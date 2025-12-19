Pharmacity bền bỉ với sứ mệnh vì sức khỏe người Việt

Có mặt ngay khi Tổ quốc và người dân cần

Hòa chung không khí kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam và 80 năm Quốc khánh, người dân tại Hà Nội và TPHCM đã quen thuộc với hình ảnh bóng áo xanh của Hệ thống nhà thuốc Pharmacity “tiếp sức” cộng đồng. Hàng chục chai nước mát, chiếc quạt cầm tay được trao tặng không chỉ giúp người dân đảm bảo sức khỏe dưới cái nắng oi bức mà còn là cách Pharmacity hòa chung nhịp đập tự hào cùng triệu con tim Việt Nam.

Thế nhưng, bên cạnh niềm vui, năm 2025 cũng chứng kiến sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Khi bão lũ và sạt lở nghiêm trọng tại miền Trung và Tây Nguyên, tinh thần "Hơn cả sẻ chia" của Pharmacity lại được kích hoạt mạnh mẽ hơn.

Pharmacity gấp rút tập kết thuốc thiết yếu vận chuyển đến vùng tâm lũ (Ảnh: Pharmacity).

Tháng 11, hưởng ứng lời kêu gọi từ Sở Y tế TPHCM và báo Dân trí hướng về Khánh Hòa, Đắk Lắk, Pharmacity đã hành động với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Doanh nghiệp đã ưu tiên nguồn lực tập kết thuốc men và nhu yếu phẩm để những chuyến xe kịp thời lăn bánh xuyên đêm hỗ trợ người dân.

Sự hiện diện đúng lúc của Pharmacity tại các “điểm nóng” thiên tai không chỉ mang giá trị vật chất, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh sau lũ mà còn là liều thuốc tinh thần quý giá khẳng định cam kết: Trong hoạn nạn, doanh nghiệp sẵn sàng góp sức cùng Nhà nước để chung tay chăm lo cho đồng bào.

Ươm mầm tương lai

Nếu các hoạt động cứu trợ khẳng định trách nhiệm xã hội trước những vấn đề cấp thiết, thì các hoạt động hướng về giáo dục và trẻ em lại cho thấy tầm nhìn dài hạn và bền bỉ của Pharmacity. Xác định trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất nhưng cũng là niềm hy vọng của tương lai, năm 2025, Pharmacity đã dành một nguồn lực lớn để đồng hành cùng các bệnh nhi và học sinh vùng cao.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương…, Pharmacity trở thành cánh tay nối dài, sát cánh cùng đội ngũ y bác sĩ. Thấu hiểu gánh nặng chi phí điều trị của những gia đình nghèo, Pharmacity đã trao tặng khoản tài trợ 300 triệu đồng tiền viện phí cho bệnh nhi đang chữa trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Số tiền này đã trở thành "chiếc phao cứu sinh", giúp nhiều em nhỏ được tiếp tục phác đồ điều trị. Bên cạnh đó, những phần quà ý nghĩa dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 tại Bệnh viện Nhi Trung ương cũng mang lại nụ cười hiếm hoi cho các em giữa những ngày tháng chiến đấu với bệnh tật.

Ông Deepanshu Madan - CEO Pharmacity thăm hỏi, trao phần quà hỗ trợ cho gia đình hai bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại BV Bạch Mai (Ảnh: Pharmacity).

Hành trình yêu thương của Pharmacity còn đến các tỉnh miền núi phía Bắc. Tại Tuyên Quang, doanh nghiệp đã trao tặng các gói tài trợ kinh phí trực tiếp cho Trường PTDTBT Tiểu học Ma Lé (xã Lũng Cú) và Trường Tiểu học Xuân Quang (xã Chiêm Hóa).

Nguồn lực này đã giúp các trường nâng cấp cơ sở vật chất, vơi bớt phần nào nhọc nhằn cho thầy trò vùng cao trên hành trình gieo chữ, minh chứng cho triết lý của Pharmacity: Giáo dục và sức khỏe song hành để kiến tạo nên một thế hệ tương lai khỏe mạnh và tri thức.

Y tế không khoảng cách - Xóa nhòa ranh giới thành thị và nông thôn

Các dược sĩ của Pharmacity tư vấn sức khỏe người có công tại Quảng Trị (Ảnh: Pharmacity).

Sứ mệnh cốt lõi của Pharmacity là chăm sóc sức khỏe cho người Việt. Để giải quyết bài toán chênh lệch về khả năng tiếp cận y tế giữa thành phố và nông thôn, năm 2025, dưới sự dẫn dắt của CEO Deepanshu Madan, Pharmacity đẩy mạnh chương trình "Doctor Tour - Ngày hội sức khỏe".

Hành trình đã đi qua Bình Phước, Quảng Trị, Thanh Hóa, Bến Tre, Hà Nội... Tại mỗi điểm dừng chân, người dân không chỉ được nhận thuốc miễn phí còn được các bác sĩ, dược sĩ tư vấn trực tiếp về cách phòng tránh các bệnh mãn tính và sử dụng thuốc an toàn. Đây là cách Pharmacity góp phần tạo thế chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Để tối ưu chất lượng chuyên môn của “Doctor Tour”, Pharmacity phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị đầu ngành như Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện 19/8... đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao về thôn bản, giúp người dân được thụ hưởng sự chăm sóc tốt nhất mà không cần phải đi xa.

Khép lại năm 2025, nhìn lại hành trình đã qua, ông Deepanshu Madan - Tổng giám đốc Pharmacity chia sẻ: “Hành trình thực hiện Trách nhiệm xã hội trong năm 2025 vừa qua của chúng tôi là câu trả lời cho trăn trở: Làm sao để không một ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình tiếp cận y tế? Những gì Pharmacity đã làm được mới chỉ là sự khởi đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục cống hiến, vì một Việt Nam khỏe mạnh bền vững, nơi mà quyền được chăm sóc sức khỏe không bị giới hạn bởi địa lý hay hoàn cảnh”.

Những thùng thuốc cứu trợ vượt lũ, những suất viện phí cứu người, hay những chuyến xe "Doctor Tour - Ngày hội sức khỏe" lăn bánh về vùng xa... tất cả đã dệt nên một bức tranh đẹp về lòng nhân ái của Pharmacity trong năm 2025. Đó là nền tảng để hệ thống nhà thuốc tiếp tục bước vào năm 2026 với những mục tiêu cao cả hơn, vì một Việt Nam khỏe mạnh bền vững.