Sở Y tế TPHCM vừa công bố các quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực y tế đối với tổ chức, cá nhân, khoảng thời gian từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11.

Trong đó, ông Bùi Hồng N., bác sĩ khám chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt (chứng chỉ hành nghề do Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cũ cấp ngày 21/10/2021) bị phát hiện hành vi thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, can thiệp có xâm nhập cơ thể mà không được sự đồng ý của người bệnh hoặc người đại diện, (trừ trường hợp đặc thù).

Địa điểm bị phát hiện vi phạm là cơ sở ở số 656/45 Cách Mạng Tháng Tám, phường Nhiêu Lộc. Với lỗi trên, bác sĩ N. bị xử phạt 15 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng.

Phòng khám Đa khoa Vạn Thành Sài Gòn (Ảnh: Phòng khám).

Chi nhánh Công ty CP Healthcare YBL - Phòng khám Đa khoa Vạn Thành Sài Gòn (306 Độc Lập, khu phố Quảng Phú, phường Phú Mỹ) bị xử phạt 80 triệu đồng, do lỗi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép (trừ trường hợp cấp cứu).

Người phụ trách chuyên môn cơ sở trên cũng bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thời hạn 1 tháng.

Với hành vi quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động liên quan, địa điểm kinh doanh Nha khoa 5S - Lê Văn Thọ - Công ty Cổ phần 5S Sài Gòn (60 Lê Văn Thọ, phường Thông Tây Hội) bị xử phạt 70 triệu đồng. Các quảng cáo sai phạm của đơn vị này cũng bị buộc xóa và tháo gỡ.

Địa điểm kinh doanh Nha khoa 5S, Công ty Cổ phần 5S Sài Gòn (Ảnh: Nha khoa 5S).

Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Dược Phytolife - Phòng khám chuyên khoa Da liễu (239 Trần Phú, phường An Đông) bị xử phạt hơn 67,3 triệu đồng vì hai hành vi. Thứ nhất, mua bán thuốc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (trừ trường hợp đặc thù). Thứ hai, hành nghề dược mà không có chứng chỉ hành nghề.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Dược Phytolife cũng bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp hơn 2,3 triệu đồng.

Còn Công ty TNHH Một thành viên Paragon Premium Aesthetic Services - Phòng khám chuyên khoa Da liễu (tầng 4, số 83B Hoàng Sa, phường Tân Định) bị xử phạt 48 triệu đồng, vì các lỗi: Sử dụng người hành nghề không có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Ngoài chịu phạt tiền, Công ty TNHH Một thành viên Paragon Premium Aesthetic Services còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thời hạn 2 tháng; người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bị tước quyền sử dụng giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thời hạn 1 tháng.