Nutricare Smarta Grow được chứng minh lâm sàng giúp trẻ cao lớn sau 2 tháng sử dụng

Suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em là một dạng suy dinh dưỡng phổ biến trên phạm vi toàn cầu. Theo Tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc của Viện Dinh dưỡng, tại Việt Nam, cứ 4 trẻ thì có 1 trẻ suy dinh dưỡng thấp còi. Trẻ được định nghĩa là thấp còi khi chiều cao thấp hơn 2 độ lệch chuẩn (-2SD).

Trẻ em bị thấp còi thường có xu hướng ốm đau thường xuyên hơn, học kém hơn và dễ mắc các bệnh mạn tính khi trưởng thành.

Nguyên nhân dẫn đến suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ nhỏ

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), suy dinh dưỡng thấp còi là sự suy giảm về tăng trưởng và phát triển mà trẻ em gặp phải do dinh dưỡng kém, nhiễm trùng lặp đi lặp lại và hỗ trợ tâm lý xã hội không đầy đủ.

Có một sự nhầm lẫn điển hình về yếu tố di truyền là nguyên nhân chính ảnh hưởng lớn đến tình trạng thấp còi ở trẻ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết, sự tăng trưởng thể chất của trẻ chịu tác động chủ yếu từ chế độ dinh dưỡng, vận động và môi trường.

Chiều cao của trẻ chỉ bị ảnh hưởng khoảng 23% từ yếu tố di truyền trong khi dinh dưỡng chiếm đến 32%; chế độ vận động, thể dục thể thao quyết định 20%; còn lại là yếu tố về môi trường sống, bệnh mạn tính và bẩm sinh, chế độ nghỉ ngơi.

Trong đó, yếu tố dinh dưỡng có thể bị ảnh hưởng bởi dinh dưỡng và sức khỏe của mẹ chưa tốt trong giai đoạn thai kỳ; chế độ dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh hoặc thức ăn bổ sung trong thời kỳ ăn dặm sau 6 tháng tuổi chưa đầy đủ; ngoài ra có thể do nhiễm trùng lặp đi lặp lại dẫn đến suy giảm khả năng miễn dịch.

Làm thế nào để ngăn ngừa suy dinh dưỡng thấp còi?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo nên nuôi trẻ hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu, cho trẻ ăn dặm từ tròn 6 tháng tuổi kết hợp với bú sữa mẹ đến 2 tuổi và lâu hơn nữa. Trẻ nhỏ dưới 5 tuổi cần cung cấp dinh dưỡng cân bằng giúp trẻ phát triển về thể chất và trí não. Một trong những chất dinh dưỡng quan trọng nhất giúp tăng trưởng chiều cao tối ưu của trẻ là bộ 3 canxi, vitamin K2 và D3.

Canxi - "Chìa khóa" cho xương khỏe mạnh: canxi là một trong những thành phần quan trọng ở xương và răng, có vai trò tham gia cấu tạo nên các tế bào xương, định hình khung xương. Đối với trẻ đang trong giai đoạn tăng trưởng chiều cao, bổ sung canxi đúng cách sẽ giúp xương của trẻ cứng cáp, phát triển để cơ thể đạt được tầm vóc lý tưởng.

Vitamin D - Hỗ trợ trẻ hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn: vitamin D là dưỡng chất quan trọng để trẻ có hệ xương phát triển khỏe mạnh, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao. Hai loại vitamin D thường được nhắc đến là vitamin D2 và vitamin D3, giúp cơ thể hấp thụ canxi và photpho từ thức ăn. Vitamin D2 được tìm thấy trong các loại thực phẩm (sữa, phô mai, dầu ăn, bánh quy, ngũ cốc…) hoặc chế phẩm bổ sung. Vitamin D3 được cơ thể tự tổng hợp khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Vitamin K2 giúp vận chuyển canxi vào xương: vitamin K2 được chứng minh giúp kích hoạt osteocalcin - protein liên kết canxi và vận chuyển vào xương, tăng hàm lượng khoáng trong xương, mật độ xương, giúp xương chắc khỏe và hỗ trợ phát triển chiều cao tối ưu ở trẻ em.

Nutricare Smarta Grow đáp ứng nhu cầu khuyến nghị FDA Hoa Kỳ giúp trẻ cao lớn vượt trội

Nutricare Smarta Grow đáp ứng nhu cầu canxi theo khuyến nghị FDA Hoa Kỳ giúp trẻ cao lớn vượt trội.

Thấu hiểu nhu cầu dinh dưỡng giúp trẻ phát triển chiều cao tối ưu trong giai đoạn 5 năm đầu đời, Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) cùng Nutricare đã nghiên cứu và phát triển thành công sản phẩm Nutricare Smarta Grow với công thức cải tiến, đáp ứng toàn diện hàm lượng canxi theo khuyến nghị của FDA Hoa Kỳ và phù hợp với thể trạng của trẻ em Việt Nam. Đặc biệt, sản phẩm đã được chứng minh lâm sàng hỗ trợ trẻ tăng chiều cao sau 2 tháng sử dụng.

Tiến sĩ David Clark, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) nhận định, canxi là khoáng chất quan trọng hàng đầu để xây dựng khung xương và răng chắc khỏe. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) khuyến nghị hàm lượng canxi cần bổ sung hàng ngày cho trẻ từ 1 tuổi đến 3 tuổi là 700 mg/ngày và trẻ từ 4 tuổi trở lên là 1.300 mg/ngày.

Chế độ ăn giàu canxi sẽ hỗ trợ trẻ tăng trưởng chiều cao, giảm nguy cơ mắc bệnh loãng xương có thể dẫn đến gãy xương sau này.

Tiến sĩ David Clark, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA).

Chia sẻ thêm về sản phẩm Nutricare Smarta Grow, Tiến Sĩ David cho biết, sản phẩm đã được chứng minh lâm sàng về mức độ hiệu quả. Quá trình nghiên cứu lâm sàng tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn và được thực hiện bởi các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm.

Nutricare Smarta Grow được chứng minh lâm sàng tăng chiều cao sau 2 tháng.

Kết quả nghiên cứu lâm sàng của Viện Khoa học Sức khỏe và Công nghệ khẳng định, sau 2 tháng sử dụng Nutricare Smarta Grow kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân bằng theo hướng dẫn, trẻ phát triển chiều cao, cân nặng và tăng cường đề kháng.

Cụ thể, nhóm can thiệp (sử dụng Nutricare Smarta Grow) cao 1,41cm, nhóm chứng (sử dụng sữa thông thường) cao 1,03cm. Như vậy, trẻ sử dụng Nutricare Smarta Grow cao hơn 0,38cm so với trẻ chỉ sử dụng sản phẩm dinh dưỡng thông thường. Ngoài ra, trẻ sử dụng Nutricare Smarta Grow cũng tăng hơn 0,4 kg cân nặng so với trẻ chỉ sử dụng sản phẩm dinh dưỡng thông thường sau 2 tháng.

Đồng thời, Nutricare Smarta Grow có xu hướng hỗ trợ cải thiện tình trạng táo bón (1,8%) và biếng ăn (10,9%) so với nhóm không sử dụng sản phẩm Nutricare Smarta Grow. Smarta Grow có hương vị thơm ngon, dễ uống với hơn 96% trẻ chấp nhận sử dụng và uống đủ khẩu phần sữa mỗi ngày.

Với bộ 3 canxi, vitamin K2 và vitamin D3 nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, cùng 52 dưỡng chất thiết yếu, Nutricare Smarta Grow hỗ trợ trẻ cao lớn khỏe mạnh. 2 ly sữa bột Nutricare Smarta Grow pha chuẩn hoặc 3 hộp sữa bột pha sẵn 180ml mỗi ngày đáp ứng nhu cầu canxi theo khuyến nghị của FDA Hoa Kỳ.

Nutricare Smarta Grow còn tăng cường DHA, Choline hỗ trợ phát triển não bộ; protein chất lượng cao để trẻ tăng cân khỏe mạnh bắt kịp đà tăng trưởng; chất xơ, lysine có trong sản phẩm cũng hỗ trợ trẻ tiêu hóa khỏe.

Bộ đôi sữa bột và sữa bột pha sẵn Nutricare Smarta Grow với các dưỡng chất nhập khẩu từ Hoa Kỳ cùng giá thành phù hợp là lựa chọn tối ưu của bố mẹ để bổ sung dinh dưỡng hỗ trợ trẻ phát triển chiều cao, đề kháng và trí não.

Khát vọng nâng tầm sức khỏe người Việt của Nutricare

Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực dinh dưỡng y học tại Việt Nam, những năm qua, Nutricare đã nỗ lực nghiên cứu, phát triển công thức dinh dưỡng phù hợp với thể trạng người Việt.

"Bằng việc hợp tác với Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA), Thương hiệu Quốc gia Dinh dưỡng Y học Nutricare một lần nữa khẳng định khát vọng và cam kết mang đến những giải pháp dinh dưỡng chất lượng vượt trội, đặc biệt theo chuẩn Hoa Kỳ, nhằm chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho hàng triệu gia đình Việt", ông Nguyễn Đức Minh - Tổng giám đốc Nutricare chia sẻ.

