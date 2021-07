Sử dụng Tranexamic Acid trị nám như thế nào đạt hiệu quả cao?

Dân trí Làm thế nào để duy trì làn da tươi sáng, trẻ khỏe? Làm thế nào để loại bỏ vết nám trên da? Dưới đây là gợi ý cách dùng Tranexamic trị nám hiệu quả.

Cách dùng Tranexamic Acid trị nám hiệu quả cho làn da trắng rạng ngời.

1. Tranexamic Acid và khả năng trị nám dưỡng trắng da

Tranexamic Acid là hoạt chất có nguồn gốc từ lysine. Khi thoa lên da, Tranexamic Axid tác động lên da, kiểm soát sự sản sinh của hắc tố melanin, giúp da ít bị tác động bởi tia UV, da hết nám và giữ được vẻ tươi trẻ.

Tranexamic Acid làm sáng đối với làn da nám.

Các nghiên cứu khoa học khi so sánh tác dụng của Tranexamic Acid với Hydroquinone trong trị nám với tỉ lệ 2-5% cho kết quả tương đương. Nhưng, Tranexamic Acid có khả năng dung nạp cao hơn và không gây kích ứng da.

Nghiên cứu cho thấy việc sử dụng Tranexamic Acid đều đặn có kết quả cải thiện vùng da nám rõ rệt, da sáng hơn và vết nám mờ đi.

2. Cách dùng Tranexamic Acid trị nám hiệu quả

Tranexamic acid đã được chứng minh hiệu quả làm sáng làn da nám, an toàn với mọi loại da. Vậy sử dụng hoạt chất Tranexamic Acid như thế nào để đạt hiệu quả trị nám tốt nhất mà không gây kích ứng?

Sử dụng Tranexamic Acid qua đường uống

Tranexamic Acid (TXA) là một chất được tổng hợp dựa trên các axit amin lysine rất cần thiết cho cơ thể. Ban đầu hoạt chất này dùng trong y học, thuộc nhóm cầm máu, ức chế tiêu sợi huyết, chống dị ứng và chống viêm.

Khuyến cáo của chuyên gia khi sử dụng TXA qua đường uống là 250mg/lần và uống 2-3 lần mỗi ngày. Bạn sẽ nhanh chóng thấy được sự cải thiện sau 1 tháng.

Sử dụng Tranexamic Acid tiêm vào da

Khuyến cáo của chuyên gia khi sử dụng TXA qua đường tiêm là sử dụng Tranexamic Acid có nồng độ 4mg/ml. Nên sử dụng hàng tuần và kéo dài trong khoảng 12 tuần.

Sử dụng Tranexamic Acid kết hợp lăn kim

Chuyên gia khuyên dùng: Sau khi tiến hành lăn kim, thoa đều Tranexamic acid lên vùng da cần điều trị nám với liều lượng 4mg /ml. Được sử dụng trong vòng 12 tuần, 4 tuần thực hiện 1 lần.

***Lưu ý: Khi lăn kim tại nhà, chị em nên sử dụng Tranexamic Acid kết hợp với một số sản phẩm chăm sóc da khác như vitamin C để tăng hiệu quả dưỡng da. Cần đảm bảo nồng độ và vô khuẩn cho dụng cụ lăn kim.

Thoa kem dưỡng có chứa hoạt chất Tranexamic Acid

Đây là cách dùng khá an toàn, không gây tác dụng phụ và kích ứng da, phù hợp với mọi loại da. Hơn nữa, thoa kem có chứa hoạt chất TXA trị nám là một cách dễ thực hiện, đơn giản và không cần sự can thiệp của bác sĩ. Do đó, được đa số chị em lựa chọn và tin dùng.

Thoa Serum dưỡng trắng da Image ILUMA Intense Facial Illuminator có chứa Tranexamic Acid cho làn da trẻ hóa, tự tin tỏa sáng.

Serum dưỡng trắng da Image ILUMA Intense Facial Illuminator là sản phẩm được yêu thích. Lấy hoạt chất Tranexamic Acid kết hợp với vitamin C, niacinamide, acid glycolic (AHA) tạo thành "bộ tứ siêu phàm" trị nám, có tác dụng tái tạo, giúp da trắng sáng từ bên trong, bảo vệ da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời, không gây sạm nám trở lại.

Xem chi tiết sản phẩm chính hãng tại đây: https://imagevietnam.vn/iluma/serum-tri-nam-trang-da-image-iluma-intense-facial-illuminator.html

Công thức ưu việt hoàn toàn từ tự nhiên của Image ILUMA Intense Facial Illuminator thêm một lần nữa "đốn tim" chị em. Chiết xuất từ rễ cam thảo, lá trà xanh, vỏ cây liễu, rễ cây hoàng cầm giúp làm giảm hoạt động của Tyrosinase, chống oxy hóa, giúp da luôn tươi sáng.

Bắt kịp xu hướng của thời đại với thành phần Tranexamic Acid cùng các dưỡng chất từ tự nhiên, dòng mỹ phẩm trắng da Illuminator chắc chắn mang lại hiệu quả bất ngờ. Đây chính là cách dùng Tranexamic Acid thông minh, tối ưu và dễ dàng nhất để giải bài toán nám sạm trên da. Nếu đã bước qua tuổi 25 và luôn muốn sở hữu làn da căng mọng, tươi trẻ, không sạm nám, chị em không nên bỏ qua sản phẩm chăm sóc da của IMAGE Skincare nhé.

