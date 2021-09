Sáng 16/9: Hà Nội, TPHCM và nhiều địa phương thêm tín hiệu tích cực

Dân trí Dịch tại Hà Nội, TPHCM và các địa phương Quảng Bình, Hà Tĩnh Quảng Trị, Đà Nẵng... tiếp tục giảm nhiệt. Tại Thanh Hóa và Nghệ An, ca mắc duy trì dưới một con số, không có ca cộng đồng.

Hà Nội: Cơ bản kiểm soát được dịch bệnh

Một cửa hàng bán phở mang về.

Sáng 16/9, Hà Nội ghi nhận một ca dương tính SARS-CoV-2 mới tại khu cách ly.

Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, tốc độ xét nghiệm tăng lên trong các ngày gần đây nhưng các ca mắc cộng đồng giảm nhiều. Cao nhất là 73 ca phát hiện ngày 25/8, giảm xuống thấp nhất đến ngày 12/9 là 4 ca, có một ngày 9/9 không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng.

Làm việc với Bộ Y tế trong cuộc họp chiều 15/9, lãnh đạo Hà Nội cho biết TP cơ bản đã kiểm soát được dịch. Các ca bệnh mới trong những ngày gần đây chủ yếu ở khu cách ly, khu phong tỏa.

Từ 12h hôm nay 16/9, Hà Nội nới lỏng biện pháp chống dịch tại 19 quận huyện. Một số dịch vụ tại các địa phương này được hoạt động trở lại. Thành phố yêu cầu người dân vẫn tiếp tục đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch mức cao nhất.

Thanh Hóa: 7 điều dưỡng mắc Covid-19, không có ca cộng đồng

Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa, tính từ 18h ngày 14/9 đến 18h ngày 15/9, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 7 ca mắc Covid-19, đây đều là những điều dưỡng viên làm nhiệm vụ trong khu điều trị bệnh nhân Covid-19 của Bệnh viện Phổi Thanh Hóa.

Liên quan đến các ca mắc tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, UBND tỉnh này đã có quyết định phong tỏa Bệnh viện điều trị Covid-19 số 1 (Bệnh viện Phổi Thanh Hóa), thời gian kể từ 14h ngày 15/9 đến khi có thông báo mới.

Trong ngày hôm nay (155/9), không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới tại các điểm dịch: Bệnh viện đa khoa Hợp Lực, huyện Nga Sơn và liên quan đến ca bệnh cộng đồng ở thành phố Sầm Sơn.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai tiêm được hơn 450 nghìn liều vắc xin phòng Covid-19.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 461 ca Covid-19, 304 người điều trị khỏi ra viện, 1 ca tử vong, số bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa.

Nghệ An: 4 ca Covid-19 đều được cách ly từ trước

Trong 4 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới phát hiện vào ngày 15/9 có 3 cha con tại xã Nghi Phú (Ảnh: Nguyễn Hùng).

Báo cáo của CDC Nghệ An, ngày 15/9 trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, đều ở thành phố Vinh. Trong đó có 3 bố con tại xã Nghi Phú và một bé trai 9 tuổi ở xã Hưng Chính. Các trường hợp này đều là F1, được cách ly từ trước.

Như vậy đến nay tỉnh Nghệ An có 1.795 bệnh nhân Covid-19. Trong ngày có 79 bệnh nhân được điều trị khỏi, ra viện và 3 ca tử vong, nâng số ca tử vong do Covid-19 tại Nghệ An lên 13 trường hợp.

Hà Tĩnh: Ngày thứ 4 liên tiếp không có ca mắc

Trong ngày 15/9, tại Hà Tĩnh tiếp tục không ghi nhận ca mắc Covid-19, cũng trong ngày, có 5 bệnh nhân ra viện.

Từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 450 ca mắc Covid-19, trong đó 385 ca đã khỏi bệnh ra viện, 53 bệnh nhân đang điều trị tại Hà Tĩnh, 8 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 4 ca tử vong.

Quảng Bình: Ca mắc tiếp tục giảm

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình, trong 24h qua, địa phương này ghi nhận 26 ca mắc Covid-19 mới (ngày 14/9 có 34 ca). Trong ngày, tại Quảng Bình cũng có thêm 19 bệnh nhân khỏi bệnh và xuất viện.

Như vậy, tính đến ngày 15/9, Quảng Bình đã ghi nhận 1.330 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 341 ca đã điều trị khỏi, 988 ca đang điều trị, có 1 ca tử vong.

Qua 3 tuần quyết liệt phòng, chống dịch, đến nay tỉnh Quảng Bình cơ bản đã khoanh vùng, từng bước kiểm soát dịch bệnh. Số lượng các ca dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày đã giảm đáng kể.

Toàn tỉnh Quảng Bình hiện đã tiêm phòng trên 100.000 liều vắc xin, số người tiêm 2 mũi là gần 46.000 liều.

Quảng Trị: Tiếp tục không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới

Ngày 15/9, tại Quảng Trị tiếp tục không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Quảng Trị, hiện địa phương còn 80 trường hợp đang điều trị. Trong ngày có một bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh.

Theo thống kê của ngành y tế Quảng Trị, số người được tiêm vắc xin đến thời điểm này là 59.672 người.

Đà Nẵng: Thêm 3 ca mắc cộng đồng

Ngành y tế Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình toàn thành phố.

Chiều 15/9, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn ghi nhận 9 ca nhiễm SARS-CoV-2; trong đó có 3 ca phát hiện trong cộng đồng.

Các ca cộng đồng được phát hiện gồm một ca là nhân viên phục vụ khu cách ly ký túc xá Đường Sắt và 2 ca được phát hiện qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình tại phường Hải Châu 2 và phường Thanh Bình (quận Hải Châu).

TPHCM: Số F0 tiếp tục giảm mạnh

Đường phố TPHCM trong những ngày giãn cách xã hội.

Tính từ 17h ngày 14/9 đến 17h ngày 15/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 10.585 ca nhiễm mới, trong đó TPHCM có 5.301 trường hợp, giảm 1.011 ca so với hôm trước. TP chính thức kéo dài giãn cách thêm 2 tuần, kể từ 0h ngày hôm nay 16/9.

Sở Y tế TP. HCM cũng có công văn nhắc nhở các điểm tiêm trên địa bàn thành phố không được từ chối tiêm vắc xin mũi 2 cho người đã tiêm mũi một ở địa phương khác; yêu cầu UBND TP Thủ Đức và quận, huyện duy trì và vận hành tốt các điểm tiêm trong và ngoài cơ sở y tế sẵn có; tiếp tục huy động lực lượng thực hiện đảm bảo công suất khoảng 200 - 250 mũi tiêm/ngày/đội tiêm để hoàn tất việc bao phủ vắc xin đúng tiến độ kế hoạch.

Đến nay có 14/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình.

Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai.

