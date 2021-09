Sáng 1/9, điểm nóng nhất Hà Nội thêm F0, các tỉnh gấp rút khoanh vùng dịch

Dân trí Tại Hà Nội, chiều 31/8 Thủ tướng bất ngờ kiểm tra Sở chỉ huy tiền phương của UBND phường Thanh Xuân Trung. Thanh Hóa và một số địa phương chạy đua thời gian khoanh vùng dịch. Đà Nẵng thêm 123 ca bệnh.

Hà Nội: Thủ tướng phê bình Bí thư Quận ủy Thanh Xuân

Thủ tướng nhấn mạnh, giãn cách xã hội là chấp nhận hy sinh nhiều việc thì phải thu được kết quả (Ảnh: TTXVN).

Chiều 31/8, ngay sau khi kiểm tra tại Bệnh viện dã chiến ở quận Hoàng Mai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra đột xuất công tác chống dịch tại quận Thanh Xuân, nơi nóng nhất về Covid-19 tại Hà Nội hiện nay.

Đáng chú ý, sau khi đi kiểm tra thực tế tại khu dân cư, Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội bố trí đến kiểm tra tại Sở chỉ huy tiền phương của UBND phường Thanh Xuân Trung. Khi Thủ tướng đến nơi, sở chỉ huy này không có người trực.

Báo cáo Thủ tướng, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung cho biết, phường đang khuyết Bí thư phường đã hơn một tháng nay và chưa được kiện toàn.

Ngay sau đó, Thủ tướng phê bình nghiêm khắc vấn đề này với Bí thư Quận ủy Thanh Xuân.

Sáng 1/9, Hà Nội ghi nhận 30 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 8 ca tại khu cách ly và 22 ca tại khu vực phong tỏa.

Các bệnh nhân ghi nhận tại Thanh Xuân đều có địa chỉ ở Thanh Xuân Trung, là người sống trong khu vực phong tỏa hoặc đã được cách ly từng trước. Như vậy tính từ ngày 23/8 đến nay, chùm ca bệnh liên quan điểm nóng Thanh Xuân Trung đã ghi nhận 372 ca dương tính SARS-CoV-2.

Trước đó tối 31/8, Hà Nội ghi nhận 34 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 5 ca tại khu cách ly và 29 ca tại khu vực phong tỏa. Tất cả các bệnh nhân đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng. Trong đó, có 33 F0 được phát hiện tại "điểm nóng" Thanh Xuân Trung, các bệnh nhân tập trung tại ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi và tập thể thuốc lá Thăng Long.

Thanh Hóa: Tiếp nhận 118.000 liều vắc xin

Ngày 31/8, Thanh Hóa ghi nhận 9 ca mắc mới, trong đó có 4 ca cộng đồng, 5 ca trong khu cách ly (Ảnh: CDC Thanh Hóa).

Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa, ngày 31/8, địa phương ghi nhận 9 ca mắc mới, trong đó có 4 ca cộng đồng, 5 ca trong khu cách ly. Như vậy, tính từ 27/4 đến 18h ngày 31/8, Thanh Hóa ghi nhận 308 ca mắc Covid-19; 109 ca đã điều trị khỏi và 1 ca tử vong.

Tỉnh Thanh Hóa cũng vừa tiếp nhận 118.000 liều vắc xin AstraZeneca phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế phân bổ. Hiện, ngành y tế Thanh Hóa đang triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 4 trên địa bàn tỉnh này.

Nghệ An đẩy mạnh tiêm vắc xin

TP Vinh sẽ lấy mẫu sàng lọc Covid-19 cho người dân toàn thành phố lần thứ 3 nhằm bóc tách hết F0 ra khỏi cộng đồng (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo báo cáo của CDC Nghệ An, ngày 31/8, ghi nhận 57 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới. Có 55 trường hợp đã được cách ly từ trước và 2 ca cộng đồng, được phát hiện tại TP Vinh.

TP Vinh vẫn là điểm nóng với số ca nhiễm cao nhất trong các địa phương toàn tỉnh. Sau 2 lần lấy mẫu sàng lọc Covid-19 cho người dân toàn thành phố, đặc biệt là các vùng nguy cơ rất cao, TP Vinh phát hiện 83 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 16 trẻ em.

Trong 2 ngày 31/8 và 1/9, TP Vinh sẽ triển khai lấy mẫu sàng lọc Covid-19 cho người dân lần thứ 3.

Hà Tĩnh: Chỉ 2 ca mắc đã được cách ly từ trước

Trong ngày 31/8, Hà Tĩnh ghi nhận 2 ca mắc Covid-19, đều về từ các tỉnh phía Nam, được cách ly tập trung trước đó. Từ 10/7 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 31 ca cộng đồng, 271 ca F0 từ TPHCM, Bình Dương,... về trên địa bàn tỉnh được cách ly ngay.

Từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 440 ca mắc covid-19, trong đó 194 ca đã khỏi bệnh ra viện, 214 bệnh nhân đang điều trị tại Hà Tĩnh, 29 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 3 ca tử vong.

Quảng Bình chạy đua với thời gian để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng

CDC Quảng Bình lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR diện rộng (Ảnh: Tiến Thành).

Trong 24 giờ qua (từ 18h ngày 30/8 đến 18h ngày 31/8), Quảng Bình ghi nhận 101 ca mắc Covid-19 mới. Đoàn công tác Viện Pasteur Nha Trang cùng Sở Y tế Quảng Bình tham mưu xây dựng kế hoạch khung triển khai chiến lược xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn, lấy mẫu lần đầu và định kỳ liên tục 3 ngày/lần để làm sạch tác nhân gây bệnh cho đến khi dập tắt ổ dịch; lấy mẫu tất cả các trường hợp F1, F2.

Quảng Bình đang nỗ lực hết sức với tinh thần quyết tâm đến ngày 3/9 phải khoanh được các vùng dịch.

Quảng Trị: Dỡ bỏ phong tỏa nhiều khu vực

Tất cả các trường hợp F1 liên quan đến chùm ca bệnh tại thành phố Đông Hà đều âm tính (Ảnh: Đăng Đức).

Ngày 31/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, trong ngày địa phương ghi nhận 20 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, đều ở trong khu cách ly. Tới nay, tỉnh có 103 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 đang điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi.

Cũng trong ngày 31/8, UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị.



Đà Nẵng: thêm 123 ca nhiễm SARS-CoV-2

Ngày 31/8, ngành y tế Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm người dân toàn thành phố đợt thứ 5 trong những ngày thực hiện "ai ở đâu ở yên đó".

Trong số các ca nhiễm mới, có 47 ca đã cách ly tập trung, 22 ca cách ly tạm thời, 42 ca trong khu phong tỏa và 12 ca cộng đồng.

Trong 12 ca cộng đồng, có 8 ca phát hiện khi lấy mẫu hộ gia đình tại các phường, xã: Hòa Thọ Đông, Khuê Trung (quận Cẩm Lệ), Hòa Cường Bắc, Thuận Phước (quận Hải Châu), Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) và Xuân Hà (quận Thanh Khê).

4 ca cộng đồng còn lại gồm 2 ca là lực lượng trực chốt phường Tam Thuận (quận Thanh Khê), một ca lấy mẫu diện rộng dân cư phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) và một ca có triệu chứng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Tính từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.049 ca mắc Covid-19.

Bình Định: Đoàn công tác tình nguyện vào TPHCM



Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định động viên đoàn công tác y tế của tỉnh lên đường hỗ trợ TPHCM chống dịch Covid-19.

Ngày 31/8, UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ ra quân đưa đoàn công tác gồm 14 y bác sĩ tình nguyện lên đường hỗ trợ TPHCM chống dịch Covid-19. Đây là lần thứ 2 tỉnh Bình Định cử đoàn nhân viên y tế tình nguyện vào TPHCM tham gia chống dịch Covid-19.

Chiều 31/8, đoàn tình nguyện của Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (thuộc Bộ Y tế) gồm 20 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm cũng đã lên đường chi viện cho TPHCM. Trước đó, bệnh viện cũng đã cử 2 đoàn tình nguyện gồm 36 y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm chi viện cho các tỉnh phía Nam.



TPHCM tiếp tục phát túi thuốc điều trị F0 tại nhà

Trong ngày 31/8, TPHCM tiếp tục triển khai phát các túi thuốc cho bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà (gồm 3 gói A, B, C) tùy thuộc vào triệu chứng của bệnh nhân và những lưu ý cho người bệnh khi sử dụng túi thuốc này.

Được biết TPHCM đã chuẩn bị 150.000 túi thuốc trong đó có chứa gói thuốc A, B và đã cấp phát 74.000 túi thuốc này cho các Trung tâm y tế Quận huyện, Thành phố Thủ Đức để chuyển đến cho các F0 đang điều trị tại nhà. Số lượng túi thuốc còn lại sẽ chuyển cho các bệnh nhân trong những ngày tới.

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), cả nước có 457.882 ca Covid-19, trong đó có 236.086 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Đến nay có 7/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang; Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ, Kon Tum.

Đến nay, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam là 11.064 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

