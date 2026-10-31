TPHCM nâng cao chất lượng dân số từ những gia đình trẻ

Ngày 31/10, Chi cục Dân số TPHCM phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM và Bệnh viện Hùng Vương tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số.

ThS Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TPHCM (Ảnh: Thảo Phương).

Phát biểu tại hội nghị, ThS Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TPHCM, cho biết sau sáp nhập, thành phố có quy mô dân số hơn 14 triệu người. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh đạt trên 85%, tuổi thọ trung bình là 76,7 tuổi, cao hơn mức bình quân cả nước 74,7 tuổi.

Tuy nhiên, mức sinh của thành phố năm 2026 chỉ đạt 1,51 con/phụ nữ. Trong 6 tháng đầu năm, tỷ số giới tính khi sinh ở mức 107 trẻ trai/100 trẻ gái.

Theo ông Trung, thực trạng mức sinh thấp đặt ra yêu cầu tăng cường truyền thông, vận động người trẻ chủ động chăm sóc sức khỏe trước khi kết hôn và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đánh giá việc 203 cặp đôi tham gia tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn là tín hiệu tích cực. Hoạt động này giúp người trẻ chủ động phát hiện vấn đề sức khỏe, có biện pháp chăm sóc, điều trị hoặc dự phòng phù hợp, chuẩn bị cho việc mang thai và sinh con an toàn.

Theo ông Minh, người từ 60 tuổi trở lên hiện chiếm khoảng 11,7% dân số thành phố. Trong bối cảnh mức sinh thấp và dân số già hóa, việc nâng cao chất lượng dân số cần sự phối hợp của nhiều ngành, đồng thời khuyến khích mỗi cá nhân chủ động chăm sóc sức khỏe.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức trao giấy chứng nhận, biểu dương 203 cặp đôi tham gia tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; tập huấn kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc và trao giải cho 16 tác phẩm xuất sắc trong tổng số 1.274 tác phẩm dự thi ảnh “Gia đình yêu thương - Vẹn tròn hạnh phúc” năm 2026.