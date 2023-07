Ổ sán chi chít trong não người đàn ông vì món nhậu "giải đen"

Suốt thời gian còn đi làm, ông Linh (tên nhân vật đã được thay đổi), 68 tuổi, sống tại Thanh Hóa thường xuyên tiếp khách và ăn nhậu. Đáng nói, tiết canh (lợn, dê, vịt, ngan) là món đặc sản thường xuyên xuất hiện trong những cuộc vui của người đàn ông này.

Ông Linh và bạn bè cho rằng, tiết canh thanh nhiệt và "giải đen".

Thế nhưng từ năm 2013, ông Linh thường xuyên phải hứng chịu những cơn đau đầu, thậm chí là co giật và sùi bọt mép không thể kiểm soát. Bên cạnh đó, trên da của người đàn ông này cũng xuất hiện nhiều nốt như hạt ngô.

Bệnh nhân bị sán ký sinh trong não vì thường xuyên ăn tiết canh (Ảnh: Phương Thúy).

Quá lo lắng cho sức khỏe, cả gia đình đưa ông Linh lên bệnh viện tỉnh để thăm khám. Kết quả chụp CT chỉ ra rằng, trong não của người đàn ông này có nhiều ổ sán nằm rải rác. Ông Linh được các bác sĩ chuyển lên Bệnh viện Đặng Văn Ngữ thuộc Viện Sốt rét Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương (Hà Nội) để điều trị.

Sau một tháng điều trị, ông Linh không còn co giật, sùi bọt mép, tình trạng đau đầu cũng thuyên giảm. Ông Linh cũng được khuyến cáo không ăn các món sống/tái tiềm ẩn nhiều nguy cơ như tiết canh, thịt sống, gỏi cá…

Mặc dù tuân thủ theo chỉ định thế nhưng vài năm sau, tình trạng bệnh của ông lại tái phát. Mới đây, ông Linh phải vào bệnh viện lần thứ 3 vì tái phát sán não.

Theo ThS.BS Đặng Thị Thanh, Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, hình ảnh phim chụp của bệnh nhân có sán ở cả cơ và não.

Theo BS Thanh, bệnh sán não (hay u não do ấu trùng sán dây), khiến bệnh nhân bị suy giảm trí nhớ. Nhiều người nhập viện trong tình trạng "nhớ nhớ, quên quên" hoặc co giật. Đặc biệt, những cơn co giật có thể xuất hiện không báo trước rất nguy hiểm, nhất là khi người bệnh tham gia giao thông.

Sán não là bệnh lý thuộc nhóm nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh với mức độ nguy hiểm rất cao. Bệnh có thể dẫn đến tử vong nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Bệnh phát triển âm thầm cho đến khi phát hiện những triệu chứng rõ rệt thường khá muộn.

Ngoài ra, thể ấu trùng dưới da và trong cơ chiếm 18,57%, chủ yếu ở cơ hoành, cơ lưỡi, cơ delta, vùng thân, vùng chi và cổ, dưới da đầu...

"Nguyên nhân nhiễm ấu trùng sán dây lợn do ăn uống không đảm bảo vệ sinh, ăn thực phẩm sống, chưa nấu chín như tiết canh, nem chạo, nem thính hoặc các loại rau sống nhiễm sán từ chất thải của lợn hoặc nguồn nước nhiễm bẩn.

Cần lưu ý rằng, vắt chanh lên thịt tái không thể diệt được ấu trùng sán bên trong thịt. Điều này gây nguy hiểm cho sức khỏe khi vẫn có thể nhiễm bệnh dù đã vắt chanh", BS Thanh cho hay.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần đề phòng nhiễm bệnh bằng những biện pháp giảm thiểu các yếu tố nguy cơ dẫn đến nhiễm ấu trùng như:

- Giữ môi trường sống sạch sẽ.

- Ăn uống hợp vệ sinh.

- Không ăn thức ăn chưa nấu chín như gỏi cá, tiết canh...

- Luôn rửa tay sạch với xà phòng trước và sau khi đi vệ sinh.

- Hạn chế thả rông lợn, nếu nuôi lợn thì phải tuân thủ những quy trình xử lý phân, hay ngăn cách địa điểm nuôi với môi trường sống.

- Tẩy giun sán định kỳ.

Khi thấy trong người có các biểu hiện như đau nhức đầu liên tục, chóng mặt, mất ngủ..., người dân cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị.