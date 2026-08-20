Ra mắt Chi hội Bệnh viện tư nhân TPHCM và các tỉnh thành phía Nam

Sự kiện đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong bộ máy tổ chức, hướng tới mục tiêu tăng cường sức mạnh liên kết và nâng cao vị thế y tế tư nhân trong giai đoạn mới.

Bà Trần Thị Lâm - Tân Chủ tịch Chi hội Bệnh viện Tư nhân TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam (Ảnh: BTC).

Sự kiện có sự tham dự của TS.BS. Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh; GS Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội; bà Trần Thị Lâm - Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Hoa Lâm; Chủ tịch Danh dự Hội Khoa học Sức khỏe TPHCM; Chủ tịch Chi hội; TS.BS. Trương Vĩnh Long - Phó Ban Ủy ban Chiến lược Khu Y tế Kỹ thuật cao TPHCM; Phó Chủ tịch Chi hội; ThS.BS. Trần Quốc Thành - Giám đốc Điều hành Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City; Phó Chủ tịch Thường trực Chi hội.

Cùng các đại biểu là lãnh đạo sở y tế, cơ quan quản lý nhà nước, thành viên ban chấp hành chi hội và đại diện hàng loạt đơn vị y tế, doanh nghiệp đối tác trong khu vực.

Khẳng định vai trò của y tế tư nhân trong hệ thống y tế quốc gia

Phát biểu tại hội nghị, GS Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh TPHCM là đầu cầu kinh tế của cả nước. Y tế tư nhân ngày càng đóng vai trò nòng cốt trong việc mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tiên phong đầu tư công nghệ hiện đại. Việc thành lập Chi hội phía Nam sẽ quy tụ tối đa nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị và tạo tiền đề hợp tác chuyên môn sâu rộng giữa các bệnh viện thành viên.

TS.BS. Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế khẳng định Chi hội Bệnh viện tư nhân tại TPHCM và các tỉnh thành phía Nam thành lập có ý nghĩa thiết thực. Hệ thống y tế tư nhân không thể tách rời với y tế công và y tế Việt Nam.

Chi hội tập trung kết nối mạng lưới thành viên, đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng chuyển đổi số, đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế công lập nhằm đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho người dân.

TS.BS. Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: BTC).

Hội nghị đã trang trọng công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban Chấp hành Chi hội (Nhiệm kỳ 2026 - 2029):

Bà Trần Thị Lâm - Chủ tịch Sáng lập Tập đoàn Hoa Lâm, Chủ tịch Danh dự Hội Khoa học Sức khỏe TPHCM làm chủ tịch chi hội.

Các phó chủ tịch chi hội bao gồm: PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hiệp - Hiệu trưởng Trường Y và Khoa học Sức khỏe thuộc HUTECH; PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Khoa học Sức khỏe TPHCM; TS.BS. Đào Cảnh Tuất - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam, Chủ tịch Bệnh viện Vạn Phúc City; ông Phạm Thế Đồng - Chủ tịch HĐQT BV Sài Gòn - ITO; TS.BS. Trương Vĩnh Long - Phó Ban UBCL Khu Y tế Kỹ thuật cao TPHCM;

Cùng ThS.BS. Trần Quốc Thành - Giám đốc Điều hành BV Gia An 115 và BV Quốc tế City, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học Sức khỏe TPHCM; TS.BS. Trần Chí Cường - Giám đốc BV Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ; TS. Nguyễn Chí Tân - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Phòng khám Đa khoa Thuận Kiều; ThS.BS.CKII. Nguyễn Trương Khương - Giám đốc Y khoa BV Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Các phó chủ tịch Chi hội Bệnh viện Tư nhân TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam (Ảnh: BTC).

Bà Trần Thị Lâm chia sẻ: “Ban chấp hành sẽ lấy 'Đoàn kết - Đổi mới - Phụng sự' làm nền tảng hành động, xây dựng chi hội thành tổ chức hoạt động hiệu quả, tạo ra giá trị cho người bệnh và cộng đồng. Đồng thời, chi hội sẽ lắng nghe những ý kiến đóng góp, kinh nghiệm thực tế của những thành viên trong chi hội và chi hội sẽ thay mặt báo cáo trực tiếp cho hiệp hội và hiệp hội sẽ báo cáo cho cấp trên để có đường lối hướng dẫn cho chi hội hoạt động tốt hơn”.

Bà Trần Thị Lâm cam kết sẽ cùng hiệp hội xây dựng hệ thống y tế tư nhân phát triển vững mạnh (Ảnh: BTC).

Định hướng chiến lược giai đoạn 2026 - 2027

Tại Hội nghị, ThS.BS. Trần Quốc Thành - Phó Chủ tịch Thường trực Chi hội - trình bày phương hướng hoạt động giai đoạn 2026-2027, tập trung liên kết chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị, qua đó phát huy thế mạnh và gia tăng vị thế của khối y tế tư nhân.

TS.BS. Trương Vĩnh Long - Phó Chủ tịch Chi hội - nhấn mạnh hợp tác quốc tế là trụ cột chiến lược để nâng tầm y tế tư nhân Việt Nam. Chi hội sẽ đẩy mạnh liên kết trong nước và quốc tế, hướng đến các chuẩn mực y tế uy tín, từng bước nâng cao năng lực và vươn tầm khu vực.

Với ban chấp hành giàu kinh nghiệm và tâm huyết, chi hội kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối hợp tác, hội nhập và phát triển, góp phần nâng cao vị thế của y tế tư nhân và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của hệ thống y tế Việt Nam.