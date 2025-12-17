Bác sĩ Tuấn "tim" sẽ hỗ trợ chuyên môn cho 1 bệnh viện ngoại thành Hà Nội

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Ba Vì, ngày 16/12, đơn vị này đã có buổi làm việc với GS.TS.BS. Nguyễn Quang Tuấn - nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

Trong buổi làm việc, đại diện Bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã có những chia sẻ tổng quan về công tác khám chữa bệnh, hoạt động chuyên môn, định hướng phát triển của bệnh viện trong giai đoạn hiện nay.

GS Tuấn chia sẻ tại buổi làm việc (Ảnh: Fanpage Bệnh viện Đa khoa Ba Vì).

Đồng thời, GS Tuấn đã trực tiếp trao đổi với các khoa, phòng. Chuyên gia này cũng đã có nhiều ý kiến góp ý liên quan đến công tác quản trị bệnh viện, định hướng phát triển các chuyên ngành mũi nhọn, đặc biệt là lĩnh vực tim mạch, hoạt động khám chữa bệnh chuyên gia, cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ y tế một cách bền vững và hiệu quả.

Đáng chú ý, theo Bệnh viện Đa khoa Ba Vì, GS Nguyễn Quang Tuấn bày tỏ sự đồng thuận và sẵn sàng đồng hành cùng Bệnh viện Đa khoa Ba Vì trong thời gian tới thông qua việc triển khai hoạt động khám chữa bệnh chuyên gia, trực tiếp hỗ trợ chuyên môn, tư vấn phát triển các chuyên ngành, nhất là lĩnh vực tim mạch.

Định hướng này hoàn toàn phù hợp với nhu cầu thực tiễn của người dân địa phương.

Bên cạnh đó, GS Tuấn cũng thống nhất tham gia hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện thông qua các hoạt động đào tạo, hướng dẫn thực hành, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và chuyên môn lâm sàng.

GS Tuấn đã trực tiếp trao đổi với các khoa, phòng chuyên môn (Ảnh: Fanpage Bệnh viện Đa khoa Ba Vì).

Trước đó, giữa năm 2024, GS Nguyễn Quang Tuấn đã xin thực hành tại Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội), để được cấp chứng chỉ hành nghề. Khi nhận đơn, phía bệnh viện đã tạo điều kiện để GS Tuấn được thực hành, theo đúng quy định.

"GS Tuấn phải thực hành lại từ đầu như bác sĩ mới ra trường, để được xét cấp chứng chỉ hành nghề. GS Tuấn đã bắt đầu thực hành từ 1/7. Theo quy định, GS Tuấn sẽ phải thực hành trong vòng 12 tháng. Sau khi xong thời gian thực hành, GS Tuấn có thể làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề mới.

Khi có chứng chỉ hành nghề mới, ông có thể được quay lại hoạt động khám bệnh kê đơn", nguồn tin cung cấp.