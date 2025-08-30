OMRON cùng y tế tuyến cơ sở chủ động theo dõi mỡ nội tạng cho cộng đồng

Mỡ nội tạng - Chỉ số tăng nguy cơ đột quỵ thường bị bỏ qua

Khác với lớp mỡ dưới da, mỡ nội tạng không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngay cả người có vóc dáng mảnh mai, chỉ số BMI bình thường vẫn có thể có lượng mỡ nội tạng cao, từ đó tiềm ẩn nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng.

Theo các nghiên cứu và khuyến cáo từ Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), tình trạng tích tụ mỡ nội tạng có thể gây ra phản ứng viêm mãn tính và tổn thương thành mạch máu, từ đó góp phần khởi phát cũng như thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa chỉ số mỡ nội tạng cao và nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bệnh mạch vành, đột quỵ và các biến cố tim mạch khác.

Cụ thể, cứ mỗi 0,5 đơn vị tăng thêm của chỉ số này sẽ tương ứng với việc tăng 14,4% nguy cơ mắc bệnh tim mạch và 19% nguy cơ tử vong do nguyên nhân tim mạch.

Mỡ nội tạng cao có thể liên quan đến việc tăng nguy cơ đột quỵ (Ảnh: OMRON Healthcare).

Giải pháp chủ động theo dõi mỡ nội tạng ngay tại nhà từ OMRON

Hiện nay, lối sống ít vận động và chế độ ăn uống mất cân đối khiến mỡ nội tạng dễ tích tụ nhưng lại khó nhận biết. Việc theo dõi định kỳ là cần thiết, song không phải ai cũng có điều kiện đến cơ sở y tế kiểm tra thường xuyên. Trong bối cảnh đó, thiết bị theo dõi sức khỏe tại nhà trở thành giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả.

Máy đo thành phần cơ thể OMRON HBF-222T là lựa chọn tiện lợi, giúp người dùng không chỉ kiểm tra cân nặng mà còn đo được nhiều chỉ số quan trọng như mỡ nội tạng, tỷ lệ mỡ cơ thể, BMI, khối lượng cơ xương… Nhờ đó, mỗi người có thể đánh giá toàn diện hơn tình trạng thể chất của mình. Thiết bị đặc biệt hữu ích cho người lớn tuổi, người có nguy cơ béo phì hoặc đang trong quá trình rèn luyện để cải thiện sức khỏe.

Đo mỡ nội tạng cùng nhiều chỉ số sức khỏe quan trọng bằng máy đo thành phần cơ thể (Ảnh: OMRON Healthcare).

Ngoài ra, máy có thể kết nối với điện thoại qua ứng dụng OMRON Connect, cho phép lưu lại các chỉ số theo thời gian để người dùng dễ theo dõi và điều chỉnh chế độ sinh hoạt. Ứng dụng cũng hỗ trợ chia sẻ dữ liệu với bác sĩ điều trị khi cần, hỗ trợ quá trình tư vấn và theo dõi sức khỏe chính xác, thuận tiện hơn.

Hỗ trợ cơ sở y tế cấp ban đầu theo dõi mỡ nội tạng, dự phòng biến cố tim mạch

Không chỉ giúp người dân chủ động theo dõi sức khỏe tại nhà, OMRON còn đồng hành cùng tuyến y tế cơ sở nhằm tăng cường khả năng tiếp cận các thiết bị hiện đại.

Với tầm nhìn “Going for Zero - hướng đến mục tiêu giảm thiểu các biến cố tim mạch tại Việt Nam”, OMRON Healthcare đã phối hợp với Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế trao tặng 2.000 thiết bị hiện đại cho các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu.

Trong đó gồm 200 máy đo thành phần cơ thể HBF-222T và 1.800 máy đo huyết áp HEM-7142T2 được trang bị nhằm hỗ trợ theo dõi các chỉ số liên quan đến mỡ nội tạng và tình trạng thể chất tổng thể, bên cạnh chỉ số huyết áp và nhịp tim.

Việc kết hợp các chỉ số này giúp đội ngũ y tế tư vấn và quản lý bệnh lý tim mạch tại địa phương một cách toàn diện hơn.

OMRON đồng hành cùng y tế tuyến cơ sở, trao tặng thiết bị hiện đại góp phần phòng ngừa biến cố tim mạch cho cộng đồng (Ảnh: OMRON Healthcare).

Bên cạnh việc trao tặng thiết bị, chương trình còn tổ chức cập nhật kiến thức y khoa liên tục cho cán bộ y tế về kỹ năng sử dụng thiết bị và tư vấn quản lý bệnh tim mạch, đồng thời phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục cộng đồng về kiểm soát huyết áp, phòng ngừa đột quỵ và suy tim. Sự kiện thu hút gần 300 nhân viên y tế từ các trạm y tế và cơ sở khám chữa bệnh ban đầu tham dự.

Đại diện Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, Hội Tim mạch học Việt Nam, Sở Y tế và OMRON Healthcare cùng các cán bộ y tế tại chương trình (Ảnh: OMRON Healthcare).

Bà Alexis En - Đại diện OMRON Healthcare nhấn mạnh cam kết đồng hành cùng y tế Việt Nam nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tim mạch (Ảnh: OMRON Healthcare).

Chia sẻ về chương trình, bà Alexis En, Giám đốc Marketing của OMRON khu vực châu Á - Thái Bình Dương khẳng định: “OMRON tin rằng việc đầu tư vào chăm sóc dự phòng và tầm soát sớm là chìa khóa giúp cộng đồng sống khỏe mạnh hơn. Hoạt động lần này là minh chứng cụ thể cho cam kết dài hạn của OMRON trong việc đồng hành cùng ngành y tế Việt Nam để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tim mạch, từ đó góp phần giảm thiểu các biến cố nghiêm trọng như đột quỵ và suy tim trong cộng đồng”.