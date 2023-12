Theo thông tin do Sở Y tế TPHCM vừa cung cấp, ngày 29/11, Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an TPHCM (PA03) và Phòng Y tế Quận 6 tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa Âu Á.

Phòng khám trên thuộc Công ty TNHH Một Thành viên dịch vụ y tế Âu Á, nằm tại địa chỉ số 425 đường Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6.

Qua kiểm tra đột xuất, phòng khám trên bị phát hiện đã vi phạm nhiều quy định trong hành nghề khám, chữa bệnh. Thứ nhất, chưa báo cáo bổ sung trang thiết bị (máy siêu âm Cbit 4, có đầu dò siêu âm âm đạo) để cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trước khi sử dụng.

Thứ hai, phòng khám thực hiện kỹ thuật siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo khi chưa được Sở Y tế thẩm định máy siêu âm đầu dò và phê duyệt danh mục kỹ thuật theo quy định.

Phòng khám đa khoa Âu Á (Ảnh: PK).

Đáng chú ý, đoàn kiểm tra phát hiện việc phòng khám đã áp đặt kết quả siêu âm của bệnh nhân.

Cụ thể, kết quả siêu âm thực hiện trước đó không có hình ảnh đo độ dày thành bàng quang nhưng kết luận lại ghi là "dày thành bàng quang". Kế đến, các kết quả siêu âm tiền liệt tuyến không có hình ảnh dịch, nhưng kết luận lại cho rằng "tuyến tiền liệt có ít dịch".

Sở Y tế TPHCM nhận định, kết luận áp đặt nêu trên sẽ làm cơ sở để phòng khám "vẽ bệnh, moi tiền" người bệnh. Sau khi kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với Công an TPHCM đấu tranh làm rõ hành vi này, cương quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào tháng 10, phòng khám đa khoa Âu Á đã bị cơ quan thanh tra ra quyết định xử phạt 30 triệu đồng, vì hành vi quảng cáo có sử dụng các từ ngữ "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định.