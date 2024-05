Sau 2 ngày sốt rét run, chàng trai Hà Nội bất ngờ co giật kèm mất ý thức

Theo Sở Y tế Hà Nội, bệnh nhân nam (22 tuổi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) khởi phát bệnh ngày 3/5 với triệu chứng đau rát họng, ăn uống kém kèm sốt (không rõ nhiệt độ), có cơn rét run. Ngày 5/5, bệnh nhân xuất hiện co giật toàn thân, cơn 1-2 phút, trong cơn mất ý thức, tiểu không tự chủ.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Quân y 105, chẩn đoán theo dõi viêm não, màng não chưa loại trừ não mô cầu, được thở oxy, chống co giật, kháng sinh. Sau đó, bệnh nhân được chuyển Bệnh viện Quân y 103 trong tình trạng sốt cao 39 độ, lơ mơ, cứng gáy.

Xét nghiệm realtime PCR dịch não tủy, máu và nhày họng cho kết quả dương tính với não mô cầu. Đây là ca mắc não mô cầu đầu tiên trong năm của TP Hà Nội.

Biến chứng nhiễm trùng huyết do não mô cầu gây ra rất nguy hiểm, có thể khiến người bệnh sốc, tử vong nhanh chóng (Ảnh: B.S).

Viêm màng não do não mô cầu là căn bệnh nguy hiểm, diễn tiến nhanh, dễ bùng phát thành dịch. Trẻ em mắc viêm màng não mô cầu có thể tử vong trong vòng 24 giờ sau khi triệu chứng đầu tiên xuất hiện nếu không được điều trị kịp thời.

Bệnh viêm màng não do não mô cầu là một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính xảy ra đột ngột với các triệu chứng sốt, đau đầu dữ dội, buồn nôn và nôn, cổ cứng, thường có ban xuất huyết hình sao hoặc có thể có mụn nước.

Bệnh nhân thường lơ mơ hoặc hôn mê. Có trường hợp biểu hiện mệt lả đột ngột, xuất hiện mảng xuất huyết và sốc. Nếu phát hiện sớm và điều trị tích cực, tỷ lệ tử vong từ 5% đến 15%.

Bệnh có các thể lâm sàng đa dạng như viêm màng não tủy cấp có mủ, nhiễm vi khuẩn huyết do não mô cầu, viêm khớp do não mô cầu, viêm màng trong tim do não mô cầu. Ngoài ra, có nhiều người bị nhiễm não mô cầu nhưng chỉ có sốt và/hoặc viêm mũi họng.

Ở nơi có bệnh lưu hành địa phương, số người bị não mô cầu ở hầu, họng mà không có triệu chứng lâm sàng chiếm 5-10%.

Số ca mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng, ho gà tiếp tục tăng

Ngoài ra, trong tuần (từ ngày 3/5 đến hết ngày 9/5), TP cũng ghi nhận 25 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 13 ca so với tuần trước. Như vậy, từ đầu năm đến nay Hà Nội có 628 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2023 (236 ca).

Tương tự, cả thành phố cũng ghi nhận 129 trẻ bị tay chân miệng, tăng 45 ca so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố tại 28 quận, huyện, thị xã. Từ đầu năm đến nay thành phố ghi nhận 1.184 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2023 (550 ca).

Về bệnh ho gà, trong tuần TP có 15 ca mắc tại 13 quận, huyện, thị xã, tăng 12 ca so với tuần trước (3 ca). Như vậy, từ đầu năm đến nay TP đã có 78 trường hợp mắc ho gà tại 21 quận, huyện, thị xã, 0 tử vong. Trong đó, số ca mắc là trẻ dưới 4 tháng tuổi chiếm 77%, chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ chiếm 77%.