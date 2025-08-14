Redisolv Gel - Hướng đi mới trong kiểm soát IBS từ cơ chế nền đến triệu chứng cấp

Bệnh không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng sống mà còn làm tăng chi phí chăm sóc y tế và gánh nặng tâm lý cho người bệnh.

Kiểm soát IBS là bài toán khó

Trong nhiều năm qua, điều trị IBS vẫn chủ yếu tập trung vào kiểm soát triệu chứng như giảm co thắt ruột, điều hòa nhu động hoặc tác động lên trục não - ruột bằng các thuốc chống trầm cảm liều thấp (TCA, SSRI). Các liệu pháp hỗ trợ như men vi sinh, điều chỉnh ăn uống, quản lý căng thẳng cũng đóng vai trò quan trọng.

Tuy nhiên, thực tế lâm sàng cho thấy, các giải pháp trên chưa đủ để kiểm soát bệnh lý một cách toàn diện và bền vững. Nhiều bệnh nhân cải thiện triệu chứng ban đầu nhưng nhanh chóng tái phát hoặc chuyển thể bệnh, buộc phải thay đổi liệu trình điều trị liên tục.

IBS là rối loạn đa tầng, cần tiếp cận nhiều hơn một hướng

Các nghiên cứu gần đây xác định IBS là một rối loạn đa cơ chế, trong đó có sự tham gia của: Mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, viêm nhẹ niêm mạc ruột, tăng cảm thụ nội tạng, rối loạn nhu động và đặc biệt là sự rối loạn trục não - ruột (gut-brain axis).

IBS là một rối loạn đa tầng cần được tiếp cận từ nhiều góc độ (Ảnh: Trí Khang).

Sự phức tạp trong cơ chế bệnh sinh khiến biểu hiện lâm sàng của IBS rất đa dạng, từ đầy hơi, chướng bụng, đau âm ỉ đến tiêu chảy, táo bón xen kẽ. Các triệu chứng có thể thay đổi theo thời gian và chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như tâm lý, ăn uống, sinh hoạt.

Vì vậy, dù các liệu pháp hiện tại có thể giúp cải thiện từng triệu chứng cụ thể, nhưng việc kiểm soát toàn diện và lâu dài IBS vẫn là một thách thức, đặc biệt nếu không đồng thời tác động đến nền bệnh lý sâu xa.

Chiến lược kiểm soát kép: Hướng đi thực tiễn và tiềm năng

Để tiếp cận IBS một cách hiệu quả hơn, nhiều chuyên gia đang hướng đến chiến lược phối hợp đa cơ chế, vừa giúp người bệnh giảm nhẹ triệu chứng ngay từ đầu, vừa dần điều chỉnh các rối loạn nền như viêm nhẹ, vi sinh vật, tăng nhạy cảm.

Một trong những phối hợp đáng chú ý hiện nay là sự kết hợp PHGG (Partially Hydrolyzed Guar Gum) và Simethicone trong sản phẩm Redisolv Gel.

PHGG là một chất xơ sinh học hòa tan có phân tử lượng thấp, không bị lên men mạnh trong ruột, không gây sinh hơi. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh PHGG giúp cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột, giảm viêm nhẹ niêm mạc, điều hòa nhu động và làm giảm cảm thụ nội tạng, từ đó hỗ trợ ổn định trục não - ruột - yếu tố cốt lõi trong bệnh sinh IBS.

Simethicone là hoạt chất không hấp thu, có tác dụng vật lý trong việc phá vỡ bóng khí trong ống tiêu hóa, giảm nhanh đầy hơi, chướng bụng và căng tức, vốn là các triệu chứng khó chịu thường gặp nhất ở bệnh nhân IBS.

Redisolv Gel - Giải pháp phối hợp lý tưởng trong thực hành lâm sàng

Dạng hỗn dịch uống của Redisolv cho phép hai hoạt chất phát huy tối đa hiệu quả, phù hợp với cả người lớn và trẻ em, kể cả những bệnh nhân có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Sản phẩm không gây tiêu chảy, không tương tác thuốc và có thể sử dụng kéo dài.

Redisolv Gel - một công thức đa tác động phù hợp với mọi thể IBS (Ảnh: Trí Khang).

Với cơ chế kép: điều chỉnh nền - kiểm soát triệu chứng, Redisolv Gel đang trở thành một lựa chọn có giá trị trong cải thiện các triệu chứng liên quan IBS, có thể đáp ứng với mọi thể IBS:

IBS-C (thể táo bón) đau bụng, đầy hơi, phân cứng và khó đi tiêu.

IBS-D (thể tiêu chảy) thường xuyên tiêu chảy, phân lỏng, đi tiêu nhiều lần trong ngày.

IBS-M (thể hỗn hợp) kèm theo rối loạn phân không ổn định.

IBS thể không xác định, người bệnh đã điều trị đơn lẻ không hiệu quả, hoặc tái phát nhiều lần…

Trong bối cảnh y học ngày càng hướng đến cá thể hóa và kiểm soát toàn diện, các sản phẩm phối hợp như Redisolv Gel - tác động đồng thời lên cả triệu chứng cấp và cơ chế nền đang mở ra một hướng đi mới trong hỗ trợ kiểm soát IBS. Theo đó, PHGG phối hợp Simethicone là một lựa chọn khoa học đáng cân nhắc để hiện thực hóa mục tiêu. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng hoặc hỏi ý kiến bác sĩ khi cần.

