và sụn vành tai bị mất.

Đây là giai đoạn tạo lớp che phủ mô mềm phù hợp, đồng thời giúp tái lập hệ thống mạch máu tại vành tai. Phần da sau tai có cuống mạch tốt nên khi nuôi có tỷ lệ sống cao, chất liệu da sau tai có màu sắc tương đồng giống với da của tai.

Sau khoảng một tháng, khi vạt da đã sống tốt và mạch máu nuôi được tái lập ổn định trên vành tai, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật lần thứ hai. Các bác sĩ tiến hành cắt vạt da và đồng thời tạo hình lại vành tai, tái lập đường nét giải phẫu, giúp vành tai cân đối, hài hòa so với bên tai còn lại.

Sau hai lần phẫu thuật, phần da trên vành tai sống tốt, hình thái vành tai được phục hồi tốt, mang lại diện mạo gần như nguyên vẹn cho người bệnh.

TS.BS Đỗ Thành Trí, Trưởng khoa Phẫu thuật hàm mặt - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Thống Nhất đánh giá, những trường hợp mất da và sụn vành tai do tai nạn là thách thức lớn trong phẫu thuật tạo hình.

"Điều quan trọng không chỉ là che phủ tổn thương mà phải tái tạo được hình thái tai gần giống nhất với bên còn lại, giúp người bệnh tự tin hòa nhập cuộc sống. Với phẫu thuật tạo hình, chúng tôi luôn hướng đến việc phục hồi cả hình thể lẫn tâm lý cho người bệnh", bác sĩ chia sẻ.