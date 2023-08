Sức hút của Yoga Retreat - Điểm chạm giữa yoga và thiên nhiên

Một quốc gia hạnh phúc là khi người dân trong quốc gia đó chăm lo sức khỏe tinh thần cho bản thân và xã hội. Việt Nam đang trên đà phát triển khiến nhịp sống ngày càng hối hả, bên cạnh việc nâng cao sức khỏe thể chất nhiều người cũng bắt đầu quan tâm hơn đến sức khỏe tinh thần.

Vì vậy xu hướng Yoga Retreat - du lịch nghỉ dưỡng kết hợp yoga đang ngày càng được nhiều du khách quan tâm hơn. Thông qua những chuyến Yoga Retreat, người tham gia không chỉ có những trải nghiệm tuyệt vời giữa thiên nhiên tươi đẹp, mà còn có thời gian cân bằng, hồi phục cho tinh thần, tái tạo lại năng lượng tích cực khi trở lại với nhịp sống bận rộn thường ngày.

Yoga Retreat là một chương trình chăm sóc sức khỏe, hướng sâu vào bên trong để nghỉ ngơi và chữa lành (Ảnh: New Mantra Yoga & Retreats).

Ưu điểm của du lịch chữa lành Yoga Retreat

Yoga Retreat không chỉ đơn giản là một chuyến đi kết hợp giữa du lịch và tập luyện yoga. Yoga Retreat là một chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện, một cơ hội cho mỗi người hướng sâu vào bên trong để nghỉ ngơi và chữa lành với những ưu điểm như:

Chất lượng hơn số lượng: du khách không cần di chuyển nhiều điểm trong ngày, mà chỉ tập trung trải nghiệm sâu sắc ở một vài địa điểm với hoạt động theo lịch trình chăm sóc sức khỏe của ban tổ chức.

Giá trị tinh thần hơn giá trị vật chất: Sau khoảng thời gian vừa nghỉ ngơi vừa tham gia lịch trình đã được thiết kế kỹ lưỡng bởi những chuyên gia về thiền - yoga - sức khỏe, những ai trải qua Yoga Retreat sẽ nhận thấy sự thay đổi tích cực bên trong.

Khám phá thiên nhiên hoang sơ và yên tĩnh: tại Việt Nam vẫn còn rất nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, hoang sơ mà chưa được khám phá.

Sau dịch Covid-19, du lịch chữa lành Yoga Retreat được quan tâm hơn bởi ai cũng đều nhận ra sự quan trọng của việc gần gũi với thiên nhiên tới sức khỏe tinh thần của mỗi người.

Sau đại dịch Covid-19, du lịch chữa lành Yoga Retreat ngày càng được quan tâm (Ảnh: New Mantra Yoga & Retreats).

New Mantra Yoga and Retreats - Đơn vị tổ chức Yoga Retreat chất lượng cao ở Việt Nam

Ẩn mình giữa những cánh đồng sen tuyệt đẹp tại Hà Nội, New Mantra Yoga & Retreats là một điểm đến tuyệt vời cho những tâm hồn bận rộn. Song song với lớp tập yoga chất lượng cao tại studio, New Mantra thường xuyên tổ chức những chuyến Yoga Retreat tới địa điểm thiên nhiên hoang sơ với mong muốn mang trải nghiệm chữa lành và thư thái tới với thật nhiều khách hàng hơn.

New Mantra - một cộng đồng quan tâm đến sức khỏe toàn diện cả về thể chất và tinh thần (Ảnh: New Mantra Yoga & Retreats).

Người sáng lập của New Mantra Yoga and Retreats - chị Lê Mai chia sẻ: "Một cơ thể khỏe mạnh và trạng thái tinh thần cân bằng, hạnh phúc mới tạo nên chất lượng cuộc sống cao. Vì vậy, New Mantra tập trung xây dựng một cộng đồng quan tâm đến sức khỏe toàn diện, chứ không chỉ để giảm cân hay biểu diễn những tư thế yoga đẹp. Nhờ đào sâu vào mối liên kết tâm- thân -trí, học viên New Mantra mới hiểu, chấp nhận và yêu thương bản thân mình hơn".

Chị Mai - Founder của New Mantra Yoga & Retreats (Ảnh: New Mantra Yoga & Retreats).

Mỗi chuyến Yoga Retreat được tổ chức với số lượng thành viên tham gia giới hạn và đều khảo sát kỹ địa điểm cũng như lên lịch trình chi tiết nhằm mang lại những trải nghiệm trọn vẹn nhất cho người tham gia. Đảm bảo rằng mỗi người tham gia có thể tìm được một chốn an yên, tĩnh lặng để dịu lại những lo toan và chăm sóc sức khỏe cho mình.

Một chuyến Yoga Retreats do New Mantra tổ chức (Ảnh: New Mantra Yoga & Retreats).

Những hoạt động tiêu biểu trong chuyến Yoga Retreat - New Mantra tổ chức sẽ bao gồm:

Tập luyện yoga thải độc và hít thở đúng dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên giữa không gian thiên nhiên trong lành;

Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe và tư vấn chế độ luyện tập, ăn uống cho phù hợp từng cá nhân và thể trạng riêng.

Giới thiệu phương pháp thiền định dễ ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày để quản lý cảm xúc và giảm thiểu stress.

Cùng các thành viên khác tham gia những hoạt động nâng cao sức khỏe và khám phá thiên nhiên như dạo chơi trong rừng, tắm suối khoáng, trekking, leo thác, chèo thuyền kayak...

Các thành viên tham gia những hoạt động nâng cao sức khỏe và khám phá thiên nhiên (Ảnh: New Mantra Yoga & Retreats).

Xu hướng du lịch Yoga Retreat hay du lịch chữa lành cùng yoga như một làn gió dịu mát cho cơ thể và tâm trí. Bạn có thể cùng thả lỏng, thư giãn đầu óc và học cách tận hưởng từng giây phút trong chuyến đi để cơ thể được nạp đầy năng lượng.

New Mantra Yoga & Retreats - khoảng "thở" cho những tâm hồn bận rộn

Địa chỉ: 8/87 Trịnh Công Sơn, Tây Hồ, Hà Nội

Email: newmantra.studio@gmail.com

Hotline: 0834644187