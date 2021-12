Quận "lõi" Hà Nội siết hoạt động vì dịch: 2 tháng phát hiện gần 2.000 F0

Dân trí Đáng chú ý, số F0 tại Đống Đa tăng nhanh trong 2 tháng trở lại đây. Hiện đây cũng là quận đứng đầu về số F0 được ghi nhận kể từ khi Hà Nội áp dụng chiến lược "thích ứng với Covid-19".

Phát hiện gần 2.000 F0 chỉ sau 2 tháng

Quận Đống Đa hiện là một trong những địa bàn "nóng" nhất về dịch Covid-19 của Hà Nội.

Theo phân loại cấp độ dịch mới nhất, Đống Đa cũng là quận duy nhất của Thủ đô ở cấp độ 3 (tương ứng với vùng cam). Trong đó có 7 phường cấp độ 3, 13 phường cấp độ 2 và một phường cấp độ 1.

Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng trong cộng đồng, ngày 13/12, UBND quận Đống Đa đã yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán hàng mang về.

Xét nghiệm Covid-19 (Ảnh minh họa).

Đáng chú ý, số F0 tại Đống Đa tăng nhanh trong 2 tháng trở lại đây. Hiện đây cũng là quận đứng đầu về số F0 được ghi nhận kể từ khi Hà Nội áp dụng chiến lược "thích ứng với Covid-19" với 1.939 ca. Nhiều ngày, quận Đống Đa ghi nhận hơn 100 F0.

Theo cơ quan chức năng, tình hình dịch trên địa bàn quận Đống Đa đang có nhiều diễn biến phức tạp, xuất hiện các khu vực dân cư có số ca mắc tăng nhanh tại các phường: Khâm Thiên, Trung Phụng, Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Phương Liên, Khương Thượng và Thổ Quan.

Theo số liệu cập nhật đến 12h ngày 12/12, Trung Phụng là phường có số F0 mới cao nhất ở quận Đống Đa trong 2 tuần qua (196 F0).

Thiết lập cơ sở thu dung F0 600 giường

Trao đổi với Dân trí, một lãnh đạo ngành y tế quận Đống Đa cho hay, với việc tình hình dịch diễn biến phức tạp, hiện lực lượng y tế địa phương đang hoạt động "hết công suất".

"Ngoài lực lượng y tế cơ sở, chúng tôi đang phải huy động thêm cả lực lượng từ các cơ sở y tế trên địa bàn, bao gồm cả cơ sở y tế ngoài công lập, để đáp ứng với khối lượng công việc hiện tại", vị lãnh đạo này cho hay.

Quận Đống Đa sẽ đưa vào hoạt động cơ sở thu dung 600 giường (Ảnh minh họa).

Với việc số ca Covid-19 tăng nhanh, quận Đống Đa sẽ đưa vào hoạt động cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 nhẹ với 600 giường vào chiều 14/12.

Vị này chia sẻ: "Cơ sở thu dung này được đặt tại khu ký túc xá của Đại học Thủy Lợi. Đây sẽ là nơi điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 nhẹ/không triệu chứng không đủ điều kiện điều trị tại nhà. Chúng tôi cử 11 cán bộ y tế vào tham gia chăm sóc, điều trị bệnh nhân. Tuy nhiên để có thể vận hành cả cơ sở thu dung này thì cần một lực lượng lên đến 40 - 50 người, vì còn liên quan công tác hậu cần, an ninh. Do đó, ngoài lực lượng y tế còn có cả công an, quân đội, dân phòng…".

Cũng theo vị này, quận Đống Đa sẽ lên phương án lập các cơ sở thu dung khác nếu số ca bệnh tiếp tục tăng nhanh.

Khoanh vùng hẹp, xét nghiệm trọng điểm

Theo vị lãnh đạo này, quận Đống Đa bám sát chiến lược "thích ứng Covid-19". Cụ thể, khi tiến hành phong tỏa sẽ làm gọn nhất có thể. Ví dụ khi một nhà có F0, lực lượng chức năng sẽ điều tra và tính toán kỹ nguy cơ của các nhà lân cận. Mục tiêu là để khu vực bị phong tỏa nhỏ nhất có thể, không phong tỏa tràn lan ra cả khu phố.

Tương tự với chiến lược xét nghiệm, sẽ thực hiện xét nghiệm đúng trọng tâm, trọng điểm các đối tượng nguy cơ, thay vì xét nghiệm cả tuyến phố, cả phường khi phát hiện F0.

Để phòng, chống dịch hiệu quả, UBND quận Đống Đa giao UBND 21 phường tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết. Trường hợp ra khỏi nhà phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch (đeo khẩu trang, không tập trung đông người, thực hiện khai báo y tế). Khi có dấu hiệu nghi ho, sốt, khó thở… phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để được hướng dẫn, khám và điều trị kịp thời.

Các phường khẩn trương thực hiện rà soát, lên danh sách người trên 50 tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người chống chỉ định tiêm vaccine, người chưa được tiêm vaccine để có biện pháp phù hợp; hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho các đối tượng này.

UBND quận Đống Đa cũng khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh… trên địa bàn hạn chế tiếp khách, làm việc trực tiếp tại đơn vị, tăng cường hoạt động làm việc trực tuyến.

Minh Nhật