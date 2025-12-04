Sở Y tế TPHCM cảnh báo tác nhân gây bệnh truyền nhiễm quay trở lại

Theo thông tin từ Sở Y tế TPHCM, tình hình số ca mắc tay chân miệng trên địa bàn thành phố đang có xu hướng gia tăng rõ rệt, phù hợp với quy luật của bệnh.

Cụ thể, trong tuần 47, thành phố ghi nhận 1.547 ca mắc tay chân miệng, tăng 15% so với mức trung bình của bốn tuần trước đó. Tính từ đầu năm đến nay, tổng số ca tích lũy đã lên tới 32.637 ca, cao hơn 64% so với năm 2024.

Mặc dù không ghi nhận ca tử vong, thành phố đã tiếp nhận 65 ca nặng từ độ 2b trở lên. Đáng lưu ý, từ tuần 42, số ca nặng trung bình là 3 ca mỗi tuần, cao hơn giai đoạn đầu năm.

Các bệnh viện tại TPHCM cũng đang tiếp nhận 640 ca chuyển từ các tỉnh thành khác, trong đó có 8 ca nặng, chiếm tới 70% tổng số ca nặng đang được điều trị tại thành phố.

EV71 là tác nhân quen thuộc gây tay chân miệng nặng ở trẻ em (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo Sở Y tế, sự xuất hiện của tác nhân EV71 là nguyên nhân chính gây lo ngại. Trong tháng 11, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã xét nghiệm 18 ca tay chân miệng nặng và phát hiện 10 ca dương tính với EV71 (chiếm 56%).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cũng xác nhận chỉ bắt đầu phát hiện EV71 từ đầu tháng 11 sau khi giám sát hơn 400 mẫu từ đầu năm. Điều này cho thấy sự xuất hiện của EV71 có mối liên hệ mật thiết với thời điểm số ca mắc và sự gia tăng đồng loạt của các ca nặng.

Sở Y tế khuyến cáo người dân cần hiểu đúng về EV71. Đây là tác nhân có khả năng gây biến chứng thần kinh, hô hấp và tuần hoàn, khiến diễn tiến nặng xảy ra nhanh chóng. Tuy nhiên, đây không phải là tác nhân mới và bệnh hoàn toàn có thể được kiểm soát nếu cha mẹ nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo.

Theo Sở Y tế, đợt tăng số ca mắc lần này chưa vượt mức đỉnh dịch năm 2023. TPHCM cũng đã có kinh nghiệm ứng phó nhiều năm với tay chân miệng, người dân không nên hoang mang nhưng phải nâng cao mức cảnh giác, đặc biệt là theo dõi sát sao trẻ trong vòng 7-10 ngày đầu mắc bệnh.

Để đối phó với tình hình này, TPHCM đã siết chặt công tác phòng chống dịch ở mọi cấp độ. Tại cộng đồng và trường học, việc kiểm tra, giám sát nhà trẻ, mẫu giáo đã được tăng cường.

Các cơ sở cần bố trí đầy đủ xà phòng và dung dịch rửa tay, hướng dẫn xử lý đúng quy trình khi phát hiện trường hợp nghi ngờ. Trẻ mắc bệnh phải được nghỉ học để tránh lây lan trong môi trường tập thể.

Bên cạnh đó, hệ thống y tế cơ sở phải siết chặt giám sát, cập nhật liên tục các ổ dịch mới phát sinh. Công tác tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ y tế cần được triển khai và cần ban hành hướng dẫn giám sát, xử lý ổ dịch thống nhất trên toàn thành phố.

Các bệnh viện cần sẵn sàng thu dung và điều trị các ca nặng, kích hoạt quy trình hội chẩn nhanh khi có ca diễn tiến xấu và báo cáo ca bệnh đầy đủ trên hệ thống giám sát để có dữ liệu ứng phó kịp thời.

Để đề phòng tay chân miệng, Sở Y tế khuyến cáo người dân cần rửa tay bằng xà phòng nhiều lần trong ngày; vệ sinh, khử khuẩn đồ chơi, sàn nhà và các vật dụng thường dùng.

Trẻ mắc bệnh cần được theo dõi liên tục trong 7-10 ngày và nghỉ học để tránh lây nhiễm.

Nếu có một trong các dấu hiệu cảnh báo như giật mình, run chi, sốt cao không hạ, nôn ói nhiều, thở nhanh, hoặc lừ đừ, trẻ cần được đưa đến bệnh viện ngay lập tức để điều trị kịp thời.