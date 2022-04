Quý ông cũng bốc hỏa, toát mồ hôi khi bước vào tuổi "mãn kinh"

Ở nam giới, khoảng 95% testosterone được sản xuất ra tại tinh hoàn, còn lại khoảng 5% sản xuất ra từ tuyến thượng thận. Cơ thể tổng hợp nên testosterone từ cholesterol (một thành phần của mỡ máu), nhưng có cholesterol cao không có nghĩa là testosterone của bạn sẽ cao. Việc sản xuất testosterone được điều hòa theo trục nội tiết dưới đồi (GnRH) => tuyến yên (LH) => tinh hoàn (testosterone) và theo cơ chế điều hòa ngược.

Mỗi ngày, cơ thể người nam giới trưởng thành sản xuất ra 5-10mg testosterone đủ cho nhu cầu sử dụng trong 24h. Cơ thể sản xuất testosterone nhiều nhất vào buổi sáng, và giảm dần trong ngày.

Theo khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, khi đàn ông già đi sẽ có sự suy giảm sản xuất hormone testosterone tự nhiên trong cơ thể. Bắt đầu từ độ tuổi 30, nam giới mất khoảng 1,6% lượng testosterone mỗi năm. Đây thường là một quá trình tự nhiên, không thể đảo ngược được. Không có ngưỡng mức testosterone được thống nhất đối với thời kỳ "mãn kinh nam".

Ảnh minh họa: W.C.

Các triệu chứng của "mãn kinh nam"

- Khó chịu và tâm trạng không ổn định.

- Giảm hoặc mất ham muốn tình dục.

- Rối loạn cương dương.

- Mất khối lượng cơ và suy nhược.

- Năng lượng thấp hoặc mệt mỏi.

- Giảm sự phát triển của tóc.

- Các vấn đề về tập trung, trí nhớ ngắn hạn.

- Giảm mật độ xương.

- Bốc hỏa, toát mồ hôi.

Đối với một số nam giới, nồng độ testosterone giảm thấp nhưng không có triệu chứng của mãn dục nam. Lý do vì trong nhiều trường hợp, các triệu chứng mãn dục nam có thể do các yếu tố khác và không nhất thiết là do giảm nồng độ testosterone.

Các nguyên nhân đó là:

- Yếu tố phong cách sống: Ngủ không đủ giấc hoặc mất ngủ; chế độ ăn uống không lành mạnh; ít hoặc không tập thể dục; hút thuốc lá.

- Yếu tố tâm lý: trầm cảm, lo lắng, căng thẳng.

- Thuốc: Corticoid, thuốc phiện, thuốc an thần, hóa trị.

Ở nữ giới, thời kỳ mãn kinh sẽ không còn rụng trứng, nhưng "mãn kinh nam" thì vẫn sản xuất tinh trùng bình thường.

TS Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng Khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết có rất nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục của nam giới nói chung, chưa kể nam giới trên 45 tuổi. Trong đó bao gồm các yếu tố: lối sống, dinh dưỡng, môi trường sống, tinh thần ảnh hưởng rất nhiều. Đặc biệt có những yếu tố về sinh học liên quan đến tuổi tác là yếu tố không thể thay đổi được, đó là sự suy giảm hormone sinh dục của người nam giới.

Triệu chứng mãn dục nam không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu không được điều trị có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống của nam giới.

Khi được chẩn đoán mãn dục nam, mục tiêu điều trị chính là bổ sung đủ lượng hormone testosterone thiếu hụt, và điều trị các triệu chứng đi kèm. Nếu bạn đã có những triệu chứng bất thường của mãn dục nam, hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa nam học để được tư vấn, điều trị phù hợp, kịp thời.