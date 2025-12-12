Omniarch Healthcare hỗ trợ nâng tầm sức khỏe cơ xương khớp người Việt

Với mong muốn mang lại những thay đổi tích cực và bền vững, Omniarch Healthcare theo đuổi sứ mệnh đưa các công nghệ y học tiên tiến thế giới đến với người Việt.

Tiên phong mang công nghệ hiện đại vào Việt Nam

Là đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền nhiều sản phẩm hàng đầu từ Pháp, Ý, Thụy Sĩ - những quốc gia tiên phong trong nghiên cứu cơ xương khớp - Omniarch mang đến danh mục hỗ trợ người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau gân cơ - dây chằng và phục hồi vận động.

Những sản phẩm được Omniarch phân phối tại Việt Nam (Ảnh: Thao Nguyen).

Các sản phẩm như dịch khớp sinh học, y học tái tạo hay gel giảm đau công nghệ cao được đánh giá cao bởi độ an toàn, hiệu quả và khả năng đáp ứng nhiều nhóm bệnh lý - từ người trung niên, cao tuổi, dân văn phòng, đến nhóm yêu thích thể thao và vận động viên chuyên nghiệp.

Sở hữu mạng lưới phân phối rộng khắp cùng đội ngũ tư vấn y khoa được huấn luyện chuyên sâu, Omniarch khẳng định vai trò cầu nối giữa các giải pháp hiện đại của thế giới và nhu cầu chăm sóc sức khỏe thiết thực của người bệnh Việt Nam.

Khẳng định vị thế bằng sự đồng hành cùng cộng đồng y khoa

Không chỉ mang giải pháp hiện đại vào Việt Nam, Omniarch còn xem việc hỗ trợ đào tạo và chia sẻ tri thức cho đội ngũ bác sĩ là trách nhiệm mang tính chiến lược.

Ngày 13/12, Omniarch tiếp tục khẳng định vai trò đó khi đồng hành cùng Hội Nội soi và Thay khớp Việt Nam (VAAS) trong Hội nghị chuyên đề tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia cơ xương khớp, chấn thương chỉnh hình trong nước, là dịp để chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật tiến bộ trong phẫu thuật - nội soi - tái tạo khớp.

Omniarch đồng hành cùng Hội thảo chuyên ngành trong và ngoài nước (Ảnh: Thao Nguyen).

Việc tham gia tài trợ không chỉ là hoạt động thường niên, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Omniarch trong việc củng cố mạng lưới chuyên môn và thúc đẩy ứng dụng công nghệ điều trị hiện đại tại Việt Nam.

Omniarch đang từng bước xây dựng hệ sinh thái chăm sóc cơ xương khớp hiện đại, nơi mỗi bệnh nhân được tiếp cận giải pháp an toàn, hiệu quả và đạt chuẩn quốc tế. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu trở thành đối tác tin cậy của các bác sĩ và cơ sở y tế trong hành trình nâng tầm chất lượng điều trị.

Ông Vũ Khánh Toàn, đại diện Omniarch cho biết: “Kinh doanh không chỉ là đổi chác sản phẩm vật chất lấy vật chất mà là đổi niềm tin, hy vọng lấy niềm tin và hy vọng. Một thân thể khỏe mạnh mới đủ sức biến mọi thứ thành niềm vui và hạnh phúc. Chúng tôi trân trọng và luôn hướng tới các giải pháp nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.

Tôn chỉ của chúng tôi là đem lại niềm vui cho người sử dụng, cho hệ thống đội ngũ y bác sĩ và chính đội ngũ đang phụng sự. Việc đồng hành cùng đội ngũ y bác sĩ nhằm mang lại các giải pháp điều trị hiệu quả tối ưu và thiết thực nhất đang giúp chúng tôi hiện thực hóa tầm nhìn của mình”.