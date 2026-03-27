Gần 10 năm, chị C. (42 tuổi) nhiều lần trải qua các cơn đau đầu và mờ mắt thoáng qua nhưng không rõ nguyên nhân. Những cơn đau đầu xuất hiện rải rác, đôi khi đi kèm cảm giác mờ mắt thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất.

Phát hiện khối u hiếm sau tai nạn giao thông

Vì các triệu chứng không ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hằng ngày, chị vẫn duy trì công việc, chăm sóc gia đình và sinh hoạt bình thường. Một lần gặp tai nạn giao thông, chị được đưa vào bệnh viện để kiểm tra chấn thương vùng đầu.

Dù các tổn thương do tai nạn được đánh giá không nghiêm trọng, bác sĩ vẫn chỉ định chụp CT để loại trừ nguy cơ tiềm ẩn. Hình ảnh CT cho thấy có một khối u não - nguyên nhân gây ra những triệu chứng đau đầu kéo dài nhiều năm.

Bác sĩ đánh giá hình ảnh CT não trước khi đưa ra phác đồ điều trị cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

Sau khi được xử trí ban đầu tại bệnh viện địa phương, chị C. quyết định lựa chọn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn làm nơi tiếp tục hành trình chữa bệnh. “Gia đình tôi từng có người thân điều trị tại đây và nhận được kết quả tốt. Điều đó giúp tôi tin tưởng lựa chọn bệnh viện”, người phụ nữ lý giải.

Tại đây, chị được BSCKI Hải Tâm, khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống trực tiếp thăm khám và chỉ định chụp MRI não. Kết quả cho thấy, chị mắc u tế bào hạch loạn sản tiểu não (Lhermitte-Duclos) - một dạng u não hiếm gặp.

Bác sĩ Tâm chia sẻ, Lhermitte-Duclos là một dạng u não lành tính hiếm gặp, tỷ lệ xuất hiện 1/250.000 dân, tiến triển chậm và thường khó phát hiện ở giai đoạn sớm, do triệu chứng không rõ ràng. Người bệnh có thể chỉ cảm thấy đau đầu, mờ mắt hoặc mất thăng bằng nhẹ, dễ nhầm lẫn với các biểu hiện mệt mỏi thông thường.

Chính vì vậy, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi chụp hình ảnh học. Việc chẩn đoán sớm và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát bệnh, giúp hạn chế biến chứng và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Định hướng điều trị rõ ràng, giúp người bệnh hồi phục thuận lợi sau mổ

Trước tâm lý lo lắng của chị C., bác sĩ Hải Tâm đã dành thời gian tư vấn chi tiết về tình trạng bệnh, diễn tiến có thể xảy ra cũng như phương án điều trị phù hợp cho bệnh nhân.

Chị được chỉ định vi phẫu thuật lấy u hố sau bằng dao mổ siêu âm CUSA Excel. Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật dưới hệ thống kính vi phẫu, kết hợp dao mổ siêu âm giúp bóc tách chọn lọc khối u, hạn chế tổn thương mô lành và kiểm soát chảy máu tốt hơn, từ đó giảm nguy cơ biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục.

Bác sĩ thăm khám và đánh giá khả năng vận động của người bệnh sau điều trị (Ảnh: BVCC).

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 tiếng diễn ra thuận lợi. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, vết mổ liền nhanh, cảm giác đau giảm rõ rệt. Những cơn đau đầu kéo dài suốt nhiều năm không còn, thị lực cũng từng bước cải thiện, giúp chị sớm ổn định sinh hoạt.

Trong suốt quá trình can thiệp, người bệnh được theo dõi sát sao bởi đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng, đảm bảo kết quả điều trị thuận lợi và an toàn.

Phát hiện kịp thời mở ra cơ hội điều trị hiệu quả

Nhìn lại hành trình vượt qua căn bệnh hiếm gặp, chị C. bày tỏ sự hài lòng với môi trường điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn. Với chị, ấn tượng không chỉ đến từ cơ sở vật chất hiện đại mà còn từ sự tận tâm và gần gũi của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng trong từng giai đoạn hồi phục.

Niềm vui của người bệnh và gia đình sau khi được điều trị thành công (Ảnh: BVCC).

Trường hợp trên cho thấy tầm quan trọng của việc thăm khám và chẩn đoán hình ảnh khi xuất hiện các triệu chứng thần kinh kéo dài, dù biểu hiện không rõ ràng. Việc phát hiện bệnh - dù tình cờ trong quá trình kiểm tra sau tai nạn - đã giúp người bệnh được can thiệp kịp thời, tránh nguy cơ tiến triển nặng hơn.

Với sự phối hợp giữa chẩn đoán chính xác, lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp và theo dõi hậu phẫu chặt chẽ, người bệnh có thể đạt được kết quả phục hồi tích cực, từng bước trở lại cuộc sống bình thường.