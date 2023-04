Say thuốc lào, người đàn ông ngã gãy xương đòn vai

Chị Phạm Thị Mai (40 tuổi, trú phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, chồng chị là anh B.V.D. (40 tuổi) bị ngã, gãy xương đòn vai sau khi hút thuốc lào buổi sáng.

"Khoảng 5h30 ngày 11/4, tôi đang ngủ thì nghe tiếng ầm ngoài hiên, khi chạy ra thì thấy chồng nằm ngã sõng soài. Lúc anh ấy tỉnh dậy thấy đau nhức ở phần xương đòn cánh tay, đến khi đi chụp phim X-Quang thì phát hiện bị gãy xương đòn", chị Mai chia sẻ.

Hút điếu thuốc lào buổi sáng, anh D. bị ngã gãy xương đòn vai (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo chị Mai, anh D. có thói quen hút thuốc lào đã gần 20 năm. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, anh thường hút thuốc lào rồi mới vệ sinh cá nhân. Đây không phải lần đầu tiên chồng chị bị ngã vì hút thuốc lào.

"Cũng nhiều lần bị ngã sau khi hút thuốc lào, nhưng đây là lần ngã nghiêm trọng nhất. Mặc dù tôi đã nhiều lần khuyên anh bỏ thuốc lào nhưng chỉ bỏ được một thời gian ngắn lại hút trở lại", chị Mai nói.

Thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Hải Long - Phó Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, thuốc lào có rất nhiều tác hại tương đương thuốc lá.

Hình ảnh chụp phim X-Quang cho thấy anh D. bị gãy xương đòn vai (Ảnh: NVCC).

Theo bác sĩ Long, tác hại lớn nhất của thuốc lào là gây ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đây là bệnh lý không thể hồi phục và gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội.

Cũng theo bác sĩ Long, trong thuốc lào có khoảng 300 chất gây hại. Người hút thuốc lào sẽ bị xơ hóa phổi, bệnh này hiện nay rất phổ biến tại Việt Nam.

Người hút thuốc lào thường có biểu hiện say sau khi hút, đặc biệt là vào buổi sáng. "Nguyên nhân dẫn đến việc say thuốc lào là do khói thuốc lào có chứa thành phần Nicotine. Sau khi vào cơ thể sẽ kích thích trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, người hút sẽ có cảm giác lâng lâng, say thuốc. Tùy vào thể trạng, sức khỏe mỗi người sẽ có những hậu quả xảy ra", bác sĩ Long cho biết thêm.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, để đảm bảo sức khỏe, người dân không nên hút thuốc lào, thuốc lá dưới mọi hình thức.