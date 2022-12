Phương pháp hóa trị trong điều trị ung thư đại tràng

Theo Mayo Clinic, phương pháp điều trị nào phù hợp nhất với bạn tùy thuộc vào tình huống cụ thể của bạn, bao gồm vị trí ung thư, giai đoạn ung thư và các vấn đề sức khỏe khác. Điều trị ung thư đại tràng thường liên quan đến phẫu thuật để loại bỏ ung thư. Các phương pháp điều trị khác, chẳng hạn như xạ trị và hóa trị, cũng có thể được khuyến nghị.

Hóa trị là phương pháp sử dụng thuốc để tiêu diệt tế bào ung thư. Hóa trị ung thư đại tràng thường được thực hiện sau phẫu thuật nếu khối u ung thư lớn hơn hoặc đã lan đến các hạch bạch huyết. Bằng cách này, hóa trị liệu có thể tiêu diệt bất kỳ tế bào ung thư nào còn sót lại trong cơ thể và giúp giảm nguy cơ tái phát ung thư.

Với ung thư đại tràng, bác sĩ có thể chỉ định bạn hóa trị trước hoặc sau khi phẫu thuật (Ảnh: Health).

Hóa trị cũng có thể được sử dụng trước khi phẫu thuật để thu nhỏ khối u lớn để dễ dàng loại bỏ bằng phẫu thuật.

Hóa trị cũng có thể được sử dụng để làm giảm các triệu chứng của ung thư đại tràng không thể cắt bỏ bằng phẫu thuật hoặc đã lan sang các vùng khác của cơ thể. Đôi khi nó được kết hợp với xạ trị.

Đối với một số người bị ung thư đại tràng giai đoạn III có nguy cơ thấp, có thể thực hiện một đợt hóa trị ngắn hơn sau phẫu thuật. Cách tiếp cận này có thể làm giảm tác dụng phụ so với quá trình hóa trị liệu truyền thống và có thể mang lại hiệu quả tương đương.

Tác dụng phụ của hóa trị

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, thuốc hóa trị tấn công các tế bào đang phân chia nhanh chóng, đó là lý do tại sao chúng có tác dụng chống lại các tế bào ung thư. Nhưng các tế bào khác trong cơ thể, chẳng hạn như tế bào trong nang lông và trong niêm mạc miệng và ruột, cũng đang phân chia nhanh chóng. Những tế bào này cũng có thể bị ảnh hưởng bởi hóa trị, điều này có thể dẫn đến các tác dụng phụ.

Các tác dụng phụ của hóa trị phụ thuộc vào loại và liều lượng thuốc được cung cấp cũng như thời gian bạn dùng chúng. Các tác dụng phụ thường gặp của hóa trị có thể bao gồm:

- Rụng tóc.

- Loét miệng.

- Chán ăn hoặc giảm cân.

- Buồn nôn và nôn.

- Bệnh tiêu chảy.

- Thay đổi móng tay.

- Thay đổi da.

Hóa trị cũng có thể ảnh hưởng đến các tế bào tạo máu của tủy xương, có thể dẫn đến: tăng khả năng nhiễm trùng (do số lượng bạch cầu thấp), dễ bị bầm tím hoặc chảy máu (do số lượng tiểu cầu trong máu thấp), mệt mỏi (do số lượng hồng cầu thấp và các lý do khác).

Bạn hãy thảo luận với bác sĩ về tác dụng phụ của hóa trị. Đồng thời báo cáo bất kỳ tác dụng phụ hoặc thay đổi nào bạn nhận thấy trong khi hóa trị để họ có thể được điều trị ngay lập tức. Trong một số trường hợp, có thể cần giảm liều lượng thuốc hóa trị hoặc có thể cần trì hoãn hoặc ngừng điều trị để giúp vấn đề không trở nên tồi tệ hơn.

Người lớn tuổi dường như có thể chịu đựng một số loại hóa trị ung thư đại tràng khá tốt. Tuổi tác không phải là lý do để từ chối điều trị ở những người khỏe mạnh.