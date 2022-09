Sự thật về Fitobimbi Isilax 6 trong 1 cho trẻ táo bón kéo dài

Sử dụng Fitobimbi Isilax 6 trong 1 bổ sung chất xơ sẽ giúp giảm tình trạng táo bón kéo dài ở trẻ.

Fitobimbi Isilax có gì đặc biệt?

Fitobimbi Isilax giúp giảm táo bón kéo dài cho trẻ từ 06 tháng.

Cơ chế độc đáo hỗ trợ giảm táo bón kéo dài cho trẻ

Theo thông tin từ Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ tháng 1/2022, táo bón là một vấn đề sức khỏe phổ biến, ảnh hưởng đến khoảng 30% trẻ trên toàn cầu. Trong đó, có đến 95% là táo bón chức năng mà nguyên nhân chủ yếu là do hệ tiêu hóa của trẻ còn non yếu, chưa thích nghi kịp, hoặc do chế độ dinh dưỡng thiếu nước, thiếu chất xơ, hay con đang ở thời điểm "bước ngoặt phát triển" như: ăn dặm, tập ngồi bô/bồn cầu, trẻ bắt đầu đi học, chuyển trường, chuyển lớp… khiến trẻ lo lắng dẫn đến việc nhịn đi tiêu, làm phân ứ đọng tại đại tràng, dẫn đến táo bón.

Táo bón không nguy hiểm nhưng nếu kéo dài khiến trẻ đầy hơi, biếng ăn, chậm lớn, nghiêm trọng hơn có thể gặp những bệnh lý nguy hiểm như tắc ruột, viêm nhiễm trực tràng, thậm chí là ung thư đại trực tràng.

Để ứng phó với tình trạng trên, TPBVSK Fitobimbi Isilax 6 trong 1- giải pháp đa tác động sẽ hỗ trợ cải thiện từ nguyên nhân đến triệu chứng của vấn đề táo bón kéo dài ở trẻ.

Sản phẩm không chỉ giúp điều hòa nhu động ruột, hỗ trợ hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện của trẻ mà còn giúp bôi trơn, giữ cho phân mềm, dễ di chuyển trong lòng ruột, giảm ma sát đường tiêu hóa, từ đó giúp giảm viêm đường tiêu hóa.

Đồng thời, giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn và ức chế sự phát triển của một số hại khuẩn trong đường tiêu hóa từ đó cân bằng hệ vi sinh theo cơ chế tự nhiên, không gây phụ thuộc. Đặc biệt, còn bổ sung vitamin, khoáng chất tự nhiên giúp bồi bổ cơ thể, phục hồi niêm mạc tiêu hóa sau thời gian dài táo bón trước đó. Từ đó tăng cường sức khỏe đường ruột, ngăn ngừa táo bón quay trở lại.

Sở dĩ Fitobimbi Isilax làm được điều trên là nhờ sự kết hợp độc đáo của các thành phần thảo dược chuẩn hóa châu Âu.

Fitobimbi Isilax 6 trong 1 - 100% thành phần thảo dược tự nhiên

Từ lâu, một số loại thảo dược đã được sử dụng trong Y học cổ truyền châu Âu để chữa táo bón cho trẻ như mận tây, táo tây, Manna (Tần bì lùn). Bên cạnh đó người ta kết hợp với cẩm quỳ, pectin táo và inulin - những thành phần tự nhiên để hỗ trợ điều trị táo bón cho trẻ nhỏ nhờ công dụng nhuận tràng, giúp làm mềm phân và đặc biệt an toàn.

Kế thừa tinh hoa của nền y học Châu Âu, Fitobimbi Isilax là sản phẩm cho trẻ táo bón kéo dài, nhờ hiệp đồng tác động của chiết xuất cây Manna, mận tây, táo tây, cẩm quỳ, Inulin (chất xơ hòa tan) và pectin táo.

Đạt chứng nhận Ivegan về sản phẩm thuần thực vật được cấp bởi Cục Veritas tại Italia - tập đoàn về kiểm định chất lượng sản phẩm hàng đầu tại Italia với bề dày kinh nghiệm kiểm định lên đến 190 năm.

Công nghệ hiện đại, quy trình sản xuất nghiêm ngặt - chuẩn châu Âu

Nguyên liệu của Fitobimbi Isilax đều được kiểm soát chặt chẽ từ khâu gieo trồng đến sản xuất; đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe của Châu Âu như: sản xuất trong phòng sạch dược phẩm, đạt chứng nhận chất lượng ISO, không biến đổi gen (Non-GMO), không gluten, không lactose… Được FDA công nhận là an toàn và hiệu quả với trẻ nhỏ.

Đặc biệt, các thành phần của sản phẩm được bào chế dạng dịch chiết, đảm bảo thu được tối đa hàm lượng hoạt chất của dược liệu, đồng thời, tối ưu tác dụng sinh học của hoạt chất, đảm bảo hiệu quả cao khi sử dụng.

Nhập khẩu nguyên hộp từ Italy

Fitobimbi Isilax được sản xuất bởi Pharmalife Research - một công ty Dược uy tín tại Italia, có lịch sử hình thành và phát triển trên 20 năm.

Fitobimbi Isilax được phân phối rộng rãi ở hơn 60 quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, Fitobimbi Isilax được nhập khẩu nguyên hộp và phân phối chính hãng bởi DELAP - Công ty có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối và nhập khẩu Dược phẩm.

Fitobimbi Isilax có vị chua chua ngọt ngọt của táo tây và mận tây. Dạng siro, có thể cho bé dùng trực tiếp hoặc pha cùng đồ ăn, đồ uống rất tiện lợi.

Đối với cha mẹ, sức khỏe của con là điều quý giá nhất và luôn muốn dành những điều tốt nhất cho con. Vì vậy mà Fitobimbi Isilax vẫn luôn nhận được sự ủng hộ từ đông đảo phụ huynh và trở thành lựa chọn ưu tiên của các mẹ khi trẻ gặp táo bón, đặc biệt là táo bón kéo dài, lặp đi lặp lại.

Thông tin cho bạn đọc:

Fitobimbi Isilax được bán tại các nhà thuốc, chuỗi cửa hàng mẹ và bé trên toàn quốc.

Để tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm, truy cập:

Website: https://fitobimbi.vn/san-pham/isilax/

Facebook: https://www.facebook.com/fitobimbi.vn

Tổng đài tư vấn: 1800 8070

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.