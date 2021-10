Quá tải khu cách ly, An Giang cho F0 không triệu chứng cách ly tại nhà

Do các điểm cách ly điều trị trên địa bàn tỉnh An Giang có dấu hiệu quá tải, lãnh đạo An Giang thống nhất cho F0 không triệu chứng được cách ly tại nhà nhưng tuân thủ theo quy định của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa phương (Ảnh: minh họa)