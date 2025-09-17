Pharmacity hợp tác Organon xây dựng điểm chạm y tế, tiên phong vì sức khỏe phụ nữ

Đại diện các bên ký kết hợp tác (Ảnh: BTC).

Với hơn 70 loại thuốc và chế phẩm trong nhiều lĩnh vực điều trị, có mặt tại hơn 140 quốc gia, Organon hiện là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thuốc tránh thai nội tiết, đồng hành hơn 40 năm cùng hàng triệu phụ nữ Việt Nam trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của chính mình.

Đồng hành phụ nữ Việt từ chăm sóc sức khỏe chủ động đến sống trọn đam mê

Phụ nữ Việt Nam đang từng bước khẳng định bản thân, tự tin viết tiếp câu chuyện của mình: dám chọn, dám quyết định, dám làm chủ tương lai. Sức khỏe sinh sản là chìa khóa để giữ trọn quyền lựa chọn ấy. Hành trình ấy đòi hỏi sự đồng hành bền vững từ cộng đồng và ngành y tế.

Toàn cảnh sự kiện ký kết (Ảnh: BTC).

Thấu hiểu được điều đó, sự hợp tác giữa Pharmacity và Organon là lời cam kết đồng hành, hành động vì tương lai mà mỗi người phụ nữ đều có quyền lựa chọn chủ động với cuộc sống của mình. Không chỉ được trao quyền tiếp cận những giải pháp y tế hiện đại, chị em còn có thêm chỗ dựa tin cậy từ các chương trình nâng cao nhận thức chính thống và sự đồng hành tận tâm của dược sĩ Pharmacity vì sức khỏe phụ nữ.

Buổi lễ ký kết đánh dấu sự hiện diện và đồng hành của ba đơn vị trọng yếu: Hội Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam, tập đoàn dược phẩm toàn cầu Organon và chuỗi nhà thuốc Pharmacity. Đây không chỉ là một nghi thức hợp tác, mà còn là minh chứng cho mối quan hệ gắn bó, cam kết bền vững và đầy ý nghĩa trong hành trình cùng phụ nữ Việt Nam chủ động chăm sóc sức khỏe sinh sản nói riêng và nâng cao sức khỏe toàn diện nói chung.

Bác sĩ Vũ Thị Kim Tính - Phó Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Trong mối liên kết này, Hội Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam giữ vai trò định hướng chuyên môn, chính sách và chiến lược quốc gia về sức khỏe sinh sản.

Organon - đơn vị tiên phong trong lĩnh vực thuốc tránh thai nội tiết - đã hơn 40 năm đồng hành, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu phụ nữ Việt Nam.

Pharmacity, với mạng lưới nhà thuốc hiện đại, nơi mỗi dược sĩ không chỉ là người tư vấn mà còn là bạn đồng hành tận tâm, lắng nghe và hỗ trợ phụ nữ tìm ra giải pháp an toàn, hiệu quả cho sức khỏe của chính mình.

Khởi đầu bằng các hoạt động nâng cao nhận thức tới cộng đồng

Sự hợp tác lần này không chỉ dừng lại ở cam kết, mà sẽ được hiện thực hóa bằng chuỗi hoạt động thiết thực nhằm giúp cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ hiểu đúng và chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Cụ thể, Organon phối hợp cùng Cục Dân số và Pharmacity tổ chức các buổi talkshow (trao đổi) với chuyên gia y tế đầu ngành tại trường đại học, mang đến nguồn thông tin khoa học, đáng tin cậy và dễ tiếp cận cho sinh viên - thế hệ tương lai.

Song song, Pharmacity triển khai các trạm sức khỏe ngay tại nhà thuốc, giúp tất cả khách hàng có cơ hội nhận tư vấn trực tiếp từ bác sĩ, dược sĩ, qua đó biến kiến thức thành hành động chăm sóc sức khỏe hằng ngày.

Bên cạnh đó là các chương trình truyền thông trên kênh kỹ thuật số giúp nâng cao nhận thức chủ động trong sức khỏe sinh sản mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận mọi lúc mọi nơi.

Nâng cao năng lực dược sĩ trong tư vấn sức khỏe sinh sản

Pharmacity và Organon sẽ chú trọng đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ dược sĩ tại chuỗi nhà thuốc Pharmacity (Ảnh: BTC).

Không chỉ dừng lại ở việc truyền thông, Pharmacity và Organon còn chú trọng đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ dược sĩ tại chuỗi nhà thuốc Pharmacity. Nhờ đó, dược sĩ không chỉ là người bán thuốc, mà trở thành “người đồng hành sức khỏe”, lắng nghe, tư vấn và hỗ trợ phụ nữ lựa chọn giải pháp y tế an toàn, hiệu quả. Với sự nâng cao năng lực này, khách hàng đến Pharmacity sẽ được tiếp cận thông tin chuẩn khoa học, dịch vụ tận tâm và sản phẩm chất lượng mọi lúc, mọi nơi.

Ông Deepanshu Madan - Giám đốc điều hành chuỗi nhà thuốc Pharmacity chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Ông Deepanshu Madan - Giám đốc điều hành chuỗi nhà thuốc Pharmacity chia sẻ: “Tại Pharmacity, chúng tôi tin rằng mọi phụ nữ đều xứng đáng được quyền đưa ra những lựa chọn về sức khỏe của mình. Mối quan hệ hợp tác với Organon không chỉ là một biên bản ghi nhớ mà còn là cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ, mang đến các giải pháp tránh thai an toàn, dễ tiếp cận, giúp phụ nữ tự tin, sống trọn vẹn và khỏe mạnh”.

Ông Andreas Daugaard Jorgensen - Giám đốc điều hành Organon khu vực châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Ông Andreas Daugaard Jorgensen - Giám đốc điều hành Organon khu vực châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng mọi phụ nữ đều xứng đáng được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tận tâm và đáng tin cậy, bất kể họ sinh sống ở đâu”.

Sự kiện ký kết này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ Việt, khi Pharmacity và Organon cùng nhau tạo nên những giải pháp thiết thực, dễ tiếp cận và an toàn. Với mạng lưới hơn 1.000 nhà thuốc, Pharmacity sẽ tiếp tục trở thành điểm tựa gần gũi, giúp phụ nữ được tư vấn đúng, được chăm sóc kịp thời và đồng hành lâu dài trong hành trình yêu thương, bảo vệ sức khỏe chính mình.