Sốt cao liên tục khó hạ, có nên dùng thuốc phối hợp?

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai trả lời:

Trước hết, tôi phải khẳng định với bạn, khi trẻ sốt, chỉ được dùng hạ sốt paracetamol, không nên dùng xen kẽ với các loại thuốc khác.

Tại sao chúng tôi nói chỉ dùng paracetamol và không dùng xen kẽ. Chúng tôi đã nói rất nhiều. Khi đứa trẻ có các triệu chứng về hô hấp như sốt, ho... có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Trẻ hoàn toàn có thể bị sốt virus, mắc Covid-19, hay sốt xuất huyết... hoặc mắc 2 loại bệnh cùng một lúc.

Trong khi đó, giữa các bệnh này, việc chữa trị (gồm cả chữa triệu chứng là hạ sốt) là khác nhau.

Ví dụ, nếu trẻ bị sốt xuất huyết (các triệu chứng ban đầu rất dễ nhầm với sốt thông thường), nếu dùng Ibuprofen hạ sốt sẽ rất nguy hiểm, do thuốc này có tác dụng chống đông máu khiến hiện tượng chảy máu do sốt xuất huyết không cầm được, đặc biệt là xuất huyết tiêu hóa. Do vậy, nếu chúng ta dùng xen kẽ 2 loại thuốc hạ sốt paracetamol và Ibuprofen thì bệnh sốt xuất huyết có thể trầm trọng hơn rất là nhiều.

Trong khi đó, paracetamol là loại thuốc hạ sốt được ưu tiên dùng, an toàn nhất với trẻ. Chỉ nên dùng loại thuốc này để hạ sốt, từ 4-6 tiếng mới được uống một lần. Liều thuốc cần uống là 15mg/kg cân nặng, khi trẻ sốt 38,5 độ trở lên. Thuốc Ibuprofen chỉ dùng khi có sự chỉ định của bác sĩ.

Khi dùng thuốc đúng liều, các mẹ cũng cần phải kiên nhẫn vì cái gì cũng cần có thời gian. Với thuốc hạ sốt paracetamol sau uống khoảng gần một tiếng thuốc mới bắt đầu phát huy tác dụng và hạ sốt dần.

Sau khi uống thuốc, các bà mẹ hãy chườm ấm cho con. Các cách khác gồm cả tắm ấm, lau cồn y tế, chườm lạnh đều không được khuyến khích.

Bên cạnh đó động viên trẻ uống nhiều nước, ưu tiên oresol. Khi trẻ bị sốt cao, việc uống nhiều nước, gồm nước lọc, nước trái cây, nước oresol hỗ trợ rất tốt cho việc hạ sốt. Hãy cho trẻ uống liên tục, uống từng tí một sẽ giúp thẩm thấu oresol được tốt hơn.

Việc này nên làm ngay sau khi trẻ uống hạ sốt, trong suốt quá trình sau đó vẫn tiếp tục uống túc tắc từng ngụm một để giúp kéo dài thời gian sốt lại. Đừng đợi đến khi trẻ bắt đầu sốt trở lại mới uống nước.

Khi trẻ sốt cao nên mặc ít đồ, phòng thoáng đãng. Tuyệt đối không đắp chăn, ủ ấm cho trẻ vì khi sốt cao sẽ gây hiện tượng co mạch ngoại vi nên có cảm giác lạnh nhưng thực tế nhiệt độ trong người nóng rừng rực, lên đến 40 - 41 độ C, lúc này càng đắp chăn càng lạnh.

Khi dùng thuốc hạ sốt, uống nước nhiều, trẻ tái sốt nhưng thời gian tái sốt dần kéo giãn thì cha mẹ có thể yên tâm theo dõi tiếp. Còn nếu trẻ mệt, li bì nên cho trẻ đi khám để được chẩn đoán đúng nguyên nhân.