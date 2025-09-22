Sau buổi nhậu, người đàn ông đau khớp gối dữ dội, không đi lại được

Khớp gối tràn dịch, sưng to, không thể đi lại sau khi uống bia

“Tôi bị gout 3 năm nay, mỗi lần khớp đau nhức tôi thường tự mua thuốc uống. Hôm qua, có uống với bạn bè vài cốc bia, sáng nay đã thấy đầu gối sưng to, nóng đỏ, không thể đi lại được nên tôi mới vào BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh để thăm khám”, anh N.V.T chia sẻ.

Qua thăm khám và khai thác bệnh sử, ThS.BS Trần Thị Kim Chuẩn - Khoa Cơ xương khớp, cho biết: “Bệnh nhân gặp tình trạng tràn dịch khớp do gout cấp, bề dày lớp dịch lên tới 17,24mm. Khối lượng dịch rất nhiều nên không thể tự tiêu ngay cả khi dùng thuốc uống”.

Anh N.V.T được ThS.BS Trần Thị Kim Chuẩn thăm khám (Ảnh: BVCC).

Lý giải thêm về tình trạng này, bác sĩ Chuẩn cho biết, gout là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây viêm màng hoạt dịch và tràn dịch khớp. Trường hợp của anh T. do sử dụng rượu bia, ăn nhiều đồ đạm, dẫn đến nồng độ axit uric trong máu tăng cao. Khi đó, các tinh thể urat lắng đọng tại khớp, gây ra phản ứng viêm cấp tính.

Nếu không được điều trị kịp thời, dịch viêm sẽ tiếp tục phá hủy sụn khớp, dẫn đến các biến chứng như cứng khớp, dính khớp, teo cơ, thậm chí tàn phế. Tình trạng đau nhức kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến khả năng vận động mà còn làm giảm chất lượng cuộc sống nghiêm trọng.

“Người bệnh thường lo ngại việc hút dịch sẽ làm khô khớp, tuy nhiên đây là một quan niệm sai lầm. Thực tế, thủ thuật này không làm mất đi dịch khớp tự nhiên mà chỉ loại bỏ dịch viêm bệnh lý. Việc hút dịch dưới hướng dẫn siêu âm giúp giải phóng áp lực trong khớp, giảm đau, giảm viêm và cải thiện vận động rõ rệt cho người bệnh”, bác sĩ Chuẩn khẳng định.

15 phút hút 57ml dịch khớp, đẩy lùi cơn đau, khôi phục vận động

Anh T. được can thiệp sớm bằng thủ thuật hút dịch khớp gối dưới hướng dẫn siêu âm, giúp dẫn kim chính xác vào ổ dịch để giảm đau nhanh, hút triệt để mà không gây tổn thương các cấu trúc xung quanh.

Sau 15 phút, các bác sĩ đã lấy ra 5 xi-lanh chứa tổng cộng 57ml dịch khớp. Lượng dịch này có màu vàng chanh của dịch viêm do cơn gout cấp gây ra.

Sau khi hút dịch khớp, bệnh nhân được tiến hành tiêm chống viêm tại khớp nhằm kiểm soát tình trạng viêm. Ngoài ra, bệnh nhân sẽ tiếp tục được điều trị nội khoa để kiểm soát nồng độ axit uric máu, ngăn ngừa cơn gout cấp xảy ra gây tái tràn dịch khớp gối.

Sau 15 phút, lượng dịch được hút ra từ khớp gối bệnh nhân là 57ml (Ảnh: BVCC).

“Ngay sau thủ thuật phần khớp gối của tôi đã hết căng tức, đỡ đau rõ rệt, có thể co duỗi bình thường và đi lại nhẹ nhàng”, anh T. vui mừng nói.

Bác sĩ Chuẩn cũng khuyến cáo, không chỉ gout mà các bệnh lý như thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm khớp nhiễm khuẩn… cũng có nguy cơ cao gây tràn dịch khớp gối. Khi xuất hiện các triệu chứng khớp sưng to, căng tức, nóng đỏ, người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế có chuyên khoa cơ xương khớp để được thăm khám và điều trị kịp thời. Việc trì hoãn có thể dẫn đến hậu quả nặng nề như cứng khớp, dính khớp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động và chất lượng cuộc sống.