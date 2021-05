Dân trí Kem chống nắng giúp che chắn và bảo vệ làn da của bạn khỏi sự tấn công trực tiếp của tia cực tím (UV) cũng như các tác nhân môi trường cho da sáng khỏe, rạng rỡ và ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

Dưới đây là 3 sự thật về kem chống nắng có thể bạn chưa biết.

Chỉ số chống nắng rất quan trọng

Mỗi người sở hữu một loại da khác nhau, chính vì thế khi lựa chọn kem chống nắng cũng cần phải có những tiêu chí riêng biệt. Đừng để chỉ số SPF đánh lừa bạn. Không phải cứ chọn SPF càng cao thì khả năng chống nắng càng tốt.

Chỉ số SPF cao đôi lúc sẽ khiến cho bạn trở nên chủ quan, không thực hiện các biện pháp chống nắng khác. Điều này làm cho tác dụng chống nắng bị thuyên giảm. Mặt khác, chỉ số chống nắng SPF quá cao cũng khiến da bị quá tải và trở nên bí tắc.

Thông thường, bạn nên lựa chọn sản phẩm có chỉ số SPF trong khoảng 30 - 50.

Với chỉ số PA thường được ký hiệu dạng PA+, ++ và +++ trên các sản phẩm kem chống nắng, số dấu + càng nhiều thì khả năng chống tia UVA càng tốt. Các chuyên gia da liễu khuyên bạn nên chọn sản phẩm kem chống nắng có chỉ số PA+++ hoặc chỉ số Broad Spectrum để tối ưu khả năng chống nắng toàn diện cho làn da.

Kem chống nắng có thể ngăn ngừa lão hóa

Đừng bỏ qua kem chống nắng có nhãn Anti-Age. Đây là những sản phẩm chống nắng chứa những thành phần đặc biệt giúp tăng cường hiệu quả chống lão hóa vượt trội.

Các thành phần này ngay lập tức trung hòa các gốc tự do gây ra bởi tia UV, chống nắng và dưỡng da 2 trong 1, các sản phẩm kem chống nắng ngăn ngừa lão hóa ngày được các tín đồ yêu làm đẹp tin tưởng và lựa chọn.

Theo một nghiên cứu được đề cập trên website Very Well Health, những người dưới 55 tuổi sử dụng kem chống nắng thường xuyên giảm đến 24% nguy cơ xuất hiện các dấu hiệu lão hóa so với những người không sử dụng kem chống nắng hoặc sử dụng không thường xuyên.

Kem chống nắng ngoài tác dụng làm chậm lão hóa da thì cũng giúp bạn ngăn ngừa các vết thâm nám, tàn nhang trên khuôn mặt cho da đều màu và rạng rỡ.

Một số thành phần nổi trội thường thấy trong các sản phẩm kem chống nắng giúp giảm nếp nhăn, nuôi dưỡng làn da tươi trẻ vượt trội như: Hyaluronic Acid, Ceramide, Niacinamide cùng các chiết xuất từ thiên nhiên như chiết xuất trà xanh, lô hội, cúc la mã, cam thảo.

Nên thoa kem chống nắng hàng ngày

Bạn cần lưu ý rằng dù trời mưa hay nắng, ở trong nhà hay đi ngoài đường thì bạn luôn luôn cần phải thoa kem chống nắng. Tia UV hoạt động ngay cả khi mưa bão, chính vì thế, việc thoa kem chống nắng hàng ngày giúp bạn bảo vệ và nuôi dưỡng làn da hoàn hảo.

Có phải bạn vẫn thường nghĩ rằng bôi kem chống nắng 1 lần là đủ để bảo vệ da cả ngày dài? Nhưng thực chất, sản phẩm chống nắng chỉ có khả năng chống nắng trong khoảng 2 - 3 tiếng. Chính vì thế, việc thoa lại kem chống nắng sẽ giúp bảo vệ làn da tối ưu và toàn diện hơn.

Kem chống nắng dưỡng da đa tác động nên sử dụng

Luôn là cái tên được các tín đồ yêu làm đẹp ưu ái và lựa chọn, kem chống nắng Paula's Choice Resist Super - Light Daily Wrinkle Defense Broad Spectrum SPF 30 là một sản phẩm chống nắng đa tác động vừa dưỡng ẩm, ngăn ngừa lão hóa mà còn sở hữu khả năng che phủ như một lớp kem lót hoàn hảo.

Với nhiều thành phần đa dạng và độc đáo, Resist Super - Light Daily Wrinkle Defense Broad Spectrum SPF 30 là sản phẩm chống nắng được yêu thích hàng đầu bởi sở hữu bảng thành phần "hoàn hảo" như: kem chống nắng vật lý, Zinc Oxide 13%, Chiết xuất vỏ cây liễu (Willow Bark Extract), Chiết xuất nho đỏ (Resveratrol), Chiết xuất quả lựu (Punica Granatum Extract), Vitamin E và Vitamin C,… mang lại hiệu quả cao trong việc hỗ trợ làm săn chắc da, bảo vệ da trước tác hại của ánh nắng mặt trời.

Không những sở hữu bảng thành phần hoàn hảo, Resist Super - Light Daily Wrinkle Defence SPF 30 không chứa hương liệu, không cồn là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các bạn sở hữu làn da dầu muốn:

- Bảo vệ da đa tác động dưới tác động của tia UV.

- Chống oxy hóa, cho da trẻ trung, sáng mịn.

Giá: 950.000 VNĐ/60ml.

Chấm điểm: 9/10

Để mua sản phẩm kem chống nắng Resist Super - Light Daily Wrinkle Defence SPF 30, vui lòng liên hệ Paula's Choice Việt Nam tại https://paulaschoice.vn/

Đơn vị chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm ra thị trường: Công ty cổ phần Bệnh viện Hữu nghị Quốc tế Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 44 tòa C5 - KĐT D'Capitale, 224 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: https://paulaschoice.vn

Hotline: 1900 6409

Email: cskh@hyh.com.vn

Trường Thịnh