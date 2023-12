Sở Y tế TPHCM: Đưa tin xong, đối tượng thẩm mỹ chui "chạy mất tiêu"

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội ở TPHCM, diễn ra chiều 30/11, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM đã phản hồi câu hỏi của báo chí về việc xử lý tình trạng đào tạo thẩm mỹ trái phép trên địa bàn.

Cụ thể, sau khi tiếp nhận phản ánh về lò đào tạo tiêm filler, botox "chui" cấp tốc ở số 69/20 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, sáng 30/11, Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương kiểm tra địa điểm trên và ghi nhận, cơ sở không có giấy phép đăng ký kinh doanh.

Khi đến nơi, đoàn kiểm tra không gặp được ai mà chỉ có một bảo vệ. Người này cho biết, cơ sở có tên C.B.T., do bà Phạm Thị Diệu làm chủ. Ngày 29/11, bà Diệu đã dọn toàn bộ đồ đạc ra khỏi cơ sở, nên khi kiểm tra không còn gì cả.

Hiện tại, Phòng Y tế địa phương và UBND phường 15, quận Bình Thạnh tiếp tục giám sát hoạt động tại địa chỉ trên. Kết quả kiểm tra cũng được báo cáo về cơ quan công an để tiếp tục điều tra, theo dõi.

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM nhận định, thẩm mỹ chui trên địa bàn là vấn đề nhức nhối trong suốt thời gian vừa qua, là hiện tượng thách thức các cơ quan quản lý nhà nước.

Ngành y tế TPHCM đã tăng cường phối hợp với các Sở, ngành, chính quyền địa phương trong việc thông tin nhận thức, ngăn ngừa rủi ro và tăng cường quản lý các khách sạn, khu dân cư để kịp thời phát hiện các hoạt động thẩm mỹ không phép.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết, ngành y tế rất mong mỏi các phóng viên, báo đài khi phát hiện các trường hợp thẩm mỹ trái phép nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng, và nên báo trước khi đưa tin. Ông lý giải, đưa tin xong các đối tượng sai phạm sẽ "chạy mất tiêu".

"Ở trường hợp trên, việc thâm nhập đã từ tháng 8, nhưng rất tiếc ngành y tế chỉ mới biết từ ngày 29/11. Và khi khẩn trương đến nơi, người ta đã dọn đi", ông Châu dẫn chứng.

Lãnh đạo Sở Y tế cũng mong báo chí thông tin đến cho người dân, để họ biết dấu hiệu nghi ngờ cơ sở bất hợp pháp, cung cấp thông tin qua số điện thoại đường dây nóng (0989.401.155), cũng như ứng dụng "Y tế trực tuyến". Ngoài ra, phối hợp truyền thông để người dân trở thành "người tiêu dùng thông minh".

Trước đó, vào ngày 15/11, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cùng với Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an TPHCM), Phòng Y tế TP Thủ Đức và UBND phường An Phú, TP Thủ Đức đã kiểm tra đột xuất căn nhà có gắn bảng hiệu "Mr Lee" tại số 15 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, TP Thủ Đức.

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện ông Trương Thanh Tịnh (Mr Lee) và vợ là bà Nguyễn Thị Thương khám bệnh, chữa bệnh trái phép (phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi, tiêm filler…).

Đáng chú ý, vào ngày 3/10, ông Trương Thanh Tịnh đã bị Thanh tra Sở Y tế ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi khám, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề; cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động.

Ngoài ra, cơ sở trên còn có hành vi quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động liên quan.

Dù cơ sở của "Mr Lee" đã bị đình chỉ hoạt động trái phép, nhưng người này vẫn tiếp tục nhận khách phẫu thuật nâng mũi, thậm chí tháo niêm phong của lần kiểm tra trước.

Cơ quan chức năng nhận định, hành vi của "Mr Lee" là xem thường pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm.