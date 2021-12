Roche Việt Nam chung tay giúp bệnh nhân ung thư gan

Dân trí Những năm qua, Roche Việt Nam đã không ngừng đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong nước nhằm tầm soát và nâng cao chất lượng điều trị cho các bệnh nhân ung thư, trong đó có ung thư gan, giúp họ thoát khỏi nỗi ám ảnh căn bệnh chết người.

Gánh nặng ung thư gan

Ung thư vẫn luôn là mối quan tâm trên toàn cầu và Việt Nam không phải ngoại lệ. Trong đó, ung thư gan là bệnh lý có tỷ lệ mắc mới cao, tử vong lớn và đa số chỉ phát hiện khi đã ở giai đoạn cuối.

Theo thống kê của GLOBOCAN năm 2020, ước tính Việt Nam có 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong do ung thư. Trung bình cứ 100.000 người thì có 159 người chẩn đoán mắc mới ung thư và 106 người tử vong do ung thư. Các loại ung thư phổ biến được ghi nhận là ung thư gan, phổi, vú, dạ dày và đại trực tràng… Trong đó, ung thư gan là bệnh ung thư có tỷ lệ mắc mới cao nhất trong năm 2020 ở Việt Nam với 26.418 trường hợp. Đặc biệt, tỷ lệ tử vong do căn bệnh này gần tương đương số người mắc bệnh. Một điểm đáng lưu ý là đa số các ca ung thư gan ở Việt Nam đều chỉ biết mình mắc bệnh khi đã ở giai đoạn cuối. Có đến 90% bệnh nhân ung thư gan là ung thư biểu mô tế bào gan, và là nguyên nhân gây tử vong nhiều hơn số tử vong hàng năm do tai nạn giao thông ở nước ta.

Các chuyên gia y tế cho biết ung thư là bệnh lý gây nên bởi nhiều yếu tố phối hợp nhưng tựu chung lại là 2 nhóm yếu tố: nhóm yếu tố thay đổi được (như hành vi lối sống, môi trường...) và nhóm yếu tố không thay đổi được (tuổi, gen…). Do đó, sàng lọc phát hiện sớm có vai trò quan trọng trong điều trị ung thư. Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm sẽ khiến cho công tác điều trị càng hiệu quả và tiết kiệm về chi phí, ngược lại nếu phát hiện ở giai đoạn muộn thì điều trị gặp nhiều khó khăn và để lại gánh nặng lớn về kinh tế.

Theo GS.TS Lê Trung Hải, Chủ tịch Hội Gan Mật Việt Nam và Phân hội Phẫu thuật Gan Mật Tụy Việt Nam, Việt Nam nằm trong vùng có tỷ lệ nhiễm virus viêm gan cao trên thế giới. Bên cạnh đó, các bệnh lý ung thư gan, viêm gan, xơ gan và các bệnh lý mật tụy đã và đang là những thách thức lớn đối với chuyên ngành gan mật của Việt Nam. "Với sự chung tay của nhiều đơn vị, chúng tôi tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh nâng cao chất lượng, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong điều trị đa mô thức và chăm sóc người bệnh đóng góp cho sự phát triển của nền y học nước nhà và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và bộ đội" - GS.TS Lê Trung Hải khẳng định.

Hợp tác giải quyết gánh nặng ung thư

Thông qua việc hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong nước, trong nhiều năm qua, Roche đã không ngừng thúc đẩy công tác nâng cao năng lực điều trị và chăm sóc người bệnh ung thư gan và triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức hướng tới người bệnh và cộng đồng tại Việt Nam.

Cụ thể, ngày 9-12 vừa qua, Roche đã đồng hành cùng Hội Gan Mật Việt Nam tổ chức Hội nghị Gan Mật toàn quốc lần thứ 16 với chủ đề "Tiến bộ kỹ thuật trong điều trị đa mô thức và chăm sóc người bệnh", nhằm chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh ung thư gan của đội ngũ thầy thuốc đa chuyên khoa, cũng như triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức hướng tới người bệnh và cộng đồng.

Các chuyên gia đầu ngành về gan mật tụy tham gia Hội nghị Gan Mật Toàn quốc lần thứ 16.

Hội nghị thu hút sự tham dự trực tiếp và trực tuyến của gần 1.000 đại biểu trong nước cùng nhiều chuyên gia quốc tế. Nhiều báo cáo quốc tế với các nhà khoa học nổi tiếng của Hoa Kỳ, Vương Quốc Anh, Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore cùng các chuyên gia hàng đầu Việt Nam đã được Roche mời báo cáo tại Hội nghị nhằm cập nhật xu thế mới và các tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng phát triển các công nghệ hiện đại trong chẩn đoán, điều trị bệnh lý gan mật tụy.

Là đối tác tin cậy của ngành y tế từ nhiều năm qua, Roche đã cung cấp cho Việt Nam nhiều giải pháp hiệu quả trong việc tầm soát, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý ung thư. Trước đó, Roche cũng đã phối hợp với Bộ Y tế, Tổng hội Y học Việt Nam và nhiều bệnh viện lớn trên cả nước cải thiện chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe thông qua nhiều chương trình như "Phòng chống các bệnh không lây nhiễm" giúp nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ và nhận thức người dân về các bệnh không lây nhiễm, cách phòng ngừa và phương pháp điều trị...

Như vậy, suốt 27 năm có mặt tại Việt Nam, Roche đã chung tay tăng cường tập trung hợp tác với chính phủ, bệnh viện và các y bác sĩ nhằm cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe thông qua nhiều hoạt động khác nhau. Ông Lennor Carrillo, đại diện Roche Việt Nam, chia sẻ: "Với bề dày 125 năm tiên phong trong lĩnh vực dược phẩm và chẩn đoán trên toàn cầu, Roche Việt Nam cam kết chia sẻ các kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhất, tiên tiến nhất trên toàn cầu với các đối tác trong lĩnh vực y tế nhằm cải thiện chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân".

Trường Thịnh