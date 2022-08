Sở Y tế TPHCM nói gì về nguy cơ dừng mổ tim vì hết thuốc đông máu?

Liên quan đến thông tin "Nguy cơ dừng mổ tim vì hết thuốc đông máu đang xảy ra tại một số bệnh viện lớn" được truyền thông phản ánh ít ngày qua, Sở Y tế TPHCM cho biết, các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa của địa phương có triển khai phẫu thuật tim hở đều không bị rơi vào tình trạng này. Việc mổ tim vẫn diễn ra bình thường.

Cụ thể theo Sở Y tế, tất cả các bệnh viện chuyên khoa và đa khoa có triển khai kỹ thuật mổ tim như Viện Tim, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện TP Thủ Đức, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đều báo cáo không có tình trạng thiếu thuốc Protamin sulfat (một hoạt chất có tác dụng đông máu khi triển khai kỹ thuật mổ tim hở).

Tại Viện Tim TPHCM, qua báo cáo hiện còn hơn 3.300 ống Protamin sulfat, có thể đủ dùng trong 3 tháng và khi hết thuốc chắc chắn sẽ có nguồn thuốc khác bổ sung. Còn tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, hiện còn hơn 400 ống thuốc trên, có thể sử dụng trong 1 năm.

Một trường hợp bệnh nhi được mổ tim ở TPHCM (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Sở Y tế TPHCM thông tin thêm, Protamin sulfat là thuốc thuộc danh mục thuốc hiếm nên được ưu tiên cấp giấy đăng ký lưu hành. Cho đến nay, thuốc chứa hoạt chất Protamin sulfat chưa có cơ sở kinh doanh dược nào nộp hồ sơ đề nghị Cục Quản lý Dược cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Vì là thuốc hiếm, nên các bệnh viện của TPHCM đều chủ động dự trù để các đơn vị chuyên nhập khẩu thuốc lập đơn hàng và sẵn sàng cung ứng để đảm bảo công tác điều trị.

Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược, Cục đã duyệt các đơn hàng nhập khẩu thuốc chứa hoạt chất Protamin sulfat cho một số đơn vị nhập khẩu thuốc như Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thái An (18.000 ống), Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (12.000 lọ)... Trong đó, thuốc Protamin sulfat do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thái An nhập khẩu đã về đến Việt Nam.

Sở Y tế TPHCM khẳng định, số lượng thuốc được duyệt nhập khẩu đủ đáp ứng cho nhu cầu của các cơ sở khám, chữa bệnh của địa phương trong thời gian tới. Nếu có nhu cầu tăng đột biến, các cơ sở y tế cần chủ động liên hệ với các công ty cung ứng đề nghị nhập khẩu thêm thuốc.

Trước đó, đại diện nhiều cơ sở y tế lớn như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Tim Hà Nội, Viện Tim mạch Quốc gia... cho biết chỉ còn thuốc Protamin sulfat dùng trong một vài tuần. Nếu không kịp mua sắm, nguy cơ các ca phẫu thuật tim phải dừng lại vì không có thuốc thay thế.