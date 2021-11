Star Kombucha đạt chuẩn nhập khẩu vào Mỹ của FDA

Dân trí Nếu bạn muốn tìm một sản phẩm an toàn với sức khỏe được quốc tế công nhận, hãy tìm đến những thương hiệu được bảo chứng bởi Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA).

Star Kombucha vừa nhận Chứng nhận quốc tế FDA, được đánh giá và cấp bởi Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ.

Để đạt được chứng nhận này, cơ sở sản xuất phải tuân theo quy định thực hành sản xuất tốt hiện hành, bao gồm các quy định chung bao gồm: Công nghệ, quy trình sản xuất, thiết bị sản xuất và các tiêu chuẩn của sản phẩm phải phù hợp với các tiêu chuẩn công nghiệp.

Quy trình cấp giấy chứng nhận của FDA Hoa Kỳ diễn ra nghiêm túc trong một khoảng thời gian rất dài. Đặc biệt, sản phẩm đó phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn với người tiêu dùng.

Do đó, mọi khách hàng có thể tuyệt đối an tâm khi lựa chọn và sử dụng các sản phẩm được FDA Hoa Kỳ chứng thực là đảm bảo an toàn và mang lại hiệu quả thiết thực với sức khỏe và cuộc sống của mình.

Ở Việt Nam, không nhiều thương hiệu trà Kombucha đáp ứng được những tiêu chuẩn này bởi việc thực hiện nó không hề dễ dàng, đòi hỏi nhiều nỗ lực để duy trì và tuân thủ đúng các quy định.

Là thương hiệu trà Kombucha đầu tiên đạt chứng nhận FDA, được đánh giá và cấp bởi Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ. Star Kombucha đã nỗ lực không ngừng để mang đến sản phẩm chất lượng quốc tế cho người Việt.

Star Kombucha là thương hiệu Kombucha tiên phong tại Việt Nam đạt được chứng nhận FDA.

Star Kombucha là trà lên men từ con giống Scoby được nhập khẩu từ Mỹ, trên nền trà (trà đen, trà xanh) trong 30 ngày, sau đó được bổ sung nước ép trái cây tươi và thảo mộc thiên nhiên.

Trong quá trình kiểm tra, đánh giá, trà Star Kombucha đã đáp ứng hàng loạt kiểm tra nghiêm ngặt về chất lượng FDA đồng thời được đánh giá cao về nguồn gốc tự nhiên, giúp bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Theo đó, mọi nguồn nguyên liệu tạo nên ly trà Star Kombucha đều đến từ các nông trại hữu cơ, không sử dụng phân bón tổng hợp, thuốc trừ sâu và thực phẩm biến đổi gen. Quy trình sản xuất cũng được giám sát và kiểm định chất lượng nghiêm ngặt, với 3 bước: Ủ trà hữu cơ, cho con men Scoby và thêm các nguyên liệu tự nhiên theo tiêu chuẩn và công thức Hoa Kỳ, đáp ứng các tiêu chuẩn của FDA.

Nhờ vậy, trà Star Kombucha đạt chuẩn dinh dưỡng phù hợp, giữ nguyên hương vị thiên nhiên thuần khiết. Sản phẩm không chỉ có đa dạng vị, mà còn bổ sung nhiều dưỡng chất thiết yếu như: Axit hữu cơ, antioxidant, vitamin B, polyphenol, EGCG và lợi khuẩn probiotics giúp "khỏe trong - đẹp ngoài".

Với sự xuất hiện của Star Kombucha "Made in Viet Nam" đạt chuẩn FDA Hoa Kỳ, người tiêu dùng Việt thụ hưởng giá trị thức uống giàu dưỡng chất, mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể với giá thành hợp lý và chất lượng đảm bảo.

Sau quá trình lên men Kombucha, những thành phần hữu cơ trong con giống Scoby sẽ sinh ra lượng lớn các lợi khuẩn probiotics giúp việc tiêu hóa của đường ruột trở nên khỏe mạnh và thông suốt, giảm hẳn các triệu chứng táo bón, đầy hơi. Thêm vào đó, Probiotics giúp tái hấp thu estrogen dư thừa, hỗ trợ cân bằng lại lượng nội tiết trong cơ thể nên nhờ đó tình trạng nổi mụn do thay đổi nội tiết tố phần nào được hạn chế.

Ngoài ra, lượng acid acetic có trong Star Kombucha đã phát huy mạnh mẽ đặc tính kháng khuẩn và giúp giảm viêm mụn hiệu quả. Kết hợp với các hợp chất antioxidant và polyphenols - bí quyết giúp chống lại trạng thái lão hóa có khả năng tái tạo làn da trở nên sáng màu và tươi tắn hơn.

Đặc biệt, Star Kombucha rất giàu vitamin B, giúp cơ thể hấp thụ và chuyển hóa thức ăn thành năng lượng nhanh chóng, có khả năng cải thiện tâm trạng và mang đến một nguồn năng lượng tươi trẻ mỗi ngày.

Star Kombucha giúp khỏe trong - đẹp ngoài.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, Star Kombucha còn được đánh giá là phù hợp với khẩu vị của người tiêu dùng Việt. Do được sản xuất trong nước, Star Kombucha được bảo quản và vận chuyển tốt, từ đó đảm bảo chất lượng và vị tự nhiên của sản phẩm.

Mang trong mình sứ mệnh đem sản phẩm sức khỏe đến cộng đồng, hướng tới những đồ uống ngày càng chọn lọc, khoa học hơn, Star Kombucha đang là người bạn đồng hành đáng tin tưởng được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Việc thương hiệu Star Kombucha được cấp chứng nhận FDA đánh dấu một bước phát triển lên tầm cao mới, sự lớn mạnh hơn nữa của Star Kombucha. Khẳng định chất lượng sản phẩm và thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế.

Trường Thịnh