Phát hiện sớm polyp và ung thư đại trực tràng bằng cách nào?

Dân trí Một polyp có thể mất từ 10 đến 15 năm để phát triển thành ung thư. Vì thế, việc tầm soát phát hiện sớm ung thư đóng vai trò rất quan trọng.

Tầm soát là quá trình tìm kiếm ung thư hoặc tiền ung thư ở những người không có triệu chứng của bệnh. Tầm soát ung thư đại trực tràng thường xuyên là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để chống lại ung thư đại trực tràng.

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, khám sàng lọc thường có thể phát hiện sớm ung thư đại trực tràng, khi nó còn nhỏ, chưa di căn và có thể dễ điều trị hơn. Kiểm tra thường xuyên thậm chí có thể ngăn ngừa ung thư đại trực tràng. Một polyp có thể mất từ 10 đến 15 năm để phát triển thành ung thư. Với việc tầm soát, các bác sĩ có thể tìm và loại bỏ các polyp trước khi chúng có cơ hội biến chứng thành ung thư.

Tại sao tầm soát ung thư đại trực tràng lại quan trọng?

Ung thư đại trực tràng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư cho cả nam và nữ ở Mỹ. Nhưng tỷ lệ tử vong (số người chết trên 100.000 người mỗi năm) do ung thư đại trực tràng đã giảm trong vài thập kỷ. Một lý do cho điều này là hiện nay các polyp đại trực tràng thường được tìm thấy nhiều hơn bằng cách sàng lọc và cắt bỏ trước khi chúng có thể phát triển thành ung thư.

Khi ung thư đại trực tràng được phát hiện ở giai đoạn đầu trước khi nó di căn, tỷ lệ sống sót sau 5 năm là khoảng 90%. Nhưng chỉ có khoảng 4/10 trường hợp ung thư đại trực tràng được phát hiện ở giai đoạn đầu này. Khi ung thư đã lan ra ngoài ruột kết hoặc trực tràng, tỷ lệ sống sót sẽ thấp hơn.

Thật không may, cứ 3 người ở Mỹ thì có khoảng một người nên đi xét nghiệm ung thư đại trực tràng chưa từng được tầm soát. Điều này có thể là do họ không biết rằng xét nghiệm thường xuyên có thể cứu sống họ khỏi căn bệnh này, hoặc do những vấn đề như chi phí và bảo hiểm y tế.

Xét nghiệm này gồm:

- Các xét nghiệm dựa trên phân: Các xét nghiệm này kiểm tra phân để tìm các dấu hiệu của ung thư. Những xét nghiệm này ít xâm lấn hơn và dễ thực hiện hơn, nhưng chúng cần được thực hiện thường xuyên hơn.

- Kiểm tra hình ảnh: Các xét nghiệm này xem xét cấu trúc của đại tràng và trực tràng để tìm bất kỳ khu vực bất thường nào. Điều này được thực hiện bằng một ống soi (một dụng cụ giống như ống với một máy quay video nhỏ và nhẹ ở đầu) đưa vào trực tràng, hoặc với các xét nghiệm hình ảnh đặc biệt (X-quang).

Hà An