Samsung Việt Nam hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân mắc các bệnh về máu

Chương trình triển khai nhằm đồng hành cùng các bệnh nhân vượt qua khó khăn.

Năm nay là năm thứ 10 Samsung Việt Nam thực hiện hoạt động này.

Tham dự chương trình có PGS.TS. Vũ Đức Bình - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu Trung ương.

Về phía Samsung Việt Nam, có ông Na Ki Hong - Tổng giám đốc Samsung Việt Nam; ông Kim Yong Sup - Phó tổng giám đốc Samsung Việt Nam.

Tại sự kiện, Samsung Việt Nam đã trao tặng số tiền hỗ trợ là hơn 400 triệu đồng. Đây là số tiền đã được đóng góp thông qua hoạt động hiến máu tình nguyện của nhân viên Samsung Việt Nam trong năm 2025.

Samsung Việt Nam trao tặng Quỹ hỗ trợ cho đại diện các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh về máu (Ảnh: Samsung Việt Nam).

Phát biểu tại lễ trao tặng, ông Na Ki Hong chia sẻ: “Hoạt động hiến máu là hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng được nhân viên Samsung hưởng ứng đông đảo nhất, và từ lâu đã trở thành hoạt động thiện nguyện tiêu biểu của công ty. Khoản hỗ trợ trao tặng ngày hôm nay có được là nhờ vào thành tích hiến máu của nhân viên Samsung trong năm 2025.

Rất hy vọng rằng khoản hỗ trợ này có thể phần nào đó giúp cho những bệnh nhân và gia đình có người thân mắc bệnh về máu bớt chút gánh nặng về mặt tài chính, để họ không mất đi niềm hy vọng, lòng can đảm và nhanh chóng phục hồi".

Ghi nhận những đóng góp của Samsung, PGS.TS. Vũ Đức Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu Trung ương cho biết: “Với truyền thống tốt đẹp “tương thân tương ái”, tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng, trong nhiều năm qua, công ty Samsung Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa nhân văn, để lại những dấu ấn sâu sắc trong xã hội.

Hoạt động hỗ trợ chi phí điều trị cho người bệnh khó khăn của Samsung đã kịp thời giúp đỡ cho rất nhiều người bệnh giảm bớt gánh nặng tài chính trong quá trình điều trị. Sự hỗ trợ quý báu này không chỉ mang giá trị vật chất thiết thực, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để người bệnh vượt qua bệnh tật, yên tâm điều trị; đồng thời góp phần cùng ngành y tế lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp trong cộng đồng”.

Chị Nguyễn Diệu Thúy - đại diện cho bệnh nhi Nguyễn Bình Minh đang điều trị tại Khoa Ghép Tế bào gốc cũng thể hiện sự xúc động khi nhận được sự hỗ trợ của Samsung.

Chị Thúy chia sẻ: “Quá trình điều trị kéo dài khiến kinh tế gia đình em ngày càng kiệt quệ. Sự hỗ trợ của Samsung và những giúp đỡ của các y bác sĩ tại Viện đã tiếp thêm sức mạnh giúp em và gia đình vượt qua khó khăn và có động lực tiếp tục cố gắng".

Cũng tại sự kiện, ông Na Ki Hong đã tới thăm và tặng quà động viên nhiều bệnh nhi tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Ông Na Ki Hong - Tổng giám đốc Samsung Việt Nam tặng quà động viên bệnh nhân tại Viện (Ảnh: Samsung Việt Nam).

Quỹ hỗ trợ các bệnh nhân khó khăn mắc các bệnh về máu là quỹ được đóng góp thông qua hoạt động hiến máu tình nguyện của nhân viên Samsung hàng năm.

Bắt đầu trao tặng Quỹ từ năm 2016, đến nay, sau 10 năm thực hiện, tổng số tiền Samsung đã hỗ trợ cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn mắc các bệnh về máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương lên tới hơn 4 tỷ đồng.

Chương trình hiến máu tình nguyện là một trong nhiều hoạt động tình nguyện thường niên của nhân viên Samsung được triển khai từ năm 2010.

Luôn duy trì đóng góp lượng máu lớn cho ngân hàng máu quốc gia trong nhiều năm, hiến máu tình nguyện không chỉ là một chương trình trách nhiệm xã hội quan trọng và tiêu biểu trong chuỗi những hoạt động vì cộng đồng của Samsung tại Việt Nam mà còn là nét đẹp đầy tự hào về truyền thống tương thân tương ái của toàn thể nhân viên Samsung, những người trẻ nhiệt huyết luôn sẵn lòng chia sẻ khó khăn với cộng đồng.

Trong suốt 16 năm qua, hoạt động hiến máu được triển khai với tên gọi “Chung dòng máu Việt” đã trở thành hoạt động trách nhiệm xã hội tiêu biểu của Samsung, thu hút sự tham gia nhiều nhất của nhân viên trong công ty.

Tính đến nay, lũy kế đã có khoảng gần 140.000 đơn vị máu được hiến tặng thành công.

Bên cạnh chương trình Hiến máu tình nguyện, Samsung Việt Nam cũng đang triển khai nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội khác như Sân chơi công nghệ Samsung Solve for Tomorrow nhằm khuyến khích các em học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM để giải quyết các vấn đề xã hội hiện hữu.

Dự án phát triển nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus (SIC) nhằm định hướng giáo dục cho thế hệ trẻ, cung cấp kiến thức công nghệ thông tin (CNTT) từ cơ bản đến nâng cao nhằm giúp các em có được nền tảng công nghệ vững chắc, qua đó tự tin hơn trong việc trở thành thế hệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong tương lai.

Dự án “Ngôi trường Hy vọng Samsung” nhằm mang lại cơ hội học tập ngoại khóa cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cùng nhiều chương trình ý nghĩa khác vì cộng đồng.