Phát hiện thành phần không được công bố trong mực xăm gây lo ngại

Xăm là một nghệ thuật có từ hàng nghìn năm nay. 32% người lớn ở Mỹ có ít nhất 1 hình xăm. Mặc dù vậy, nhiều loại mực xăm ở nước này có chứa những thành phần không được người sử dụng biết.

Nhà nghiên cứu Kelli Moseman ở Trường đại học Binghamton, Mỹ, và các đồng nghiệp đã phân tích hơn 50 loại mực của 5 nhãn hiệu được sử dụng ở Mỹ sau khi nhận thấy một số loại mực họ đã từng nghiên cứu trước đây có chứa các chất không được nêu trên nhãn mác.

Xét nghiệm các loại mực do cả các công ty toàn cầu và công ty nhỏ hơn sản xuất, các nhà nghiên cứu phát hiện thấy 45 trong số 54 loại mực có chứa chất màu hoặc chất phụ gia không được công bố, trong khi một số loại mực lại liệt kê cả những chất phụ gia không có, như là glycerol chẳng hạn.

Chỉ duy nhất 1 loại mực ghi chính xác thành phần, 15 loại mực có chứa propylene glycol là chất gây dị ứng mà Hiệp hội Viêm da tiếp xúc Mỹ đã công bố năm 2018, các loại mực khác có chứa các chất có khả năng gây hại hoặc các chất rất lạ trong thành phần mực xăm, ví dụ như thuốc kháng sinh.

Hiện vẫn chưa có cơ quan nào kết luận đây là lỗi vô tình làm nhiễm bẩn mực xăm, lỗi ghi nhãn hàng hóa hay là cố tình bổ sung nhưng không tiết lộ. Tuy vậy, với tình trạng mực xăm lưu lại trong da, các tế bào miễn dịch sẽ được tập trung về vùng da này và một lượng nhỏ mực xăm có thể ngấm vào các hạch bạch huyết, đủ gây ra mối lo ngại đáng quan tâm.

Một nghiên cứu năm 2021 về các loại mực xăm được sử dụng ở châu Âu cũng phát hiện những vấn đề nghiêm trọng trong việc ghi nhãn mác và các chất phụ gia không được công bố với tỷ lệ 90% loại mực vi phạm. Nghiên cứu này cũng tìm thấy các tạp chất kim loại ở nồng độ vượt quá mức cho phép.

Nhóm nghiên cứu cho biết họ rất mong các nhà sản xuất coi đây là dịp để đánh giá lại quy trình sản xuất và các thợ xăm, các khách hàng xăm quan tâm nhiều hơn và thúc đẩy việc sản xuất và ghi nhãn hàng chuẩn xác hơn.

Mực xăm, đặc biệt là sắc tố đỏ trong mực, có thể gây phản ứng dị ứng như là sưng tấy, ngứa và phồng rộp nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm, nhưng nếu thành phần mực không được liệt kê đầy đủ trên nhãn sản phẩm thì việc tìm ra nguyên nhân có thể rất khó khăn để có cách chữa trị phù hợp.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng nhiều kỹ thuật phân tích để khẳng định có các chất chưa được liệt kê. Họ dùng quang phổ Raman và XRF để xác định các sắc tố trong mỗi loại mực, và dùng quang phổ NMR và quang phổ khối để tìm ra những gì có trong dung dịch dẫn mực.

Giới hạn mà quang phổ NMR phát hiện được là các chất có trong dung dịch dẫn mực có nồng độ từ 2.000 phần triệu (ppm) trở lên, nghĩa là bất kỳ chất nào ở nồng độ thấp hơn thì không quan sát được. Trong khi đó, năm 2022, Cơ quan Hóa chất châu Âu đã quy định giới hạn hàng nghìn hóa chất độc hại có trong mực xăm ở nồng độ dưới 2 ppm.

Các nhà nghiên cứu cho biết mặc dù họ chỉ xem xét sản phẩm của 6 nhà sản xuất mực xăm, nhưng có đủ lý do để quan ngại rằng rất có thể các nhãn hàng của các nhà sản xuất khác cũng không tuân thủ quy định.

Cuối năm 2022, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cũng đưa mực xăm vào loại phải quản lý như mỹ phẩm. Theo đó, Cục có thể thu hồi sản phẩm và yêu cầu báo cáo các tác dụng phụ và cập nhật nhãn sản phẩm hàng năm.

Rất có thể do quy định này mới được triển khai chưa đầy 2 năm nên có thể một số sản phẩm chưa cập nhật. Tuy vậy, kết quả nghiên cứu nói trên có thể dùng làm cơ sở để so sánh với các nghiên cứu sau này trong việc đánh giá tác động của các quy định mới cũng như cải thiện mức độ an toàn của sản phẩm sử dụng trực tiếp trên cơ thể con người.