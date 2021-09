Sáng 22/9, Hà Nội có một F0 đã cách ly, Đà Nẵng ca mắc tăng

Dân trí Hà Tĩnh tiếp tục không ghi nhận ca mắc Covid-19, Quảng Bình số ca mắc giảm mạnh, trong khi bệnh nhân khỏi bệnh tăng cao; các địa phương còn lại có ca mắc mới nhưng ở mức thấp.

Hà Nội ghi nhận thêm một F0 trong khu vực cách ly

Sáng nay, Hà Nội ghi nhận một ca dương tính SARS-CoV-2 tại Thanh Xuân đã được cách ly.

Xét nghiệm Covid-19 (Ảnh minh họa: Đỗ Quân).

Thành phố hiện còn hơn 400 nghìn liều vắc xin phòng Covid-19, vì thế, các địa phương cần rà soát các đối tượng còn chưa tiêm mũi một để triển khai ngay và tiêm trả mũi 2 cho các đối tượng đã đến thời hạn.

Thanh Hóa: Ghi nhận 4 ca mắc trong khu cách ly

Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa, tính từ 18h ngày 20/9 đến 18h ngày 21/9, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 4 ca mắc Covid-19, đều tại khu vực cách ly.

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai tiêm được gần 491 nghìn liều vắc xin phòng Covid-19.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 485 ca bệnh dương tính Covid-19 cộng dồn; 340 người điều trị khỏi ra viện; 3 ca tử vong; số bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại Bệnh viện điều trị Covid-19 số 1 (Bệnh viện phổi Thanh Hóa).

Nghệ An: Thêm 2 ca nhiễm mới, được cách ly từ trước

Gần 1.300 công nhân Công ty Mery - Luxshare khu công nghiệp Vsip (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) được tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi đầu tiên.

Theo CD Nghệ An, ngày 12/9, tỉnh này ghi nhận 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh từ đầu mùa dịch đến nay là 1.811 ca. Cả hai ca nhiễm mới đều được phát hiện ở TP Vinh, đã được cách ly trước đó.

Trong ngày có 39 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện, đến nay đã có 1.657 người mắc Covid-19 được điều trị khỏi. Hiện còn 139 bệnh nhân đang được điều trị. Đã có 15 bệnh nhân tử vong vì đại dịch này.

Chiều 21/9, Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ xuất quân 50 cán bộ y, bác sĩ tăng viện cho TPHCM phòng, chống dịch Covid-19. Đây là lần thứ 8 Nghệ An cử đoàn cán bộ y tế tham gia hỗ trợ các tỉnh, thành phố phòng, chống dịch Covid-19 và là lần thứ 7 trong năm 2021. Tổng cán bộ tăng viện qua các đợt là 320 người. Hiện đang còn 2 đoàn cán bộ y tế của Nghệ An làm nhiệm vụ tại TPHCM, một đoàn ở tỉnh Bình Dương và một đoàn ở tỉnh Đồng Nai.

50 cán bộ y, bác sĩ, kỹ thuật viên tăng viện cho TPHCM lần này sẽ tham gia công tác điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện huyện Bình Chánh.

Hà Tĩnh: Không ghi nhận ca mắc

Trong ngày 21/9, tại Hà Tĩnh tiếp tục không ghi nhận ca mắc covid-19 mới.

Từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh đã có 451 ca mắc Covid-19, trong đó 428 ca đã khỏi bệnh ra viện, 14 bệnh nhân đang điều trị tại Hà Tĩnh, 5 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 4 ca tử vong.

Quảng Bình: Ca mắc Covid-19 giảm mạnh

Ngày 21/9, thông tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình, trong 24h qua, địa phương này có thêm 17 ca mắc Covid-19 (trong đó có 5 ca dương tính sau khi hết cách ly tập trung, về cách ly tại nhà mới phát hiện) và 81 ca khỏi bệnh.

Đến nay, Quảng Bình đã ghi nhận có 1.541 ca mắc Covid-19, có 758 ca đã điều trị khỏi, 779 ca đang điều trị, có 4 ca tử vong. Trong những ngày qua, số lượng các ca bệnh trong ngày đã có chiều hướng giảm và tập trung chủ yếu trong các khu phong tỏa, khu cách ly tập trung. Một số ổ dịch mới xuất hiện đã kịp thời được kiểm soát.

Trước mắt, Quảng Bình sẽ tập trung cao độ cho việc dập dịch tại thị xã Ba Đồn, sớm truy vết, khoanh vùng nhỏ, xét nghiệm phủ rộng để bóc tách F0 khỏi các vùng nguy cơ cao. Tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo, các lực lượng chức năng cần phối hợp chặt chẽ, ngăn chặn hiệu quả nguồn dịch bệnh xâm nhập qua biên giới.

Xác định phương châm phòng dịch là căn bản, thời gian tới, lực lượng chức năng Quảng Bình sẽ giám sát chặt người ra, vào địa bàn, đặc biệt là khi các tỉnh, thành phố kết thúc thực hiện Chỉ thị 16; xây dựng phương án kiểm soát việc đi lại của người dân trên địa bàn bằng mã QR code bảo đảm khoa học và thuận lợi.

Quảng Trị: Ghi nhận 5 ca mắc Covid-19 mới

Ngày 21/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, trong ngày địa phương ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 được ghi nhận là 179 trường hợp, đã chữa khỏi 102 trường hợp, không có ca tử vong.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, đã có 61.745 người được tiêm vắc xin.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh có văn bản quy định những đối tượng được miễn phí xét nghiệm Covid-19, gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các trường hợp khác tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đi đến hoặc trở về từ thành phố Đông Hà (có giấy đi đường nêu rõ mục đích tham gia giao thông là tham gia phòng, chống Covid-19); cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia phòng, chống dịch...

Những người được xét nghiệm PCR miễn phí, gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao như: lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm sàng lọc, chẩn đoán virus SARS-CoV-2...

Đà Nẵng: Ca mắc Covid-19 tăng trở lại, có 2 ca cộng đồng

Tối 21/9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 15 ca mắc Covid-19 mới.

Các ca mắc Covid-19 mới ghi nhận trong ngày trên địa bàn TP Đà Nẵng chủ yếu liên quan đến 2 chuỗi lây nhiễm.

Trong ngày 21/9, Đà Nẵng ghi nhận 15 ca mắc Covid-19.

Cụ thể, chuỗi lây nhiễm thứ nhất là chuỗi lây nhiễm từ bệnh nhân V.T.T.T. (Công ty Matrix - Khu công nghiệp Hòa Khánh). Chuỗi lây nhiễm này ghi nhận thêm 8 ca mắc mới trong ngày, nâng tổng số lên 10 ca.

Chuỗi lây nhiễm thứ 2 là chuỗi lây nhiễm chưa xác định nguồn lây. Trong ngày, chuỗi lây nhiễm này ghi nhận thêm 4 ca mắc mới.

TPHCM cần thêm 10 triệu kit xét nghiệm nhanh Covid-19

UBND TPHCM đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế huy động 1.000 người hỗ trợ công tác xét nghiệm; phân bổ cho thành phố 10 triệu kit xét nghiệm nhanh. TP cũng đề nghị Bộ Quốc phòng huy động 4.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội tham gia hỗ trợ trong công tác xét nghiệm.

Đến nay có 18/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Kon Tum, Thái Bình, Lạng Sơn.

Có 3 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh.

