Ngày 13/11, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, dẫn đoàn khảo sát trụ sở Bệnh viện Lê Văn Việt và Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Mở rộng không gian hoạt động và phát triển chuyên môn

Báo cáo tại buổi khảo sát, BS.CKII Nguyễn Khoa Lý, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Việt, cho biết trụ sở chính của bệnh viện được đầu tư xây dựng từ năm 2001, gồm 4 khối nhà với quy mô 3 tầng. Lần sửa chữa lớn gần nhất vào năm 2019, sau đó chủ yếu khắc phục các hư hỏng phát sinh.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn khảo sát trụ sở Bệnh viện Lê Văn Việt (Ảnh: Thảo Phương).

Theo BS Lý, cơ sở vật chất Bệnh viện Lê Văn Việt đang xuống cấp sau nhiều năm sử dụng, trong khi lượng bệnh nhân ngày càng tăng. Tình trạng chật hẹp ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh và khả năng triển khai các kỹ thuật chuyên sâu.

Tại khu nội trú, diện tích buồng bệnh và không gian hỗ trợ chuyên môn không đáp ứng nhu cầu. Khi bệnh nhân tăng cao, một số khoa như Nội tổng hợp và Nhi phải kê thêm giường tại hành lang, đặc biệt trong các đợt dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng. Điều này ảnh hưởng đến điều kiện chăm sóc, điều trị và sinh hoạt của người bệnh.

Đáng chú ý, khuôn viên 6.061,9m² đã đạt mật độ xây dựng tối đa theo hồ sơ quy hoạch được nghiên cứu trước đây, khiến bệnh viện khó mở rộng không gian, bổ sung phòng chức năng và lắp đặt thiết bị hiện đại.

“Đối với cơ sở 440 Lê Văn Việt vừa được tiếp nhận, công trình chưa phù hợp công năng khám, chữa bệnh, cần sửa chữa, cải tạo và hoàn thiện các thủ tục pháp lý về nhà, đất, chuyển đổi công năng. Bệnh viện hiện chưa có kinh phí để triển khai”, BS Lý nói.

BS.CKII Nguyễn Khoa Lý, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Việt (Ảnh: Thảo Phương).

Trước thực trạng trên, bệnh viện kiến nghị Sở Y tế hỗ trợ bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp trụ sở hiện hữu, ưu tiên chống thấm, chống dột, cải tạo khu khám bệnh, khu điều trị và hệ thống kỹ thuật. Đồng thời, đề nghị hỗ trợ hoàn thiện thủ tục, bố trí kinh phí cải tạo cơ sở 440 Lê Văn Việt để sớm đưa vào sử dụng.

Về lâu dài, bệnh viện kiến nghị đôn đốc hoàn thiện hồ sơ, bố trí vốn thực hiện dự án cải tạo khoa Khám bệnh với kinh phí dự kiến khoảng 65 tỷ đồng và cân đối vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 cho dự án xây dựng Cơ sở 2, tổng mức đầu tư dự kiến 1.574 tỷ đồng.

Ngoài ra, bệnh viện đề xuất rà soát, xem xét bố trí khu đất tại 442 Lê Văn Việt để đầu tư khu khám bệnh kỹ thuật cao, mở rộng không gian hoạt động và phát triển chuyên môn.

Cơ sở vật chất Bệnh viện Lê Văn Việt đang xuống cấp sau nhiều năm sử dụng (Ảnh: Thảo Phương).

Cũng tại buổi khảo sát, đại diện UBND phường Tăng Nhơn Phú cho biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân tăng cao, nhất là khu vực có Khu Công nghệ cao với đông người lao động, chuyên gia và người thuê trọ. Do đó, việc mở rộng Bệnh viện Lê Văn Việt là cần thiết.

Qua rà soát, phường xác định khu đất đối diện bệnh viện gồm các cơ sở của Liên đoàn Lao động TPHCM, Bảo hiểm xã hội và một trường mầm non có thể nghiên cứu bố trí phục vụ y tế. Địa phương đã báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy phường, làm việc với bệnh viện và đề xuất thành phố xem xét bàn giao các khu đất để mở rộng cơ sở khám, chữa bệnh.

Hiện khu đất của Liên đoàn Lao động đã có quyết định giao; đối với cơ sở Bảo hiểm xã hội, phường đề xuất Sở Tài chính xem xét thủ tục bàn giao cho bệnh viện.

Theo quy hoạch phân khu được phê duyệt, khu đất dự kiến có mật độ xây dựng 35-40%, công trình cao tối đa 20 tầng. Phường cam kết hỗ trợ bệnh viện hoàn thiện các thủ tục để sớm triển khai phương án mở rộng.

Kiến nghị mở rộng quỹ đất để phát triển cơ sở vật chất

BS.CKII Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (Ảnh: Thảo Phương).

BS.CKII Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, cho biết bệnh viện hiện có quy mô 500 giường nhưng cơ sở vật chất, diện tích sử dụng chưa đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng. Nhiều khu vực có mật độ sử dụng cao, không gian phục vụ người bệnh chật hẹp, gây áp lực lên hoạt động tiếp nhận và điều trị.

Trước thực trạng này, bệnh viện kiến nghị thành phố xem xét mở rộng quỹ đất để phát triển cơ sở vật chất. Cụ thể, khu đất đối diện bệnh viện hiện có một phần đất công được định hướng quy hoạch phục vụ y tế, tuy nhiên các thủ tục pháp lý về đất đai, đầu tư vẫn đang trong quá trình xem xét, hoàn thiện.

Ngoài ra, bệnh viện đề xuất nghiên cứu sử dụng một phần cơ sở Trường Cao đẳng Nguyễn Hữu Cảnh. Khu đất này có quy hoạch khoảng 3ha nhưng hiện mới xây dựng, khai thác khoảng 1ha. Việc bố trí thêm quỹ đất sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, đồng thời tạo điều kiện kết hợp đào tạo nhân lực y tế.

Cơ sở vật chất, diện tích sử dụng Bệnh viện Lê Văn Thịnh chưa đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng (Ảnh: Thảo Phương).

“Nếu được bổ sung quỹ đất, bệnh viện dự kiến phát triển trung tâm lọc máu, mở rộng hoạt động cấp cứu, đào tạo nhân lực y tế và chăm sóc người cao tuổi. Đơn vị cũng nghiên cứu điều chỉnh công năng một số diện tích liền kề để phát triển không gian xanh, cải thiện môi trường điều trị”, BS Khanh nói.

Bên cạnh đó, bệnh viện đề xuất xem xét một số quỹ đất tại phường Long Bình để phát triển cơ sở khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Lãnh đạo bệnh viện kiến nghị thành phố tháo gỡ những vướng mắc về quy hoạch, đất đai, tạo điều kiện mở rộng cơ sở vật chất, phát triển các chuyên khoa phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân khu vực phía Đông TPHCM.

Ông Nguyễn Ngọc Thảo, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, cho biết thành phố đang thực hiện thủ tục tiếp nhận, điều chuyển các khu đất của Liên đoàn Lao động và Bảo hiểm xã hội đối diện Bệnh viện Lê Văn Việt.

Người dân khám chữa bệnh tại Bệnh viện Lê Văn Việt (Ảnh: Thảo Phương).

Bệnh viện Lê Văn Việt hiện có hai dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, gồm cải tạo phòng khám với kinh phí khoảng 65 tỷ đồng và xây dựng bệnh viện mới quy mô 9 tầng, 2 tầng hầm, tổng vốn khoảng 1.574 tỷ đồng.

Theo ông Thảo, việc triển khai phải tính toán phương án xây dựng theo từng giai đoạn, bảo đảm bệnh viện vẫn duy trì hoạt động khám chữa bệnh.

Đối với Bệnh viện Lê Văn Thịnh, khu đất công rộng 10.417m² đã được bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp để triển khai dự án. Thành phố cũng xem xét đề xuất sử dụng một phần đất Trường Cao đẳng Nguyễn Hữu Cảnh để mở rộng cơ sở y tế, nhưng cần đánh giá nhu cầu đào tạo, quy hoạch và phương án sử dụng đất phù hợp.

“Nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại khu vực phía Đông TPHCM ngày càng tăng, đòi hỏi các bệnh viện phải được đầu tư, nâng cấp quy mô. Tuy nhiên, việc triển khai cần có lộ trình, phương án bố trí mặt bằng và nguồn lực phù hợp, bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động khám, chữa bệnh”, ông Thảo nhấn mạnh.

Hoàn tất thủ tục mở rộng bệnh viện trong năm 2026

Đoàn khảo sát họp tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (Ảnh: Thảo Phương).

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc nhận định việc đầu tư mở rộng bệnh viện cần căn cứ quy mô dân số, nhu cầu khám chữa bệnh và định hướng phát triển mạng lưới y tế từng khu vực.

Đối với Bệnh viện Lê Văn Thịnh, khu vực quận 2 trước đây có hơn 254.000 dân, nhu cầu khoảng 875 giường bệnh, trong khi bệnh viện hiện có 500 giường. Vì vậy, thành phố cần tiếp tục đầu tư, bổ sung khoảng 375 giường để đáp ứng nhu cầu. Bệnh viện cũng cần phát huy vai trò bệnh viện hạng I, phát triển chuyên khoa sâu và từng bước đảm nhận thêm nhiệm vụ chỉ đạo tuyến.

Với Bệnh viện Lê Văn Việt, ông Nguyễn Phước Lộc cho rằng việc mở rộng là cần thiết do dân số khu vực quận 9 trước đây đông, trong khi năng lực hiện tại còn hạn chế. Ông định hướng bệnh viện phát triển lên quy mô 1.000 giường, phấn đấu đạt hạng I vào năm 2030, trở thành bệnh viện đa khoa công lập chủ lực của khu vực.

Nghiên cứu xây dựng mới khối nhà A Bệnh viện Lê Văn Thịnh (Ảnh: Thảo Phương).

Về tiến độ, lãnh đạo Thành ủy yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền trong năm 2026, gồm thủ tục giao đất, bàn giao mặt bằng, hợp thửa và điều chỉnh quy hoạch. Việc khai thác trụ sở dôi dư, quỹ đất công để phát triển y tế, giáo dục phải khẩn trương, tránh lãng phí nhưng tuân thủ pháp luật và không làm gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh.

Riêng Bệnh viện Lê Văn Việt, cần sớm xem xét bàn giao các khu đất, trụ sở thuộc Liên đoàn Lao động, Bảo hiểm xã hội và Trường Mầm non Hoàng Yến để phục vụ phương án mở rộng bệnh viện.

Qua đó, bệnh viện có mặt bằng cải tạo, sửa chữa, bố trí di dời tạm một số khoa, phòng để triển khai dự án đầu tư công tại cơ sở chính từ năm 2027. Thành phố cũng cần nghiên cứu khai thác các khu đất công liền kề, cân đối nguồn vốn đầu tư công, vốn kích cầu và kinh phí sự nghiệp phù hợp.

Đối với Bệnh viện Lê Văn Thịnh, ông đề nghị nghiên cứu xây dựng mới khối nhà A, khai thác hiệu quả quỹ đất công và tính toán phương án sử dụng khu vực công viên phía sau bệnh viện, bảo đảm cảnh quan, môi trường. Cơ sở tạm phục vụ di dời, sửa chữa phải đáp ứng các yêu cầu về xử lý nước thải, chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy và tiêu chuẩn khám chữa bệnh.

Liên quan Trường Cao đẳng Thủ Thiêm, Sở Tài chính được giao phối hợp các sở, ngành nghiên cứu phương án phát triển đào tạo lĩnh vực khoa học sức khỏe, gắn thực hành với Bệnh viện Lê Văn Thịnh, nhất là chuyên ngành chăm sóc người cao tuổi.

“Việc lựa chọn hình thức đầu tư, chủ đầu tư và nguồn vốn phải phù hợp từng dự án. Các đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm, chủ động tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ nhưng không bỏ qua quy trình pháp lý và không để hoạt động khám chữa bệnh bị gián đoạn”, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.