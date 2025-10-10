Optibac nhận danh hiệu “Top 10 thương hiệu men vi sinh được tin dùng nhất tại Việt Nam 2025”

Đây là kết quả của hơn thập kỷ cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao dựa trên nền tảng khoa học và nỗ lực nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng.

Được thành lập năm 2004 bởi ba anh em Jalal, Soraya và Farah Janmohamed, Optibac khởi nguồn từ niềm tin mọi người đều xứng đáng tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên, an toàn và hiệu quả. Lấy cảm hứng từ người cha - một dược sĩ cộng đồng đam mê tìm kiếm phương pháp tự nhiên thay thế cho thuốc thông thường, ba anh em đã xây dựng thương hiệu dựa trên nền tảng khoa học và sự tận tâm.

Từ tầm nhìn gia đình, giờ đây Optibac đã phát triển thành doanh nghiệp toàn cầu, hiện diện tại hơn 25 thị trường quốc tế. Trụ sở tại Hampshire, Anh, Optibac vinh dự nhận giải King’s Award for Enterprise 2024 - khẳng định uy tín về chất lượng và tinh thần tiên phong của thương hiệu.

Optibac nhận giải thưởng King’s Award for Enterprise cho hạng mục Thương mại Quốc tế từ Hoàng gia Anh năm 2024 (Ảnh: Optibac).

Việt Nam - Thị trường chiến lược quan trọng

Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của Optibac trên toàn cầu, được minh chứng qua sự thành công của sản phẩm Optibac For Women, hiện là men vi sinh hỗ trợ sức khỏe phụ khoa được tin dùng hàng đầu tại Việt Nam. Để củng cố cam kết lâu dài, trong năm 2025, Optibac đã đầu tư mạnh vào việc thành lập đội ngũ nhân sự tại Việt Nam, trực tiếp quản lý hệ thống phân phối và triển khai các chương trình đào tạo chuyên môn trên toàn quốc.

Đến nay, Optibac đã đào tạo hơn 1.000 chuyên gia y tế và tiếp cận hơn 25 triệu người tiêu dùng Việt Nam thông qua các chiến dịch nâng cao nhận thức. Những nỗ lực này đã giúp Optibac mở rộng mức độ nhận diện thương hiệu men vi sinh tại Việt Nam.

Optibac tổ chức hội thảo chuyên đề “Vai trò và tầm quan trọng của việc bổ sung lợi khuẩn trong cuộc sống hiện đại” với sự tham dự của nhiều dược sĩ tại TPHCM (Ảnh: Optibac).

Đồng hành chăm sóc sức khỏe mẹ, bé và gia đình

Trong thời gian tới, Optibac tập trung nâng cao nhận thức về các sản phẩm dành cho mẹ và bé, bao gồm Optibac Pregnancy, Optibac Baby Drops và Optibac Babies & Children. Thương hiệu sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác phân phối, từ chuỗi nhà thuốc lớn, nhà thuốc độc lập đến hệ thống cửa hàng mẹ và bé trên toàn quốc. Đồng thời, Optibac cũng hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia y tế hàng đầu để đảm bảo ngày càng nhiều gia đình Việt Nam tiếp cận các sản phẩm men vi sinh đạt chuẩn quốc tế.

Ông Jalal Janmohamed, nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành của Wren Laboratories (chủ sở hữu Optibac), chia sẻ: “Việc được vinh danh Top 10 - Thương hiệu men vi sinh được tin dùng nhất tại Việt Nam 2025 là niềm vinh dự, khẳng định sự tín nhiệm từ người tiêu dùng và giới chuyên môn y tế Việt Nam dành cho Optibac. Với chúng tôi, Việt Nam là một thị trường trọng điểm, Optibac cam kết tiếp tục đầu tư vào giáo dục, nâng cao khả năng tiếp cận sản phẩm và không ngừng đổi mới dựa trên nền tảng khoa học để góp phần xây dựng một tương lai khỏe mạnh hơn”.

Bà Alex Wilkinson, Giám đốc Điều hành Optibac Việt Nam, nhận giải thưởng "Top 10 thương hiệu men vi sinh được tin dùng nhất tại Việt Nam 2025" (Ảnh: Optibac).

Với sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua các giải pháp men vi sinh, Optibac cho biết sẽ tiếp tục hành trình tại Việt Nam, cung cấp các sản phẩm được nghiên cứu lâm sàng, đồng hành cùng đội ngũ chuyên gia y tế và nâng cao nhận thức về lợi ích của lợi khuẩn trong mọi giai đoạn của cuộc đời.